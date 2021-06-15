1200 Abonnenten!!! - Seite 102
Oooooooh... Das tut weh... wie mein kleiner Finger auf einem Nachttisch.
Besonders dieser Typ.
Rudolf Singer 2019.02.15 14:38
Was ist hier los?????? Ich habe gerade 10.000 USD verloren!!!!!!!!!!! F***
Juhu... Das tut weh... wie ein kleiner Zeh auf einem Nachttisch.
Besonders dieser Typ.
Nun, wenn man sich seine eigene Signalbeschreibung ansieht... er wusste, worauf er sich einließ.
Doll folgte ihm, schüttelte ihn auf dem Stopout und ging zurück, klassisch:) Wie viele gebissene Ellenbogen wird es geben, wenn der Euro zurückkommt und nach oben geht, die longist Stops werden eingesammelt. wir können auch umdrehen.Und Sie können immer noch auf den November zurückgehen: ....
Zynisches Signal.
Der letzte Kommentar des Anbieters war, dass sie nur 11% verloren haben und das war nur der erste Teil des Verlustes.
Also, ab Montag den zweiten Teil hinzufügen und los geht's. Es wird eine lange Reise werden, denn Sie haben erst den ersten Teil hinter sich, und es stehen noch drei weitere Teile bevor.
Das Abonnentenkapital ist um 1,6 Millionen gesunken.
Ich bewerte den Signalanbieter mit fünf Sternen. Das ist eine so meisterhafte Vorgehensweise, dass diejenigen, die über ihre Verluste sprechen, mit voller Würde antworten können: "Sie sind selbst schuld".
Es erinnert mich sehr an einen Rattenfänger.
Wer erinnert sich an Gontschars Signal? Das Signal begann auf diesem Niveau, bei 1,12, zu fallen, und er verkaufte dummerweise einfach den Euro und sagte: "Ich glaube an die Stärke des Pfunds, und der Euro wird auf das Niveau von 1,05 zurückkehren".
Nun kauft dieser Anbieter wie ein "automatischer Berater" nur auf dem gleichen Niveau von 1,12 und ignoriert alle Signale zum Verkauf des Euro.
Ich sitze hier und denke... Werbung...
Ich lese es auch gerade, es ist interessant. Hier ist die Antwort, die mir am besten gefallen hat, automatisch aus dem Englischen übersetzt. Gute Idee. So lautet ihr Vorbehalt in der Anmerkung zum Signal.
"Adam Gill 2019.02.15 15:11 (geändert 2019.02.15 15: 20)
#RUTENEY
Strategie 1: Kapitalmanagementstrategie"..."® für maximale Sicherheit und langfristige Rentabilität:
1. Teilen Sie Ihr verfügbares Kapital in 4 Teile und investieren Sie 1/4 davon in diesen Signalfonds.
2. Bewahren Sie eine Sicherheitskopie von 3/4 Ihres Geldes auf einem anderen Konto auf.
3. Ziehen Sie Ihren Gewinn jeden Freitagnachmittag ab.
4. Nach jeder Entnahme teilen Sie das gesamte verfügbare Kapital (Reservefonds + Signalfonds + entnommene Gelder) in 4 Teile und beginnen wieder mit 1/4.
5. Wenn der Margenstopp* eintritt (und das wird irgendwann passieren), geraten Sie nicht in Panik, teilen Sie das gesamte verbleibende Kapital (Reservefonds + Signalfonds) in 4 Teile und beginnen wieder mit 1/4.
6. Wiederholen Sie diesen Prozess und Sie werden im Gewinn sein.
So viele Menschen beschweren sich, warum! Sie verlieren nur 21% Ihres Kapitals!
Die Leute sagen, es gäbe kein Geldmanagement? Sie haben die Signalbeschreibung nicht gelesen... das ist Ihr Problem!!!
Ich verlor 21% Eigenkapital ist keine große Sache, freut sich auf diese Reise fortzusetzen, Eleni kann ein neues Signal zu tun haben, wie Abonnements sind nicht erlaubt, weil der DD jetzt?
"