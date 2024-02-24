Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 653
Alexander, Sie haben ein ausgezeichnetes Thema mit dem Titel "Von der Theorie zur Praxis" - posten Sie dort. Ihre Beiträge haben überhaupt nichts mit dem Thema MO zu tun.
Übrigens ist Produktwerbung in diesem Forum verboten, und Sie betreiben sie ganz unverhohlen.
Moderatoren, Aw...
Der Teufel ist auf Ihrer Seite ))))
Bitte haben Sie Vertrauen und helfen Sie mit, den Prozess der Projektübergabe zu beschleunigen:
ein Programm zur Konvertierung von Tick-Archiven eines beliebigen Brokers schreiben
Wie durch ein Wunder bin ich auf das Konzert von Garik Sukachev gestoßen und der Konverter hat sich irgendwie selbst inspiriert und darunter geschrieben.
Nehmen Sie Garik in die Liste der Begünstigten Ihres Projekts auf :)
Hier ist MT5 Skript in atache, müssen Sie mit ihm arbeiten wie folgt
Erstellen Sie zunächst eine Tabelle mit Zecken.
1) Starten Sie den MT5, verbinden Sie sich mit Ihrem Broker (oder mit dem MetaQuotes-Demo-Server und erstellen Sie ein Demokonto direkt im Terminal)
2) Gehen Sie zu Ansicht -> Symbole. Suchen Sie das gewünschte Symbol in der Tabelle und klicken Sie es mit der Maus an, so dass im unteren rechten Fensterbereich die Details angezeigt werden
3) Gehen Sie auf die Registerkarte "Ticks", wählen Sie das Datum, den Modus "Alle" oder "Geld/Brief", dann die Schaltfläche "Abfrage" und anschließend die Schaltfläche "Export" am unteren Rand des Fensters. Sie erhalten eine csv-Datei mit Ticks.
Wenn Sie Ihre eigene Tick-Quelle haben, dann erstellen Sie einfach eine csv-Datei in genau dem gleichen Format wie mt5 -
. Die ersten beiden Spalten sind obligatorisch.
Bid und Ask können leer gelassen werden (bedeutet, dass der bisherige Wert unverändert bleibt).
Last und Volume verwende ich im Skript nicht (Makler füllen sie selten aus), erstelle und fülle sie nicht.
Wenn Sie bereits eine csv-Datei erstellt haben, speichern Sie sie unter C:\Benutzer\IvanPetrov\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files, da das Skript sonst nicht auf sie in MT5 zugreifen kann
Auch in MT5, gehen Sie auf das Menü Datei - Datenordner öffnen
. Dann gehen Sie auf den Ordner MQL5/Scripts
In diesem Ordner speichern Sie die Datei TicksDiscrInt.mq5 aus dem Angriff hier
Starten Sie MT5 neu, es sollte kompilieren und das Skript im Navigator anzeigen
Öffnen Sie ein beliebiges Diagramm, ziehen Sie das Skript aus dem Navigator, um es zu starten.
Ändern Sie dort die Parameter - den Namen der Tick-Datei, den Namen der neuen konvertierten Datei, die Schrittweite in msec (1 sec = 1000), das csv-Begrenzungszeichen (Standardwert in den Registereinstellungen) und die Anzahl der Dezimalstellen in den Preisen in der neuen Datei.
Warten Sie, bis das Skript-Symbol in der oberen Ecke des Preisdiagramms verschwindet. Die neue scv-Datei befindet sich in demselben Verzeichnis wie ...\Terminal\Common/ Files
Atacha hat auch ein Archiv mit einer scv-Datei mit Ticks und einer konvertierten csv-Datei mit 789 msec-Schritten als Beispiel.
Ich hatte eine Menge Probleme mit diesem Indikator, während ich ihm Levels hinzufügte, in Form von BB auf einer einfachen CK. Es scheint besser zu sein, es exponentiell zu machen, wodurch es besser reagieren würde und kein Aryma benötigt wird. Und wir können endlich einen Bot erstellen und sehen, wie er reagiert.
Genau das gleiche Prinzip kann verwendet werden, um Signale für die Vorhersage von 1 Instrument zu erhalten, nicht 2 wie hier, es ist übrigens praktisch, Signale für Regressions-MOs zu erhalten
Also, auf geht's! Ich habe eine kostenlose Arbeitsversion von TS zur Verfügung. Taschen, Taschen fertig! Ich scherze nicht.
Ich hatte eine Menge Probleme mit diesem Indikator, während ich ihm Levels hinzufügte, in Form von BB auf einer einfachen CK. Es scheint besser zu sein, es exponentiell zu machen, wodurch es besser reagieren würde und kein Aryma benötigt wird. Und wir können endlich einen Bot erstellen und sehen, wie er reagiert.
Genau das gleiche Prinzip kann verwendet werden, um Signale für die Vorhersage von 1 Instrument zu erhalten, nicht 2 wie hier, es ist übrigens praktisch, Signale für Regressions-MOs zu erhalten
Es handelt sich dabei nicht um eine BB, sondern um eine etwas andere Berechnung der Varianz. Aber auch dieser Indikator ist sehr gut. Vivat, Maxim - Sie sind auf dem richtigen Weg, haben aber noch einiges an Arbeit vor sich.
Nun, Leute, ihr solltet alle in seinem Thread schreiben - https://www.mql5.com/ru/forum/221552, nicht in der MO. Sie haben das Thema für immer verunreinigt.
Ich werde meine eigene Nachricht später löschen.
Es geht nicht um die BB, sondern um eine etwas andere Berechnung der Varianz. Aber auch dieser Indikator ist sehr gut. Viva, Maxim - Sie sind auf dem richtigen Weg, haben aber noch einiges zu tun.
Nun, für die Berechnung des Modells verwende ich bereits die Inkremente mit exponentiellen Verzögerungen :) und da die Ausgangsreihe fast stationär ist, sollte die BB das Gleiche tun
Auf jeden Fall ist dieser Weg richtig und genial. Ich muss es nur bis zum Ende durchgehen. Wo ist Michael, der Lehrer? Warum schließt er sich nicht dem ungebremsten Streben nach Gold an? Verschwunden, völlig verschwunden... Verstrickt in das neuronale Netz... Es ist Zeit, ihm aus der Patsche zu helfen!
Verarbeiten Sie die Daten. Geben Sie entweder Boxplots oder schöne Kurven in Spalten aus.
Mit festem Schritt, wobei 1 curvilinear = Fensterbreite (12k oder was immer Sie haben)
"Stationarity" ist nicht streng und wird schweben, die Hauptsache ist nicht so)))
In R können schöne Kurven gezeichnet werden)))
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/introduction.html
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/gallery.html
Ich erinnere mich, ich erinnere mich an die Aufgabe, die du dir gestellt hast. Ich werde es rechtzeitig tun.