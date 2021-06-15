1200 Abonnenten!!! - Seite 49
Lesen Sie geduldig den ganzen Thread. Ich werde daher meine fünf Cent hinzufügen.
Wenn jemand mit der Bewertung, mit der die MQ berechnet wird, nicht zufrieden ist, was hindert ihn dann daran, seine eigene Berechnungsmethode zu entwickeln und sie zu propagieren? Dem Flug Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. In den vorgelegten Statistiken zu den Signalen sind IMHO alle Informationen enthalten, aus denen man alternative Schlüsse ziehen kann. Wir wollen viele gute und unterschiedliche Bewertungen haben.... Falls jemand gut programmieren kann, hier eine Idee für die Entwicklung eines Programms, das Daten analysiert und deren Bewertung ausgibt. Übrigens kann der Bewertungsalgorithmus flexibel gestaltet werden, mit anpassbaren Parametern...
Ich würde zum Beispiel gerne ein solches Programm installieren, wie StockScreener, aber mit fortgeschritteneren Such- und Analysefunktionen als im Standardfilter auf der Website.
"Meister der Lose" ist, wenn Lose zur Beseitigung von Hindernissen eingesetzt werden. In seinem Fall wartet er jedoch nur darauf, dass der Preis wieder steigt. Er hat nicht einmal einen Durchschnittswert (wie sich herausstellt). Das heißt, es ist nichts weiter als ein "Wunder", das sie "über Wasser" hält. Und er verwendet Lose (wenn man das in seinem Fall so nennen kann), um die Einlage zu erhöhen. Allerdings schließt er oft ausgesetzte Aufträge ab - das nennt man in seinem Fall wohl den "Meister der Lose".
Richtig, es gibt keine Mittelwertbildung und es gibt keine Lose. Ja, der Handel läuft gegen den großen Trend.
Es reicht aus, ein Signal im Signaldienst zu erstellen, das Terminal zu starten und die Einstiegspunkte zu sehen, die oft sehr schön sind.
Wenn wir also ein reales Konto haben, finden wir ein Signal in der Liste der Signale, gehen zu ihm und drücken die Taste, um auf dem Diagramm alle Eingaben für Kauf anzuzeigen, obwohl VERKAUFEN hier logisch ist.
Ich weiß es nicht. MetaQuotes hat sein Bestes getan, das muss man ihnen lassen.
Wenn Sie sich Ihr Bild überhaupt ansehen (Pfeile markiert):
Man kann deutlich sehen, dass der Abschluss buchstäblich einen Punkt vom Extremum entfernt ist - nur ein Wunder rettet ihn wirklich vor den regelmäßigen Aufhängungen.
Sehr treffend gegebene Rezension: "Das Signal wird stark überschätzt, der Autor hat einfach Glück, so weit) Imho.
Es gibt zwei Gurus, die Geschichten darüber erzählen, wo man eröffnen sollte.)
:-))) das Sofa ist eingefettet und quietscht nicht.
Es geht sehr gut rein und raus. Aber es sieht nicht nach D1 aus.
Die Löwen auf D1 brechen durch, hai auf D1 werden nicht aktualisiert - wo soll man einsteigen?
Und dann betritt der Hauptdarsteller, der sich ThExpert nennt, die Zirkusarena - obwohl er in Wirklichkeit gar nicht lesen kann, weil niemand sagt, wo der ISP hätte eintreten sollen.
Nein, der Kerl handelt ganz gut. Er ist ziemlich gut, mehr als ein Jahr alt, er muss noch lernen, wie man so deutlich eintritt, wie er es tut.
