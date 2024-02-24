Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 658

Maxim Dmitrievsky:

warum die zweite?

 ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
Ich habe mich geirrt, ich habe den Logarithmus zweimal genommen, in der letzten Zeile, wenn man ihn entfernt, sieht es so aus:


elibrarius:

warum die zweite?

Ja, ich habe es gefunden.)

Wie kann man bei einem solchen Spiel etwas lernen?

 
Maxim Dmitrievsky:

Ja, ich habe es gefunden.)

Wie kann man also etwas über ein solches Spiel lernen?

Ich weiß es nicht. Aber im ersten Fall sind die Graphen sowohl mit als auch ohne Log identisch.
elibrarius:
Ich weiß es nicht. Aber im ersten Fall - ob mit oder ohne Log - sind die Graphen identisch

ja, im ersten Fall nur, wenn Sie -1 bis 1 Eingaben in NS benötigen und einen Detrend machen

bei der Subtraktion ist es nicht wie beim Detrend

 

Maxim Dmitrievsky:

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }

Mit dem Logarithmus ist etwas nicht in Ordnung. Was Sie wollen, können Sie mit sqrt() anstelle von log() erreichen

 
Maxim Dmitrievsky:

ja, im ersten Fall nur, wenn Sie -1 bis 1 Eingaben in NS benötigen und einen Detrend machen

bei der Subtraktion ist es nicht wie beim Detrend

Nun, wenn das Protokoll nur zum Detrending verwendet wird, dann ja. Ich dachte, Sie wollten auch die Stacheln entfernen...

Kannst du mit dem Logarithmus spielen, vielleicht ist ein Dezimalwert interessanter? Oder mit einer anderen Basis rechnen... 1000 zum Beispiel

Dr. Trader:

Mit dem Logarithmus ist etwas nicht in Ordnung. Was Sie wollen, können Sie mit sqrt() anstelle von log() erreichen

Ich will nichts davon haben)) Ich will nur, dass der Mittelpunkt Null ist.

Elibrarius:
Nun, wenn das Protokoll nur zum Detrending verwendet wird, dann ja. Ich dachte, Sie wollten auch die Stacheln entfernen...

Können wir mit dem Logarithmus spielen, vielleicht wäre ein Dezimalwert interessanter? Oder mit einer anderen Basis... 1000 zum Beispiel

Um die Ausreißer zu entfernen, benötigen Sie eine logarithmische Zeitskala, keine Preisskala.

http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/
Maxim Dmitrievsky:

Um die Ausreißer zu entfernen, brauchen Sie eine logarithmische Zeitskala, keine Preisskala.

Sie sollten die Ausreißer entfernen))))
