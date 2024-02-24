Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 659
Du bist derjenige, der die Zeit löscht)))
Nun, es ist so ähnlich wie auf den Bildern da drin )
(siehe vorherigen Beitrag)
In den Abbildungen ist die Vertikale logarithmisch, d. h. die Preise.
Ja, wie macht man das? Womit logarithmiert man?)
Richtig, Alexanders Schuld :)
Ja, wie macht man das? Womit logarithmiert man?)
Dort nur log(Preis), nicht von Preisdelta
nur Log10 unterscheidet sich visuell nicht vom Preis (wie bei Inkrementen)
Vielleicht ist es sinnvoll, Bots auf solchen Karten laufen zu lassen :)
Ich bin ein Freund des Intraday-Handels. Jahrelang zu warten, bis man Gewinn macht, ist langweilig. Der Preis wird sich innerhalb eines Tages nicht wesentlich ändern.
Der Logarithmus kann nur zum Detrending verwendet werden, wie in Ihrem Fall. Oder die Ausreißer können entfernt werden. Aber die Ausreißer können durch eine Wurzel entfernt werden, und Sie können einfach die Ebene trimmen.
Denn die Preisänderung ist nicht in Zeiten, sondern weniger als 10%.
Das Protokoll über die Inkremente macht zumindest einen gewissen Sinn (obwohl ich nicht verstehe, welchen))). Das Preisprotokoll macht überhaupt keinen Sinn - die gleiche, aber leicht abgeflachte Grafik.
Warum mit Schwänzen kämpfen, wenn es der wahre Zeitgeist ist)).
Ich beschneide die Inkremente einfach um eine Stufe, aber jemand hier hat mir geraten, den Logarithmus der Inkremente zu verwenden.
Jemand riet. Möglicherweise verfolgen sie ein ganz anderes Ziel.
Ich persönlich liebe Schwänze: je mehr, desto besser)))). Und du bekämpfst sie mit der ganzen Welt.))) Das ist lustig.
Detrend, und lehnen Sie sich zurück, treffen Sie die Schwänze, und müssen Sie nichts vorhersagen.