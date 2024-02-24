Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 435
Und nach welchem Prinzip treffen einfache NS (einfache MLP) eine Vorhersage?
Es scheint mir auf die übliche Korrelation - denn das Gewicht der Verbindungen zwischen Neuronen wächst mit der Anzahl der Wiederholungen des Signals entlang dieser Linie, wenn die Antwort der NS zusammenfällt, wenn die Linie bei + oder bei - war, bleibt es um 0 - und dies ist im Wesentlichen eine einfache Mittelwertbildung. Anhand dieser Gewichte wird dann die Ähnlichkeit der Eingabekombination von Prädiktoren mit dem Durchschnitt über den Trainingszeitraum ermittelt.
Approximiert die f-Ionen
Wenn ich verstehe, was Sie meinen, siebe ich nach der gefundenen Variante alle benachbarten für 20 Takte aus.
Nein, es geht eher darum, ein Muster zu finden, es in Teile aufzuteilen und dann zu sehen, wie diese Teile als Vorhersagen funktionieren, und dann alle Teile durchzugehen und den durchschnittlichen Fehler zu sehen... fast wie ein neuronales Netzwerk
Oder wir suchen nach mehreren aufeinanderfolgenden Mustern und sehen dann, wie sich all diese Muster entwickelt haben. Wenn der mittlere Fehler gering ist, können wir der nächsten Vorhersage vertrauen.
Es gibt also einen Faktor der Interaktion eines Musters mit einem anderen, also analysieren wir so etwas wie den Kontext, d.h. in welcher Position sich diese Muster zueinander befinden, theoretisch sollte dies die Qualität der Vorhersage verbessern. Andererseits, wie trenne ich diese Muster, sie können als ein großes dargestellt werden, wenn die Korrelation mit dem aktuellen Diagramm gut ist...
Dies ist, was ich getan habe, kann nützlich sein, mit Regression Pisten ... Sie führen Sie in den Visualisierer und es zeigt die Vorhersage. Das rote Diagramm zeigt das reale Diagramm, grün zeigt den veränderten Neigungswinkel, mit dem das Muster gefunden wurde, und dann wird die Vorhersage nach rot verschoben.
Die Vorhersagegenauigkeit kann niedriger angesetzt werden und auch der Skalierungsstopp kann niedriger angesetzt werden, da sonst die Quotierungen möglicherweise nicht ausreichend sind. Er erstellt ein Bündel von Zeitrahmen mit einem Multiplikator.
Manchmal sind die Vorhersagen sehr gut, manchmal sind sie völlig daneben).
interessant zu sehen, aber #include <MT4Orders.mqh> fehlt, und wenn es auskommentiert ist, dann ist ScaleInvarianceMultiTF (EURUSD,M1) Array außerhalb des Bereichs in 'ScaleInvarianceMultiTF.mq5' (79,55)
https://www.mql5.com/ru/code/16006
Außerhalb des Bereichs - nicht genug Kursverlauf, setzen Sie den Skalierungsstopp niedriger an, z. B. 50.
Das heißt, wenn Sie ein Muster von 100 Balken auf die Minuten, dann, um alle synthetischen Zeitrahmen wird es 100*50 Bars der Geschichte, und es wird 100*1440 dort benötigen :)
Wird eine beste Variante gesucht oder ein Durchschnitt über mehrere Varianten? Offenbar findet es die 1 beste. Ich denke, ich sollte nach einer durchschnittlichen Vorhersage für 10 oder sogar 100 Varianten suchen (die genaue Anzahl sollte vom Optimierer bestimmt werden).