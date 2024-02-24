Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 658
warum die zweite?
ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
Ich habe mich geirrt, ich habe den Logarithmus zweimal genommen, in der letzten Zeile, wenn man ihn entfernt, sieht es so aus:
Ja, ich habe es gefunden.)
Wie kann man bei einem solchen Spiel etwas lernen?
Wie kann man also etwas über ein solches Spiel lernen?
Ich weiß es nicht. Aber im ersten Fall - ob mit oder ohne Log - sind die Graphen identisch
ja, im ersten Fall nur, wenn Sie -1 bis 1 Eingaben in NS benötigen und einen Detrend machen
bei der Subtraktion ist es nicht wie beim Detrend
Maxim Dmitrievsky:
Mit dem Logarithmus ist etwas nicht in Ordnung. Was Sie wollen, können Sie mit sqrt() anstelle von log() erreichen
Kannst du mit dem Logarithmus spielen, vielleicht ist ein Dezimalwert interessanter? Oder mit einer anderen Basis rechnen... 1000 zum Beispiel
Ich will nichts davon haben)) Ich will nur, dass der Mittelpunkt Null ist.
Nun, wenn das Protokoll nur zum Detrending verwendet wird, dann ja. Ich dachte, Sie wollten auch die Stacheln entfernen...
Um die Ausreißer zu entfernen, benötigen Sie eine logarithmische Zeitskala, keine Preisskala.http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/
Um die Ausreißer zu entfernen, brauchen Sie eine logarithmische Zeitskala, keine Preisskala.