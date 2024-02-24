Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 699
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
))))
Haben Sie eine Art Modell erstellt und dann einen Vergleich zwischen dem vorhergesagten Strich und dem tatsächlichen Strich auf der Fläche, auf der das Modell erstellt wurde, oder auf neuen Daten vorgenommen?
weil es sich entweder um einen sehr hochwertigen Overfit handelt oder um einen Blick in die Zukunft. denn in der Forex ist es unrealistisch, solche Vorhersagen zu machen
Du verstehst das nicht richtig.
Angenommen, wir sagen eine gerade Linie voraus. Wir haben den letzten Wert und die Steigung und sagen den nächsten Wert zu 100 % voraus. Ich habe eine Kurve, die die gleiche Eigenschaft hat.
Das ist wie das Beschlagen eines Flohs: eine außergewöhnliche Fähigkeit, aber völlig nutzlos.
Hier sehe ich mir ein Diagramm mit genau diesem Zauberstab an. Was nützt es mir, wenn ich den Wert einen Schritt voraus weiß? Der Preis hat ein Eigenleben.
SanSanych, ich habe dir von Anfang an eine Formel geschrieben, wie man den Preis herausfinden kann, wenn man die Prognose der Machka kennt.
Du verstehst das nicht richtig.
Angenommen, wir sagen eine gerade Linie voraus. Wir haben den letzten Wert und den Neigungswinkel und sagen den nächsten Wert zu 100 % voraus. Und ich habe eine Kurve, die ein Würstchen ist, das die gleiche Eigenschaft hat.
d.h. Ihre Kurve ist gerade?
Sollte es passen, ist dies die Formel, wie man eine Vorhersage des nächsten Preises aus der Prognose SMA und vergangenen Preisen zu erhalten.
open[-1] == грааль
Es stellt sich heraus, dass ich den Gral gelöst habe.
Aber ich weiß nicht, wie man es benutzt, und niemand weiß es.
Es ist Zeit, fernzusehen.
Es hat sich herausgestellt, dass der Gral verschwommen ist.
Aber ich weiß nicht, wie man es benutzt, und niemand weiß es.
Also gut, Zeit zum Fernsehen.
Es wurde Ihnen bereits erklärt, wie Sie den zukünftigen Preis des vorhergesagten MA erhalten, wenn der Balken schließt (wenn der Balken auf Klauen ist)
die aktuelle Abweichung von diesem Preis innerhalb des Balkens ermitteln und handeln
Und zum Teilen?
Traditionell erhalten Nikolay Demko und Dr. Trader den Gral.
Die anderen bekommen ein Buch, und ein Buch ist das beste Geschenk!))
http://www.w3ii.com/ru/r/default.html
das ist es, was ich meine
Es wurde Ihnen bereits gesagt, wie Sie den zukünftigen Preis des vorhergesagten MA erhalten, wenn der Balken schließt (wenn er auf Krallen ist)
die aktuelle Abweichung von diesem Preis innerhalb des Balkens ermitteln und handeln
Maxim, mach dir keine Sorgen, atme durch, 10 minus 16 ist die Fehlerordnung der Maschinenalgebra, d.h. zwei identische Werte, die mit unterschiedlichen Methoden berechnet wurden, ergeben bei Subtraktion ungefähr die gleiche Fehlerordnung.
Es wurde Ihnen bereits gesagt, wie Sie den zukünftigen Preis des vorhergesagten MA erhalten, wenn der Balken schließt (wenn er auf Krallen ist)
Sie müssen nur die aktuelle Abweichung von diesem Preis innerhalb des Balkens bestimmen und handeln
Ich werde morgen nachsehen, aber irgendetwas stimmt nicht, wahrscheinlich gibt es so etwas wie einen Gral nicht, vor allem nicht bei Handbüchern.
Maxim, keine Sorge, breathe even, 10 minus 16 ist die Fehlerordnung der Maschinenalgebra, d.h. zwei identische Werte, die auf unterschiedliche Weise bei der Subtraktion berechnet werden, ergeben ungefähr diese Fehlerordnung.
Also gut, packen wir unsere Taschen aus und stauben sie ab.Übrigens, dank SanSanych habe ich einen Fehler in meinem Code gefunden, es gibt dort auch einen Blick in die Zukunft )) Ich werde ihn morgen beheben, vielleicht werden die Ergebnisse besser
So ist's gut, haltet eure Taschen bereit, staubt sie ab
Nein, ich denke, dass SanSanych in seiner Prognose implizit einen Blick auf den zukünftigen Wert wirft, so dass es ein bisschen zu früh ist, die Taschen zu reinigen.