1200 Abonnenten!!! - Seite 209
Nun, die Werbung von MT5 für die Plattform hat versagt ))))) Die frühere Spitze auf all seinen Signalen ist verschwunden
Und wenn diese Pläne genau hier im Dienst gemacht werden, was soll ich dann tun?
Meiner Meinung nach ist es viel einfacher und billiger.
Sie können eine andere gute Option finden:
machen Sie Ihr eigenes Signal, abonnieren Sie es und seien Sie glücklich)
Der Engländer auf MT4 kommt ungeschoren davon. Die Ergebnisse sind noch besser als der gefallene Mist, die Abonnements wachsen sprunghaft an.
Es läuft gut, aber es ist beunruhigend, dass es eine Auffüllung und keine Abhebungen gibt, der Drawdown liegt bei über 50%.
Ansonsten ist es in Ordnung))
Wenn Sie sich den Namen der bullSheet-Signalhandelsinstrumente genau ansehen, werden Sie feststellen, dass alle Währungspaare einen Punkt im Namen haben - das ist ein Zeichen für ein Mikrokonto. Er begann mit 50 Cent)). Das ist die Antwort auf die Frage "Kann man mit 1 Pfund zum Millionär werden".
Da bin ich nicht mit Ihnen einverstanden. Ich stimme Ihnen nicht zu: Es gibt Maklerunternehmen, die auf Dollarkonten Punkte, Vorwahlen usw. haben oder den Dienst ganz weglassen.
Wenn du nichts tust, ist es besser, in eine Fabrik zu gehen. Irgendeine Art von Gehalt wird tropfen.
Das ist ein guter Witz. ++
Da stimme ich nicht mit Ihnen überein. Es gibt Brokerhäuser, die ihre Dollarkonten mit Punkten, Präfixen usw. kennzeichnen können.
Welche seriösen Maklerfirmen können sich keinen separaten Server für Cent-Konten leisten und führen alle Konten auf demselben Server. Können Sie mir ein Beispiel eines Maklerunternehmens nennen, bei dem ein Punkt im Namen eines Währungspaares nicht auf einem Preiskonto (Mikrokonto) steht?
Welche seriösen Maklerfirmen können sich keinen separaten Server für die Konten von Zenten leisten und führen alle Konten auf einem Server. Können Sie mir ein Beispiel eines Maklerunternehmens nennen, bei dem ein Punkt im Namen eines Währungspaares nicht in einem Preiskonto (Mikrokonto) enthalten ist?
Ich weiß nicht, wer die soliden Leute sind. Für mich sehen sie alle gleich aus.
Sie verwenden Punkte, Unterstriche und anderen Mist für unterschiedliche Zwecke für ihre eigenen Bedürfnisse.
Aber dies ist ein Dollarkonto.
Ich habe nach einem Beispiel für ein Dollarkonto mit einem Punkt am Ende eines Währungspaares gefragt, nicht nach einem Index. Ich bin mir bewusst, dass es Indizes in verschiedenen DTs gibt. Ich spreche von Dot am Ende eines Währungspaares als Indikator für ein Cent-Konto. Gibt es Beispiele für volle Dollarkonten mit einem Punkt?
Nur aus Interesse habe ich YaleAnne besucht, kein Empfang.