Wie verhält sich die Entropie selbst in gleitenden Zeitfenstern?
Wenn wir Studien mit gleitenden Zeitfenstern von Vielfachen von einer Stunde (60, 120, 180, ... Minuten) durchführen, sollten wir natürlich diejenigen finden, in denen die Entropie im Durchschnitt minimal ist.
Dies sind die Beispiele, mit denen man arbeiten kann - ich bin sicher, dass NS dort Regelmäßigkeiten finden wird.
Das werde ich später sehen, aber ich bin mit dem Bild nicht zufrieden.
Für einen einfachen Mann auf der Straße ist es zum Beispiel unrealistisch, mit dem Eurodoll. zu verdienen.
Und, nebenbei bemerkt, keiner der hier anwesenden "Schlaumeier" kann das Gegenteil beweisen :) das ist alles, was vom 4. igitt. Und die NS-Libs wollten schreiben.
Da ich einige Teilnehmer dieses Threads und ihre absolute Unfähigkeit zur Teamarbeit aus erster Hand kenne, war dieser Thread ursprünglich zu einem schmachvollen Scheitern verurteilt.
Übrigens, mit Zecken macht es wirklich mehr Spaß. Aber es gibt bereits eine Verbreitung.
Übrigens, mit Zecken macht es wirklich mehr Spaß. Aber da gibt es schon eine Bandbreite.
Je größer die Zahl der Teilnehmer ist, desto komplexer ist die Struktur und desto mehr ähnelt das Instrument SB. Aber es ist immer noch kein SB, es ist ein Prozess mit Gedächtnis. Es ist unwahrscheinlich, dass man mit einem Nicht-Netz Geld verdienen kann, zumindest wenn man es auf einige statische Daten trainiert und von Zeit zu Zeit Preiswerte eingibt.
Nun, wenn die im See treibenden Stücke von ... als "Erinnerung" gelten, dann schätze ich
Wenn man die Preisklausel nimmt, dann gibt es überhaupt keine Erinnerung mehr. Es gibt keine Zyklen, es sind nur Ausreißer - sie haben nichts mit dem Gedächtnis zu tun. Andernfalls würde sich ein signifikanter Unterschied zu SB in Bezug auf die Entropie ergeben, der nicht beobachtet wird. (nur Bitcoin und einige andere Instrumente haben es)
Vor allem, wenn du den Lückentext nimmst! Die Zeitstichprobe an sich bringt eine große Zufallskomponente mit sich. Wenn wir Musik in zufälligen Abständen diskretisieren, können wir auch nichts verstehen.
Deshalb hat Alexander mit allem Recht :)
Bitcoin wird auch immer komplexer werden, bis zu dem Punkt, an dem es zufällig erscheint.
ja, aber es ist interessant... man kann sich von den klassischen Werkzeugen lösen und nach weniger effektiven suchen