Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 442
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Jeder kann Ihnen die Daten des Testers zeigen. Setzen Sie es auf Real oder Demo.
Entweder wird das Verhalten der Strategie nicht in Echtzeit untersucht, sondern ein halbes bis ein Jahr lang ein Rollforward-Test durchgeführt... Oder warten Sie nicht auf die Echtzeit und sehen Sie, wie sich die Strategie in Echtzeit verhält, sondern machen Sie einen Rolling-Forward-Test für sechs Monate bis ein Jahr. In Echtzeit kann man zu lange warten, um die Leistung eines EAs zu bewerten.
Es ist kein guter Tag heute.... Wenn TC sich wirklich irrt, dann tut sie das in großem Stil. Eine Art Bezahlung für zusätzliche Rückgaben. Aber mit diesem speziellen Bereich möchte ich nicht anfangen :-(
Entweder, das ist die Antwort, dass der TS nicht mehr funktioniert, machen Sie einen anderen. ABER eine Woche lang werde ich noch sehen..... Entweder ist es ein vorübergehender Schluckauf, der sich in Zukunft mehr als auszahlen wird. Das Wichtigste ist, was als Nächstes passiert, oder? :-)
Es ist kein guter Tag heute.... Wenn TC sich wirklich irrt, dann tut sie das in großem Stil. Eine Art Bezahlung für zusätzliche Rückgaben. Aber mit diesem speziellen Bereich möchte ich nicht anfangen :-(
Entweder, das ist die Antwort, dass der TS nicht mehr funktioniert, machen Sie einen anderen. ABER eine Woche lang werde ich noch sehen..... Entweder ist es ein vorübergehender Schluckauf, der sich in Zukunft mehr als auszahlen wird. Das Wichtigste ist, was als Nächstes passiert, oder? :-)
Sie haben geschrieben, dass Sie mit Limits handeln, wahrscheinlich ist es ein Channeler, während Channeler wie Optionsverkäufe sind, wie ein stabiler Anstieg über Wochen und dann bam! und in ein paar Stunden geht alles den Bach runter.
Sie haben geschrieben, dass Sie mit Limitern handeln, d.h. es ist wahrscheinlich ein Channeler, aber Channeler sind wie der Verkauf von Optionen, wie stabiles Wachstum in kleinen Schritten durch Wochen, und dann bam! und in ein paar Stunden geht alles die Toilette runter, es ist das gleiche in der Tester, mit Null Erwartung von Gewinn.
Gut, gut, ein Fehler führt zu einem Verlust, ich setze den Stop Loss auf 40 Pips. Vor allem die beiden entscheidenden Signale kamen aus der "Ich weiß nicht"-Klasse und dem Fehler..... OK, wir werden uns etwas einfallen lassen.
Ich habe eine Frage an Expert Advisors. Wie lassen sich die Daten aus dem unteren Zeitrahmen korrekt übernehmen? Wie viel in MT4 ist dies angemessen????
Ich kann Sie nicht verstehen.
Warum haben Sie der künstlichen Intelligenz eine Art von ausstehenden Aufträgen erteilt?
Wenn er anhängig ist, handelt es sich nicht um einen hochintelligenten Bot)))
http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ
Ich habe versucht, ein Buch über maschinelles Lernen zu lesen, nicht einmal, um es zu beherrschen, sondern nur, um damit anzufangen - ich konnte es nicht, es ist sehr, sehr kompliziert, und mir ist klar, dass es wahrscheinlich ein Leben lang dauern würde, das Thema wirklich gut zu studieren.
http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ
wow! 90%ige Genauigkeit ist fantastisch!
Mit den Pausen ist das alles Blödsinn. Und Sie halten das für KI?
Ich habe versucht, ein Buch über maschinelles Lernen zu lesen, nicht einmal, um es zu beherrschen, sondern nur, um mit dem Lesen zu beginnen - ich konnte es nicht, es war sehr kompliziert, und mir ist klar, dass es wahrscheinlich ein ganzes Leben dauern würde, das Thema wirklich gut zu studieren.