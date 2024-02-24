Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 650
Es ist schon eine Weile her, dass jemand einen Bericht geschrieben hat - hier ist mein Bericht.
Großartig! Wenn der EA wirklich am 22. erstellt wurde und seither ohne Updates gehandelt wird, ist das großartig.
Test auf dukascopy Ticks vom 1. Januar 2018 bis heute (10 Pips Spread). Markiert ein spürbares Knie mit einem Pfeil, das ist nur der 22., können Sie sehen, dass die Gewinne aufgehört haben, schnell steigen, aber sie sind da. Was die nächste sein wird, wird die Zeit zeigen.
Bitte fügen Sie den Bildern zumindest eine minimale Beschreibung des Systems bei :) und natürlich verstehe ich, dass alles geheim ist, aber nur Bilder anzuschauen ist nicht sehr interessant
Entschuldigung mt4 ist ein Anachronismus, ich habe es nicht einmal installiert :D gehen für mt5
IMHO ist es besser, statt alternativ ein Terminal zu verwenden, die Vorteile zu kombinieren und die Nachteile der Verwendung beider zu kompensieren, manchmal sogar mehrere gleichzeitig, auch mit anderen Plattformen, durch die Interprogrammierung.
ja... aber ich habe keine anderen Terminals gesehen, insbesondere keine Tester) die nächsten Konkurrenten sind zu weit hinten.
Wenn Sie es nicht alternativ angehen, brauchen Sie es nicht herauszuziehen, es reicht, es zu ergänzen)
der Durchschnitt ist hier 0, es ist eine marktneutrale Strategie
weiter rein auf die Statistik zu nehmen), was sich wohin verschiebt, ist in der Blackbox nicht zu verstehen
Kurz gesagt, fast fertig 2 nd Strategie der 3 geplanten (die Ergebnisse der ersten haben bereits geschrieben, nicht ausgeschlagen)
wenn diese nicht funktioniert - bleibt die letzte übrig )
und dies wird das Ende der MO sein
Wenn Sie das nicht mögen, sollten Sie den Handel mit Algo-Trading aufgeben, das ist nicht Ihr Ding, mit Indizes hat das nichts zu tun.
Ich werde den Leuten beibringen, wie man Algo-Trading betreibt.
Ich denke, dass die Ära der Forex-Gurus vorbei ist, der moderne Trottel ist anspruchsvoller, er weiß, dass eine kleine Einlage nicht erhöht werden kann, und eine große muss viele Jahre verbringen, um Fähigkeiten zu entwickeln.
Es ist heute in Mode, dass Handelsunternehmen Sie anrufen und Ihnen, wenn Sie ein Konto eröffnen, einen Personal Trainer zur Seite stellen. Unter seiner Anleitung werden Sie Geschäfte eröffnen und schließen und er wird Ihnen zeigen, wie Sie eine Million verdienen können. "Und im Moment ist der Euro im Aufwärtstrend, wenn Sie jetzt ein Konto eröffnen und 100 Dollar einzahlen, werden Sie bis zum Wochenende einen Tausender verdienen, aber Sie müssen es heute tun, beeilen Sie sich, sonst verpassen Sie eine Menge Geld". Mit anderen Worten: Die Gurus bleiben bestehen, aber sie werden nicht von sich aus gefördert, sondern von der Handelszentrale.