"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 89

Neuer Kommentar
 
revers45:

Kann das, was in der Betreffzeile steht, bereits als Wunschtraum betrachtet werden...?

Damals, als ich noch nicht wusste, was die Mwb-Börse und der Devisenhandel sind
Ich habe neuronale Netze programmiert, und zwar nicht irgendein neuronales Netz, sondern ein goldenes), ich mache nur Spaß...) anspruchsvolles.
Es gab viele Netze, und ich gab ihnen allen die Fähigkeit, sich zu kreuzen und Nachkommen zu zeugen. Das alles funktionierte, indem ich die Struktur der Netze in Chromosomen verschlüsselte
und die Kreuzung löste den üblichen Mechanismus der genetischen Mutation aus,
Im Grunde habe ich alle Arten von Lebewesen gezüchtet, die sich an die Umwelt angepasst haben,
die aus guten und schlechten Zonen mit unterschiedlichem Ansehen bestanden. Kurz gesagt, sie rannten um den Bildschirm herum und versuchten zu überleben,
Eingangsparameter waren Kreaturrezeptoren und Ausgangsparameter waren Beine, deren Anzahl je nach Mutationsergebnis variierte.
Die Ergebnisse waren gut, und es gab Generationen, die sich angepasst haben.
Als ich dann von der Börse und dem Devisenhandel erfuhr, dachte ich, das sei die eigentliche Anwendung neuronaler Netze,
und ich habe drei Jahre lang Netzwerke für den Aktienmarkt programmiert,
Sie haben ihre Aufgabe perfekt erfüllt, sie haben Vorhersagen gemacht.
Aber es gab eine Sache (Schmetterlingseffekt), die ich später herausfand, die nicht profitabel war.
Schon die kleinste Preisänderung kann die Prognose dramatisch verändern,
Mir wurde klar, dass diese Instabilität der neuronalen Netze für Roboter nicht geeignet ist.
Deshalb habe ich dieses Thema für mich vorerst abgeschlossen.
Wie auch immer, dies ist nur eine Geschichte meiner Erfahrung.
Ich habe Cache + Delphi + AlfaDirect API verwendet
 

Ich stimme zu, dass es sehr schwierig ist, eine solche Menge an neuronalen Netzen allein zu bewältigen, insbesondere im Hinblick auf groß angelegte Experimente?
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum dieses Projekt hier vorgeschlagen wurde, aber selbst wenn es jemals fertig wird, werden wir nur eine weitere OpenSource-Bibliothek für neuronale Netze bekommen, von denen es bereits viele gibt...
 

Urain hat für meine Verhältnisse das Unmögliche geschafft!

Übersetzung einer auf demMersennan-Vortex-Algorithmus basierenden Zufallszahlen-DLL in MQL5.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass dieser Algorithmus Zufallszahlen mit einer großen Bandbreite erzeugt.

Ich poste sie, damit sie jeder sehen kann.

Alles dank Urain.

Der Mersen-Wirbel in MQL5 Random_Mersen.mq5

Der Mersenne-Wirbel auf Wikipedia https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

 
Link funktioniert nicht // "403 - gebannt. Zugang verweigert."
 
MetaDriver:
Der Link funktioniert nicht // "403 - forbidden. Zugang verweigert."
Es gibt einen Link zu einem persönlichen Konto.
Dateien:
Random_Mersen.mq5  14 kb
 
litechat:


Der Mersen-Wirbel in MQL5 Random_Mersen.mq5

Mersen's vortex in wikipedia https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

Haben Sie Wiki mit Ihrem Link schon ruiniert? :)

Korrigieren Sie es, bevor es zu spät ist.

Genauer gesagt, erstellen Sie eine Veröffentlichung in der Codebase und verlinken Sie darauf.


 
Urain:
Es gibt einen Link zu einem persönlichen Konto.
Vielen Dank, Nikolai.
 
sergeev:

Genauer gesagt, erstellen Sie eine Veröffentlichung in der Codebase und verlinken Sie darauf.

Und das ist richtig.
 
MetaDriver:
Und das ist richtig so.
Eigentlich gibt es drei Algorithmen in der C++ Version, zwei davon habe ich für die Community übersetzt, daher ist es noch etwas früh für die Kotobase, ich werde sie umschreiben und hochladen, wenn ich Zeit habe.
 

Ich entschuldige mich, ich habe den Code nie gepostet.

Ich sehe, dass es gelöst ist, alles ist gut.

Neuer Kommentar