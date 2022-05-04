Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 188
Ich möchte die besonders schwerfälligen Genossen daran erinnern, dass es bei JEDEM System Gewinn- und Verlustperioden gibt, und die Verlustperioden sind länger. Und deshalb wartet auf JEDES System das Gleiche - ein "Testschuss" und die Entfernung aus dem Handel.
Der Schlüssel zur Rentabilität ist der ständige Wechsel zwischen Systemen, die noch funktionieren.
643642 im Testgerät über zwei Jahre auf OHLC:
Und das bei echten Zecken:
Und für den unbedarften Genossen sei daran erinnert, dass ein System deshalb System genannt wird, weil es systematisch Gewinne erwirtschaftet. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es kein System, sondern ein nutzloser Müll, den auch das Übersitzen nicht rettet. :D
Elementare Beweise - nicht die geringste Bestätigung, dass wenigstens ein echter Dollar mit dem Ligasystem" ein Jahr nach seiner Ankündigung" verdient wurde. :D
Ich habe diesen Vergleich angestellt, um vorzuschlagen, den Lauf auf echten Ticks als Kriterium für die Überprüfung der Qualität der TC-Optimierung zu verwenden.
Mir ist klar, dass eine Optimierung auf echte Ticks leider nicht möglich ist.
Und für die unreflektierten Genossinnen und Genossen möchte ich daran erinnern, dass das System deshalb System heißt, weil es systematisch Gewinne erwirtschaftet.
NEIN.
Schlagen Sie ein Wörterbuch auf und lesen Sie, was ein "System" ist. Dann sprechen Sie über "Gewinn".
Was bringt es, auf das zu schauen, was einmal war? Es hat nur den Wert, dass das System hier, direkt im jetzigen Moment funktioniert. Das ist alles. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird.
Wir sollten also alles auf ein Demokonto setzen und sie handeln lassen. Und wir werden zusehen und auswählen.
Sie entscheiden sich also intuitiv für die Instrumente, die Gewinne bringen? :D
Sie haben ein bestimmtes System zur Bewertung der Ergebnisse der TK-Optimierung. Auf der Grundlage dieses Systems berechnen Sie die Qualität der TK und senden sie an diese oder jene Abteilung.
Ich schlage vor, dieses Bewertungssystem zu modernisieren. Nachdem der TS neu optimiert wurde, sollten wir einen Prüflauf mit echten Ticks durchführen und den TS anhand der Ergebnisse eines solchen Laufs mit echten Ticks schätzen.
Nun, Sie haben es geschafft - Sie haben praktisch das Gleiche bekommen. All das, was Sie sagen, können Sie tun, aber was bringt es Ihnen?
Wenn das Ergebnis deutlich anders ausgefallen wäre, hätte es sich gelohnt. Ich sehe den Unterschied überhaupt nicht - auf 1MOHLC - gab es große kurze Drawdowns, wo die SLs getroffen wurden, nicht überraschend, auf die realen einige dieser Drawdowns treffen die schützenden SLs. Wohlgemerkt, dies ist ein "sechs" - ChnFlatRTS System.
Es hat keinen Sinn, etwas zu "versöhnen", das in der Vergangenheit lag und in der Zukunft nie wieder geschehen wird. Die Geschichte ist uns nur gegeben, um instabile Systeme auszuschließen, die einen klaren Verlust bedeuten. Die Tatsache, dass wir ein System mit echten Ticks oder mit 1MOHLC testen, ändert nichts an seiner Zukunft. Selbst wenn wir das verlustreichste System auf die hohe Stufe setzen, wird sich nichts ändern, denn sobald es 10 Trades macht und ich es mit meinem Bewertungssystem beurteilen kann, wird es sofort als minderwertig erkannt und fällt sofort in die mittlere oder sogar niedrige Stufe. Umgekehrt - wenn das System eine höhere Punktzahl erreicht als die "Norm" der Abteilung - wird es sofort in eine höhere Abteilung versetzt. Damit das System in die Kategorie "Hoch" eingestuft werden kann, muss die Handelsqualität höher als 0,95 sein. Dabei spielt es keine Rolle, wie diese Qualität dargestellt wird, entweder in der Historie oder im realen Demohandel.
Welchen Sinn hat es, echte Zecken zu jagen?
Nun, Sie haben es ausprobiert - Sie haben so ziemlich das Gleiche erhalten. Bei den echten Ticks wurde der SL einfach ein paar Mal mehr getroffen.
Meinen Sie die Kontroll-SL (Schutz-SL)? Aber in diesem Fall sollte der TS aus der Auktion zurückgezogen werden, oder?