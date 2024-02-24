Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 440
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
oder besser gesagt, ich habe den Beweis erhalten, dass der Markt ist effizient zumindest mit den Daten und MO-Methoden, die der breiten Masse zur Verfügung stehen.
PS: "Effizienz" - Unvorhersehbarkeit, wobei der Preis alle Informationen berücksichtigt.
Ich dachte, die letzten Befürworter eines effizienten Marktes seien 2008 gestorben, aber nein, sie leben immer noch......
Er ist nicht aufgrund der Gesetze der Physik/Chemie/Biologie effizient, sondern weil es Akteure gibt, die alles besser haben, Kapital, Bildung, Personal, Technologie, Daten, Algorithmen usw. Für sie ist der Markt NICHT effizient, aber sie machen ihn effizient, wir haben fast nichts mehr.
aber sie machen es wirksam, dann bleibt uns nicht mehr viel zu tun.
bleibt es uns überlassen, sie zu werden, zu lernen und uns weiterzuentwickeln... und, was am wichtigsten ist, in unseren Systemen absolut klar zu sein, wer von wem Geld nimmt und warum nicht von Ihnen...
kein Buch lehrt das
Er ist nicht effizient aufgrund der Gesetze der Physik/Chemie/Biologie, sondern weil es Akteure gibt, die alles besser haben, Kapital, Bildung, Personal, Technologie, Daten, Algorithmen usw. Für sie ist der Markt NICHT effizient, aber sie machen ihn effizient, wir haben fast nichts mehr.
Der Markt wird NICHT von den Akteuren gestaltet. Die Spieler sind die Wellen auf einem tosenden Ozean. In der Ruhe kann man die Wellen sehen, im Sturm nicht.
Der Markt wird von Wirtschaft und Politik geprägt. Sie spiegelt die tatsächlichen Prozesse wider (muss sie widerspiegeln), durch die Waren und Dienstleistungen entstehen. Da wir es mit einer Marktwirtschaft zu tun haben, sind Überproduktion, Rezession und Krisen ein fester Bestandteil davon...
Dieser Markt muss als objektive Realität betrachtet werden, und es muss versucht werden, ihn so genau wie möglich zu simulieren, z. B. mit GARCH oder durch die mechanische Suche nach Mustern oder beides. Wenn es Ihnen gelingt, ein angemessenes Modell zu schaffen, dann nehmen Sie denjenigen, die das nicht können, das Geld weg, machen Sie Fehler.
In Klassifizierungsmodellen gelingt es, Prädiktoren auszuwählen, die für die Zielvariable relevant sind, wiederum mit dem gleichen Ergebnis - mit Geld.
PS.
Die Muster können auch mit Methoden der technischen Analyse gesucht werden. Einigen scheint es zu gelingen, aber es sieht eher nach Kaffeesatzleserei aus. Aber jedem das Seine...
wir müssen sie werden, lernen und uns entwickeln... und, was am wichtigsten ist, dass Sie in Ihren Systemen absolut klar verstehen, wer von wem Geld nimmt und warum nicht von Ihnen...
kein Buch lehrt das
Das stimmt, aber es ist ein sehr langer und dorniger Weg, viele Menschen werden aufgeben und zu Lader und Wächter werden, und einige werden den Zusammenbruch ihrer Hoffnungen nicht überleben. Aber es ist ein interessanter Weg, nicht wie das Büroplankton...
Der Markt wird NICHT von den Akteuren gestaltet. Die Spieler sind die Wellen auf einem tosenden Ozean. In der Ruhe sind die Wellen sichtbar, im Sturm sind sie nicht zu sehen.
Der Markt wird von Wirtschaft und Politik geprägt. Sie spiegelt die tatsächlichen Prozesse wider (muss sie widerspiegeln), durch die Waren und Dienstleistungen entstehen. Da wir es mit einer Marktwirtschaft zu tun haben, sind Überproduktion, Rezession und Krisen ein fester Bestandteil davon...
Betrachten Sie diesen Markt als eine objektive Realität und versuchen Sie, ihn so genau wie möglich zu simulieren, z. B. mit GARCH, oder suchen Sie mechanisch nach Mustern, oder beides. Wenn es Ihnen gelingt, ein angemessenes Modell zu schaffen, dann nehmen Sie denjenigen, die das nicht können, das Geld weg, machen Sie Fehler.
