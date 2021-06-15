1200 Abonnenten!!! - Seite 46
Stellen wir uns nun die folgende Situation vor. Mit einem Signal auf einem Cent und vielen Abonnenten, von denen die meisten auf demselben Cent sind, können wir die Preise bewegen. Wir geben den Zombies ein falsches Signal und setzen alle Tomaten in die richtige Richtung. Da Cent-Konten innerhalb des Maklerunternehmens zirkulieren, wird sich der Preis in Richtung der Zombie-Positionen bewegen. Und wir nehmen still und leise die Sahne ))
Yay ho ho ho! Cool, gut gemacht Taras, gut gemacht! 1925 schon!
Ich dachte, er würde bis Ende Februar 2000 haben, und der Plan ist fertig.
Er ist so begabt!
Haben die DCs einen anderen Preis?
Ich habe eine gute Idee, die Slippages von Robo-Broker im Vergleich mit anderen zu überprüfen. Die Menschen neigen dazu, ein Konto beim gleichen Anbieter zu eröffnen.
Robo hat also auch bei anderen Maklerfirmen einen kleinen Ausrutscher. Aber selbst wenn die gleiche DC, werden sie ein normales Konto, nicht ein Cent-Konto zu öffnen. Es ist unrentabel, auf ein Cent-Konto zu kopieren.
Aber theoretisch kann diese Situation natürlich eintreten, mit Schwung, aber nicht für 2000 Händler von verschiedenen Maklerfirmen insgesamt, sondern im Falle von Tausenden von Abonnenten in einer Maklerfirma mit nicht einem Cent auf der Interbank.
Es ist an der Zeit, diesen Thread zu schließen und einen neuen zu eröffnen, mit 2.000.
Interessant, dass solche Tricks im Forum nicht als Werbung angesehen werden.
Und als ich das Gleiche mit einem Produkt vom Marktplatz tat, indem ich die Höhe der Inanspruchnahme anzeigte, ohne den Namen und die Bezeichnung zu nennen, wurde das Thema 5 Minuten später entfernt, und ich wurde für eine Woche gesperrt.
Ich frage mich, ob ich eine Belohnung erhalten würde, wenn ich nicht den Drawdown, sondern die Höhe des Gewinns oder die Anzahl der Bewertungen angeben würde?
Es ist nicht Taras, der hier Talent hat, es ist die MQL-Plattform selbst. Wir hoffen, dass wir nicht wieder gesperrt werden.
Robo hat also auch bei anderen Maklerfirmen einen kleinen Ausrutscher. Aber selbst wenn sie bei der gleichen Maklerfirma ein normales Konto eröffnen, werden sie keine Cents erhalten. Sie werden ein normales Konto eröffnen, kein Cent-Konto.
Was ist heute mit allen los, ist allen schon warm oder was? )))
Was ist heute mit allen los, ist allen schon warm oder was? )))Die Sache ist die, dass dieses Signal einmal das wichtigste von MQ ist. Höflichkeit, verstehen Sie...
Und warum nur in der Mitte der Liste suchen? Am Anfang gibt es eine Menge ECN mit Slippage 0.00 ))))
Und es gibt auch ECN, bei denen der Schlupf 0,3 der fünften Stelle überhaupt keinen Einfluss hat.
Nimmt man den Teil in Ihrem Bild, so sind es dort kleinere Zahlen, d.h. es ist nicht für alle gleich, sondern ein individueller Ansatz.
Was ist heute mit allen los, ist allen schon warm oder was? )))Die Sache ist die, dass der wichtigste von MQ einmal dieses Signal als ein Beispiel gegeben hat. Höflich, wissen Sie...