Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading
Darüber habe ich auch schon oft nachgedacht.
Wenn das Regressionsmodell Kursgewinne pro Balken vorhersagt und der R2-Wert bei Fronttests und Backtests über Null liegt, ist das bereits ein guter Anfang. Das Problem ist, dass das Ergebnis zwar stabil, aber klein ist und die Spanne nicht übertroffen werden kann.
Analytisch gesehen besteht das Problem darin, dass R2 das Modell bei großen Fehlern stärker bestraft und kleine Fehler und falsche Handelsrichtungen ignoriert. Betrachtet man die Verteilung der Kursgewinne, so liegen die meisten Kursbewegungen nur bei ein paar Pips. Und das Modell lernt, anstatt die richtige Richtung solcher kleinen Bewegungen vorherzusagen, die langen Schwänze der Verteilung vorherzusagen, für die es ein höheres R2 erhält. Infolgedessen kann das Modell große Bewegungen einigermaßen vorhersagen, aber bei kleinen Bewegungen macht es immer einen Fehler in der Richtung und verliert den Spread.
Schlussfolgerung: Die Standardregressionsschätzungen für den Devisenhandel sind schlecht. Es ist notwendig, eine Art Fitnessfunktion zu erstellen, so dass beide Richtungen des Handels sowie die Streuung und die Genauigkeit berücksichtigt werden. Dann besteht selbst bei einer Genauigkeit von etwas mehr als 50 % eine Chance auf Gewinn.
Genauigkeit, Schärfeverhältnis, Wiederherstellungsfaktor und andere Funktionen, die Handelsdiagramme analysieren, sind zu diskret, Neuronen mit einem Standard-Backprop kommen nicht aus dem lokalen Minimum heraus und können nicht richtig lernen.
Eine alternative Schlussfolgerung wäre, schwache Signale des Neurons vollständig zu ignorieren. Handeln Sie nur mit starken Titeln. Das Problem ist, dass wir immer einen Schwellenwert festlegen können, der beim Backtest gute Ergebnisse liefert, beim Fronttest aber nicht. Auch hier müssen wir uns etwas einfallen lassen.
Dennoch erscheint die Idee, Regressionsmodelle für maschinelles Lernen zu verwenden, höchst fragwürdig. Dies gilt insbesondere für die inkrementelle Vorhersage. Und das gilt erst recht für die NS, die im Grunde eine Black Box mit einigen Schichten und Perseptronen sind. Welche wirtschaftliche oder statistische Bedeutung haben diese Begriffe?
Schließlich werden nicht umsonst GARCH-Modelle für Inkremente verwendet, und sie sind derzeit die am häufigsten verwendeten. Der Grundgedanke der Überwindung der Nicht-Stationarität durch Zerlegung nicht-stationärer Reihen in Komponenten, die wirtschaftlich und statistisch durchaus sinnvoll sind, ist sehr attraktiv.
Bei GARCH besteht das Modell aus den folgenden Schritten:
Alles sinnvolle und bedeutungsvolle Arbeit.
Fügt man die Möglichkeit hinzu, externe Regressoren hinzuzufügen, erhält man ein recht umfangreiches Instrument, das leider sehr vielfältig und daher arbeitsintensiv ist.
Wo liegt das Problem?
https://www.quantstart.com/articles/ARIMA-GARCH-Trading-Strategy-on-the-SP500-Stock-Market-Index-Using-R
Kopieren und Einfügen
Auf welcher Grundlage?
Sie irren sich, SanSanych. NS ist sozusagen das Äquivalent zur Fuzzy-Logik. Lernbar. Ich persönlich kann daran nichts Geheimnisvolles erkennen. Sie können auch andere Analogien verwenden.
Nun, und Nicht-Stationarität. Jeder Prozess wird, wenn er in Teile zerlegt wird, nicht stationär sein, und wenn er es nicht ist, wird er nicht zufällig sein.
Übrigens, wenn ich mir die Verteilungen über verschiedene lange Zeiträume (mehrere über 3 Monate) ansehe, habe ich keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden festgestellt.
Was den wirtschaftlichen Sinn angeht - nun, ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass der Markt für den Beobachter zufällig ist. Ob es tatsächlich zufällig ist oder nicht, spielt keine Rolle. Das Schlüsselwort ist hier für den Beobachter.
Wo liegt das Problem?
https://www.quantstart.com/articles/ARIMA-GARCH-Trading-Strategy-on-the-SP500-Stock-Market-Index-Using-R
Kopieren und Einfügen.
Sie sind ein interessanter Mann! Es stellt sich heraus, dass Sie alles wissen!
Auf welcher Grundlage?
Ich habe ein Protokoll, was macht das für einen Unterschied?
Ich habe ein Protokoll, was macht das für einen Unterschied?
Emissionen sind eine heikle Sache. Zu hohe Emissionen werden am besten durch einen akzeptableren Höchstwert ersetzt.
Es ist nicht möglich, die Emissionen vollständig zu beseitigen. Aber um ihre Auswirkungen auf die Verteilung zu minimieren, kann und sollte nicht nur mit dem Logarithmus gearbeitet werden.
Nehmen wir einen hypothetischen Fall mit nebeneinander liegenden Anführungszeichen 10 und 2
10/2 = 5
log (10/2) = 0,69
gut, Sie haben die Potenz von e gefunden, um den Wert des anfänglichen Inkrements zu erhalten
aber Sie haben die Ausreißer nicht beseitigt.
Ich habe oben 2 Bilder zitiert