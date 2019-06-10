"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 93
Nein, Dimitri (wohlgemerkt - bei allem Respekt), es geht nur um den Anführer. Schließlich waren die Teilnehmer in der Filiale nicht schwach, sondern besessen von Forex. Einige von ihnen kenne ich gut von der Zusammenarbeit in der LoC - aber auch dort haben sie dasselbe gezeigt: eine völlige Ablehnung der Autorität anderer, das Durchsetzen ihrer eigenen Ideen und die Unfähigkeit, einander zuzuhören. Völlig unfähig, in einem Team zu arbeiten (man hat den Eindruck, dass sie noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben), und das Ergebnis ist beklagenswert.
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was zu sein, auf diesem Forum zu sein zumindest Ihre Meinung zu hören? Wahrscheinlich ein Moderator :)))
Alles funktioniert isoliert und wird immer so sein, ich habe mich bei diesem Thema bereits beruhigt.
Es ist nur so, dass dieser Zweig wie ein Indikator ist. Immerhin waren wirklich starke Teilnehmer dabei, und alle sind gleich....
Solche Leute habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen - Leute, die vom Forex besessen sind. Hauptsächlich von Größenwahn besessen, das ist es, worüber Sie schreiben.
Das, wovon Sie träumen, gab es schon vor langer Zeit, im alten vierten Forum. Es gab keinen Anführer, sondern Menschen, die die Meinung anderer respektierten. Aber es geht nicht um Meinungen. Das Wichtigste ist, eine Beziehung aufzubauen, und dazu muss man nicht stechen, sondern sein Wissen bis zu einem gewissen Grad weitergeben, damit andere verstehen, was und welche Worte man benutzt. Und so weiter und so fort. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie die Aufforderung, Wissen zu teilen, missverstehen, dass Sie darin eine Art Empörung sehen, dass es lange dauert, es zu erklären... es hat keinen Sinn. ...und es hat keinen Sinn, keinen Sinn.
Auf der anderen Seite, saß, saß dann und saß nicht viel aus, und jetzt von irgendwoher erscheinen Einzelgänger wirklich mit dem Ergebnis. Heute habe ich gerade jemanden als Freund hinzugefügt - der Experte arbeitet seit mehr als 30 Wochen mit Gewinn.
Um welches geheime Wissen und welche Art von Lehre handelt es sich? )) sind die Herren einfach verrückt.
Die Situation auf dem 4. Forum war ein Kindergarten für die Informationskomponente. Sie versammelten nur eine Handvoll Leute, die weit vom Handel entfernt sind und, inspiriert vom Glücksspiel, aus Geldmangel beschlossen, Forex um jeden Preis zu besiegen, die durch mathematische, und die durch physische und sogar geistige Mittel. Wir können es die Steinzeit des Devisenhandels in Russland nennen.
Ohne die Statistiken über die "Händler" oder die Besonderheiten der Infrastruktur zu kennen, kann ich nichts sagen.
das Gleiche gilt für die ML-Bibliothek. Niemand versteht, wozu es dient und wie man es anschließend verwendet (aus Erfahrung mit dem "Coryphaei").
Soweit ich in den Archiven lesen konnte, gab es damals in Reschetow nur Ansätze eines ML-Gedankens. Und das waren nur die Grundzüge.
und die ferne Vergangenheit erscheint immer schön, weil die Wahrnehmung
Warum ist es sinnlos? Man könnte auch argumentieren, dass das Rechnen wegen der Größe und Schwere des Arithmetometers sinnlos ist.
Wenn man eine solche Bibliothek erstellt, kann man sie in 5 Sekunden in jedes Projekt einfügen, ohne nachzudenken. Das Problem ist, dass niemand diese Bibliothek durchdenken will oder sich überhaupt vorstellen kann, dass sie möglich ist. Im Grunde versucht jeder, ein bestimmtes Problem zu lösen, und das auf Kosten einer unglaublichen Komplexität.
