Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 194
Einer der sinnlosesten Threads, die ich je gelesen habe. Das ist absoluter Unsinn.
Vladimir, wenn es dumm ist, hau ab.
Vladimir, da du ahnungslos bist, verschwinde.
Joe, es ist in Mode zu sagen - raus hier rozbijnyk. :D
Seit wann bist du hier Direktor, Joe, dass du Leute wegschickst? :D Oder darfst du hier nur schmeichelhafte Kritiken schreiben, sonst könnten wir dich verärgern, und wir mögen dich nicht im Zorn? xD
Und warum nicht? Die Ergebnisse in dieser Branche sind besser als in vielen anderen Branchen. Und schneller zu erreichen.
Und es gibt langlebige Threads, aber immer noch keine Ergebnisse.
Ja?!) Und wie viele "$" an Gewinn werden diese "erzielten" Ergebnisse ausgedrückt?)
Oder wird das Ergebnis nicht an der Rentabilität der Idee, sondern an der Zahl der unsinnigen Beiträge in dem Thema gemessen? xD
Wenn Sie das Thema nicht verstehen, heißt das nicht, dass Ihre Beiträge sinnlos sind.
Es gibt keinen Grund, wählerisch zu sein, was die Worte angeht. Soweit ich weiß, handelt es sich dabei um eine Art ausgeklügeltes System, bei dem die Kriterien für die Auswahl an der Decke hängen. Das würde nur Sinn machen. :D
Wie sieht es also mit der Wirksamkeit aus, kann mir das endlich jemand sagen? :D Wenn es eine gibt. Ich möchte nur persönlich sicherstellen, dass ich mich nicht weigere, etwas Sinnvolles zu recherchieren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Herren, aber für mich ist das lohnende System dasjenige, das Ihnen Bargeld auf Ihr Konto bringt. Und dieses Thema hat bisher niemandem etwas gebracht, soweit ich das beurteilen kann. Demo-Konten zählen nicht. Und die sind, soweit ich das beurteilen kann, systematisch defizitär. xD
Und Sie scheinen sich direkt in die Schlacht zu stürzen - haben Sie schon mit einer echten Schlacht begonnen? :D Auch wenn es sich um einen Cent handelt, so sind die Mengen doch nahe am Standard. Und wie die Rendite im Moment?) Liga zumindest auf Zigaretten gehandelt? :D
Ich habe noch nicht abbezahlt :-). Setzen Sie das Risiko jetzt auf 1 %. Ja - die Mengen liegen nahe am Standard, vorher lag das Risiko bei 5 %. Es gab (und gibt immer noch - ich habe sie noch nicht abgerissen) meist riskante Geschäfte mit magischen 64...
Sie können hier nicht posten ... BORROWN :-)
Bei Zigaretten und Fahrpreisen - noch nicht, noch nicht. :-)
während die LIGA abgerissen wird.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Er kann das Thema selbst nicht verstehen, geschweige denn andere.