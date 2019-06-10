"New Neural" ist ein Open-Source-Projekt für neuronale Netzwerke für die MetaTrader 5-Plattform. - Seite 43

Lassen Sie uns besser über den gedeckten Tisch bei der Inbetriebnahme des Projekts sprechen - das wird wirklich motivierend sein:)
 
Ganzzahlig:
Das war's. Jetzt bin ich hungrig. Aber das können Sie nicht. Heute Abend feiert mein Schwiegervater seinen Geburtstag.
 
Urain:
Hast du es selbst gemacht oder hast du es von irgendwoher gestohlen?
Natürlich habe ich das. :)
 
Integrierte Totenköpfe - das gefällt mir.
 
joo:
Ich kann sehen, dass sich das Profil der Arbeit auswirkt).

Ich denke, eine Spinne, die in der Mitte auf einem Spinnennetz sitzt, würde ausreichen.

 
Nein, nein. Das hat nichts mit dem Bestattungsinstitut zu tun. :)
 
Ich denke, eine Spinne, die in der Mitte auf einem Spinnennetz sitzt, würde ausreichen.

den Kopf eines Ingenieurs zu essen. :)
 
sergeev:
beendet den Kopf des Ingenieurs. :)
Es ist besser, es nicht zu erwähnen, sonst ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. (
 

Eine PRNG-Klasse im angegebenen Bereich.

Vorteile: Möglichkeit, mehrere Randoms mit unterschiedlicher Initialisierung zu haben,

gleichmäßig verteilte Werte beliebiger Größenordnung bis zu 10 Lakh (mehr als 10 Lakh reichen leider nicht aus).

Bei 10 lakh Aufrufen überholt Rand() den Standardrand um 50 µs (Zeit rnd.Rand()=344 Zeit rand()=391).

Nachteile: Srand() initialisiert lange, Standardbereich ist 32768 (766µs), 1 lakh fast 2 Minuten.

Ich habe den Grenzwert von 10 Millisekunden nicht überprüft, aber er ist mit Sicherheit unglaublich lang, weil die Zeit progressiv ansteigt.

Gute Kritik wird akzeptiert. Ich akzeptiere Kritik in der Einzahlungswährung:)

Dateien:
Randm.mqh  4 kb
