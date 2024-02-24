Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 651
Ich denke, dass die Ära der Forex-Gurus in der Vergangenheit ist, die moderne Sauger ist anspruchsvoller, er weiß, dass eine kleine Anzahlung nicht zu zerstreuen, und eine große, müssen Sie viele Jahre verbringen, um die Fähigkeiten zu entwickeln, um den Guru jetzt ein Sauger ist nicht zu gehen, wahrscheinlich besser, für die Anleger in verschiedenen Asset-Management-Systeme, pams, etc. zu suchen.
Ich weiß nicht, warum ich dorthin gehen und nach Gurus suchen sollte.)
Es ist heute Mode, dass die Handelsunternehmen anrufen und Ihnen einen Personal Trainer zur Seite stellen, wenn Sie ein Konto eröffnen. Unter seiner Anleitung werden Sie Geschäfte eröffnen und schließen und er wird Ihnen zeigen, wie Sie eine Million verdienen können. "Und im Moment ist der Euro im Aufwärtstrend, wenn Sie jetzt ein Konto eröffnen und 100 Dollar einzahlen, werden Sie bis zum Wochenende einen Tausender verdienen, aber Sie müssen es heute tun, beeilen Sie sich, sonst verpassen Sie das große Geld". Mit anderen Worten: Die Gurus bleiben bestehen, aber sie werden nicht von sich aus gefördert, sondern von der Handelszentrale.
Sie sind ptushniki-Berater, sie sind lausig und lausig, man kann ihnen einfach sagen, dass sie sich selbst ficken sollen, es macht Spaß.Du eröffnest ein Konto und sie geben dir zum Spaß persönliche Petersilie
Meine Herren! Studenten und Arbeitslose! Alt und jung!
Woher kommt die Panik? Ich, zum Beispiel, habe gerade heute +100% auf meine Einzahlung. Stimmt, auf einer Demo, aber mit Tick-Kursen von einem echten NDD-Konto.
Keine Sorge, Alexander_K und Schrödingers Katze werden alles tun und wie versprochen TS rechts und links verteilen.
Ich habe ein gutes Ergebnis, ich habe versucht, echtes Geld darauf zu setzen, ich habe ein negatives Ergebnis.
Alexander, mit einer solchen Rentabilität nur an der Börse )Sie werden Sie nicht in DT arbeiten lassen
Als Beweismittel zum jetzigen Zeitpunkt:
Wunderschön.
Auf keinen Fall, das ist nicht cool - das ist Lyrik, und du gibst dich als Physiker aus und deine Positionen verlieren ab 0 Uhr im Screenshot, natürlich habe ich Zeit zu schließen, aber dann bitte im Studio melden!
Ich bitte Sie:
Alles vollautomatisch, keine Tricks, kein Betrug, keine idiotischen Stop-Losses und Take-Profits.
Bitte haben Sie Vertrauen und helfen Sie mit, den Prozess der Übergabe des Projekts zu beschleunigen:
Wer gar nichts zu tun hat - schreibt ein Programm, um Tick-Archive von beliebigen Brokern zu konvertieren. Sie müssen die Zeitreihen der Notierungen auf denselben Stand bringen. D.h. als ob sie alle 1 Sekunde kommen. Wir sollten die Spalte mit der Zeit in der csv-Datei analysieren. Wenn es in einer bestimmten Sekunde keine neue Notierung gibt, dann sollte sie mit dem vorherigen Wert interpoliert werden.
Ich bin mir sicher, dass diese Sache für alle Händler notwendig ist. Leisten Sie gute Arbeit!
Sie wissen nicht, worum Sie bitten. Jetzt haben die Makler keinen einheitlichen Standard für die Speicherung von Ticks, jeder verwendet, was er will.
Der Parser wird also immer individuell sein. Es gibt keine universelle Lösung.
Das Einzige, was getan werden kann, ist die Entwicklung eines allgemeinen Algorithmus zum Auffüllen der fehlenden Daten und zum Verwerfen zu häufiger Daten.
Aber der Algorithmus muss bereits vorbereitete Daten akzeptieren, etwa: zwei Arrays, eines mit Zeitangaben, ein anderes mit Preisen.
Aber auch hier gilt, dass einige Zeitangaben in Mikrosekunden, andere in Millisekunden angegeben sind. Es gibt keinen Standardtyp, der Zeiten von weniger als einer Sekunde speichert.
Wir müssen also wieder jeden anderen Typ verwenden.