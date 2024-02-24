Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 438
Es ist alles eine Formel, ich habe sie nur in drei Schritte aufgeteilt, um sie klarer zu machen. Die Zeichen sind also kein Problem, denn es gibt eine Quadratur.
((a5-b5)+(b4-a4))^2 = (delta 5 + ( - delta 4))^2
D.h. Sie werden den Fehler für die Deltasequenz 0, +10, +15, +12, +5 immer noch unterschätzen.
Das ist ein cooler Prozessor, den Sie haben! ))
Meine addiert und subtrahiert schneller als multipliziert, und der Modulus wird einfach durch Gleichsetzen von Bit 64 mit Null gefunden.
Seien Sie nicht faul, einen Test zu machen, meine Multiplikation und Differenz unterscheiden sich um 5%(*>-), aber das Modul wiegt so viel wie die Hälfte der Multiplikation, im Endeffekt ist Ihre Version um 50% langsamer als meineWenn der Unterschied ohne Module ist es ein bisschen schneller (~3%), aber Modul verlangsamt 1,5 mal
Geprüft. Experten-Code:
int OnInit()
{
double res=0;
double p[];
int bl=CopyClose (_Symbol,PERIOD_M1,0,2000,p );
uint t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=p[i]*p[j]+p[j]*p[k]+p[k]*p[i];
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
uint t2=GetTickCount(); Print("1 Calc time=",t2-t1);
t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=MathAbs(p[i]-p[j])+MathAbs(p[j]-p[k])+MathAbs(p[k]-p[i]);
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
t2=GetTickCount(); Print("2 Calc time=",t2-t1);
return(1);
}
void OnTick() { return; }
Ergebnisse von mehreren Läufen
2017.07.01 20:50:57.268 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5897
2017.07.01 20:51:02.227 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4961
2017.07.01 20:51:14.359 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5913
2017.07.01 20:51:19.290 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4929
2017.07.01 20:51:58.296 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5960
2017.07.01 20:52:03.357 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=5070
2017.07.01 20:52:21.364 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5928
2017.07.01 20:52:26.303 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4930
Ihre Variante ist 20 % langsamer. Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass die Multiplikation so schnell geht.
PS.
Ichhabe MathAbs entfernt, um zu sehen, ob es wirklich so langsam ist:
2017.07.01 21:06:03.844 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5943
2017.07.01 21:06:08.793 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4945
Die Geschwindigkeit hat sich nicht erhöht, so MathAbs sind immer noch sehr schnell zählen, ist es logisch, es zu tun, indem die 64. Bit und Bit-Operationen, sehr schnell....
Das ist sehr traurig.
Das ist ganz normal. Das ist normal, denn die Leute im Forum verändern sich ständig und finden ihre eigenen Ideen, die über das Forum hinauswachsen, oder geben den Handel wegen der Aussichtslosigkeit der Veranstaltung auf.
Zurzeit scheine ich die Lösung des Problems der Konstruktion von TS auf mehreren Ebenen (mehr als zwei) gefunden zu haben.) Und obwohl ich mit dem TS noch gar nicht angefangen habe, beschränke ich mich auf
Ich habe zwar noch nicht einmal mit TC selbst angefangen, sondern mich auf Experimente mit Zeitreihen und Statistik beschränkt, aber im Allgemeinen habe ich nichts Besonderes, worüber ich im Forum lesen und schreiben könnte. Ich habe das Forum seit fast einer Woche nicht mehr besucht.
Ich bin schon nach eineinhalb Jahren gelangweilt) nur noch dieses interessante Thema und einige Artikel, andere scheinen schon Kindergarten zu sein)
Es ist eine lange Erklärung, im Allgemeinen passt ZZ nicht. Das sage ich Ihnen mit Sicherheit.
Ich verstehe es nicht, mein EA verbessert seine Leistung, wenn ich eine RE (Struktur und seine Vektor analysiert werden), aber es ist nicht geeignet für die Ausbildung - es ist seltsam.
Wir müssen entscheiden, was wir tun wollen. Vorhersagen oder klassifizieren. Die Ansätze sind völlig unterschiedlich, haben aber alle das gleiche Ziel....
Ich bin daran interessiert, jetzt zu klassifizieren, d.h. Filter unter bestimmten Bedingungen anzuwenden, die ich selbst nicht identifizieren kann - manchmal wird gefiltert, und ich nehme an, NS kann dieses Problem lösen.
Ich verstehe es nicht, mein EA verbessert seine Leistung bei der Verwendung einer ZZ (Analyse der Struktur und des Vektors), aber es ist nicht gut für das Training - seltsam.
Sie wissen nur nicht, wie man es zubereitet.))
Ich interessiere mich jetzt für die Klassifizierung, d. h. die Anwendung von Filtern unter bestimmten Bedingungen, die ich selbst nicht erkennen kann - manchmal wird gefiltert, und ich gehe davon aus, dass NS dieses Problem lösen kann.
NS kann, aber hier ist das gleiche Problem der Vorbereitung und wahrscheinlich ein Problem der Ideologie der TC-Anwendung. Bei bestimmten Anwendungen stellt sich die Frage ganz anders.
Ich bin der Meinung, dass sie so vorbereitet werden sollten). D.h. NS sollte eine Ergänzung zur TZ sein und seine eigenen Probleme lösen.
Leider hat sich das Niveau der Gemeinschaft in den letzten 10 Jahren nicht weit von der KI des verstorbenen Juri Reschetow entfernt, wie man so schön sagt: "Was war, wird sein und es gibt nichts Neues unter der Sonne".
Ich verstehe nicht, Jura nicht mehr?