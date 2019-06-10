"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 100
Ja, aber es ist interessant... man kann sich von klassischen Werkzeugen entfernen und nach weniger effizienten suchen.
Genau das meine ich: Ich habe Bitcoin in Blöcke unterteilt, oben sind es 440 Blöcke, aber von 2010 bis 2015 kann man eine gewisse Struktur erkennen. Dann habe ich es in 440 Blöcke aufgeteilt, aber von 2010 bis zum 1.06.2019. Die gleiche Struktur ist sichtbar, mit allen Kontrollpunkten, aber komplizierter. In beiden Fällen betrug der Zuwachs etwa 120 Blöcke und dann ein Rückgang um 320
Wenn auch nur, um den Nicht-Netzbetreibern beizubringen, die Daten irgendwie wiederherzustellen... Oder es muss alle Daten aller Märkte zu allen Zeitrahmen einspeisen, um sie vollständig zu lernen. Im Allgemeinen sollten die Daten irgendwie aufbereitet werden.Oder die zweite Option: Wir müssen sehr viele verschiedene Algorithmen mit unterschiedlich großen Analysefenstern und unterschiedlichem Lerngrad verwenden. Schaffen Sie eine Population von Nicht-Eisenwesen, die miteinander konkurrieren, um gegebenenfalls komplexer oder einfacher zu werden, während sie sich weiterentwickeln und Handel treiben.
Jeder Markt, sofern es sich nicht um einen Aktienmarkt handelt, wird sich ergeben, wenn man die NS in einem gleitenden Fenster mit Hilfe von Preisen und nichts anderem neu trainiert, ohne sich um irgendetwas zu kümmern und ohne irgendwelche Bibliotheken zu erfinden.
Ich kenne keinen von ihnen, aber mehr als ein paar Märkte für den Paarhandel sind mir nicht bekannt.
Bitcoin in Blöcke zerlegt, oben sind es 440 Blöcke, aber von 2010 bis 2015 kann man eine gewisse Struktur erkennen...
Doc wurde von Bitcoin verbrannt, jetzt arbeitet er als Spediteur, ein Schreiber, er erinnert sich nicht an den Markt, nur manchmal in der Nacht in Albträumen, aufwachen in einem kalten Schweiß. Die Wahrheit über Bitcoin ist, dass er wächst, bis Sie ihn kaufen.