In Klassifizierungsmodellen gelingt es, Prädiktoren auszuwählen, die für die Zielvariable relevant sind, wiederum mit dem gleichen Ergebnis - mit Geld.
GARCH ist das gleiche MO(ISC) für die Vorhersage der Varianz, fics sind Preisquadrate und vergangene Varianz, GARCH ist ein gutes fic für die weitere Konstruktion, makroökonomische und Nachrichten-Daten werden nicht verwendet.
Und die "Hauptsache" ist der Zugang zu superschnellen Daten und "Tipps " von oben, was sehr teuer und in der Regel gesetzeswidrig ist.
Das ist wahr, aber es ist ein sehr langer und dorniger Weg, viele werden zögern und zu Mobbern und Bewahrern werden, und einige werden ihr Leben lassen, bevor ihre Hoffnungen zunichte gemacht werden. Aber es ist ein interessanter Weg, nicht wie das Büroplankton...
Ich stimme völlig zu...
Ich wünsche allen, dass sie finden, was sie suchen und nicht kurz vor der Ziellinie aufgeben, ohne zu sehen, dass sie schon um die Ecke sind ...
Ich stimme völlig zu...
Ich wünsche allen, dass sie finden, was sie suchen, und dass sie nicht kurz vor dem Ziel aufgeben, ohne zu sehen, dass es schon um die Ecke ist...
Ja, das stimmt, man braucht nur einen schönen Traum, um glücklich zu sein, physisch unterscheidet sich die Lebensqualität eines $2k/Monat-Einkommens nicht sehr von jemandem, der $1M im Monat hat, ich meine echten Körperkomfort, wahrscheinlich in Bezug auf die Gesundheit, sie leben besser in Dörfern, auf Selbstversorgung, oder einige Jocks besessen mit ihren Körpern und gesunde Ernährung.
In unseren Träumen sind wir Milliardäre, mit eigenen Inseln, Flugzeugen, Supermodels als Freundinnen und Freundeskreis, Präsidenten und Oligarchen. Aber das sind Motivationsmuster, die durch Kultur, Erziehung, Medienpropaganda usw. entstehen. Sie sind Programme, keine Software, Träume, keine körperlichen Bedürfnisse. Auch selbst, und vielleicht noch mehr, glücklich sind Gläubige, wahre Gläubige, die jede Qual als Glückseligkeit empfinden, denn zweifellos wird es später ein "ewiges Paradies" geben, und ob es das nun sein wird oder nicht, sie sind JETZT GLÜCKLICH, trotz der körperlichen Unannehmlichkeiten, das Ziel ist erreicht, diese Qual ist wie ein Sport.
Es ist dasselbe mit dem Devisen- und Aktienhandel, nur wenige von uns werden ein Tölpel werden, aber viele haben eine milliardenschwere Option gekauft und sind HIER UND JETZT glücklich, die Prämie wird sofort bezahlt, weil wir sicher sind, dass der Markt geschlagen werden kann, wenn nur einer auf der Welt gewinnt (und wie bin ich schlechter???), und deshalb gibt es ELDORADO! Und selbst der Tod wird es nicht widerlegen, viel Glück im nächsten Leben, mindestens!))
Das ist romantisch und inspirierend, aber normalerweise hat ein Mann eine Familie, eine Frau, Kinder, Eltern und die Pflicht, für sie zu sorgen. Leider ist das Vertrauen in das nächste Leben nicht akzeptabel, man muss etwas von diesem Leben auf einer stabilen Basis nehmen, oder die Familie für einen Traum aufgeben, was meiner Meinung nach ein zu hoher Preis ist.
Es ist romantisch und inspirierend, aber ein Mann hat normalerweise eine Familie, eine Frau, Kinder, Eltern und die Pflicht, sie zu ernähren und zu trösten. Leider ist es nicht akzeptabel, sich auf das nächste Leben zu verlassen, man muss in diesem Leben etwas auf einer stabilen Basis an sich reißen oder den Fortbestand der Familie für einen Traum aufgeben, was meiner Meinung nach ein zu hoher Preis ist.