Nein, nicht die "Schwerkraft des Arithmometers" ist das Problem, sondern die andere Sache, das Verständnis dessen, was maschinelles Lernen im Kern ist. Eigentlich ist es dasselbe für Indikatoren mit Optimierung und dasselbe für primitive MO, z.B. unter professionellen Quantenhändlern sucht niemand nach einem "idealen Indikator", wir haben genug von bekannten Momentum, Dispersion, SMA\EMA (lesen Sie sorgfältig eine Einführung in die Hochfrequenz-Finanzierung von Dacorogna), wir brauchen keine "Juric" und 10000 Bullshit von Kodobase, wir brauchen nicht einmal zu suchen, weil wir VERSTANDEN haben. Dasselbe gilt für MO: Jeder, der "weiß, wie man es kocht", weiß, dass nur wenige Algorithmen ausreichen, die ein professioneller Programmierer in einem Monat selbst schreiben kann. Und der Rest ist "käuflich" für diejenigen, die sich mit dem Raten beschäftigen, ohne zu verstehen, wozu, oder sogar "aus einem anderen Bereich", für Bilder/Videos/NLP.
Ich brauche nicht "so eine Bibliothek" für Profis, und es ist sehr schwierig für Anfänger, sogar in Python MO-Bibliothek ist zu viel für einen Anfänger, und in mql5, die fast C ++ ist es einfach zu schwer.
Was für ein schönes Wort, Mikhalych.
Selbst Andrey, der das Thema erfunden hat, gab zu, dass er ein einfaches neuronales Netz und Genetik hatte. Das ist alles. Und die anderen "geheimen" Komponenten liegen in einem anderen Bereich des Verständnisses
Das ist es!
Wenn Reshetov Ihr Idol ist, gibt es nichts zu besprechen. Es gibt drei Kopeken an Intelligenz, drei Rubel an Eitelkeit und 3 Tonnen an unaufhörlicher Hysterie.
Trotz ihres mangelnden Wissens waren die Menschen in der Lage, sich in Gruppen zusammenzuschließen und produktive Arbeit zu leisten, ganz im Gegensatz zu dem, was jetzt hier passiert.
Ja, und es ist wirklich interessant, von welchem geheimen Wissen und welcher Lehre wir sprechen. Eindeutig schizophren, eindeutig!
Und ich erinnere mich nicht an dich, Maxim, aus dem 4. Forum. Sie müssen darauf zusammen mit dem Erscheinen des 5. Forums erschienen sein. Sie haben also nicht die leiseste Ahnung, wie sie dort hingekommen ist.
Was hat das Idol damit zu tun? Er hat lediglich an das Verständnis und die Vernunft appelliert. Es gibt eine Menge Intelligenz da draußen, denn ein eigenes ML-Programm zu schreiben, ist für einen Dreigroschen nicht zu schaffen.
Und jetzt... gibt es alglib. Es gibt ein neuronales Netz und Wald und Regression. Brauchen Sie noch etwas? Ich stimme zu, das neuronale Netz ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber der Wald ist in Ordnung. Es steht zur Diskussion, aber niemand will es. Deshalb weiß auch niemand, wie man es benutzt.
Ich frage mich, von welchem geheimen Wissen und welcher Lehre wir hier sprechen. Eindeutig schizophren, eindeutig!
Ich erinnere mich nicht an Sie, Maxim, aus dem 4. Forum. Sie müssen darauf zusammen mit dem Erscheinen des 5. Forums erschienen sein. Sie haben also nicht die geringste Ahnung, wie es dazu kam.
Ich meine, was Sie geschrieben haben: "Teilen Sie Ihr Wissen" - welches Wissen? Welches andere Wissen könnte es geben?
Ich war nicht einmal dort, ich habe nur alte Beiträge gelesen, da waren alle möglichen Privatleute, wissenschaftliche Philosophen und jemand anderes