Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 430
RF gibt immer weniger Fehler als fast alle einfachen MO-Modelle, MLP hingegen gibt in der Regel den größten Fehler... Vielleicht weiß ich einfach nicht, wie man es kocht, aber es sieht so aus, als ob es tatsächlich schlechter und langsamer ist, was ich hier von San Sanych bestätigt fand
Wenn Sie sich also für einfache Klassifikatoren entscheiden, dann ist es definitiv RF
wahrscheinlich schon ein Förster in Erfahrung, ich habe das Boosten noch nicht gemeistert )
In Bezug auf die Genauigkeit und loglose natürlich nicht schmeicheln (wenn Sie targetets im Stil von Alesha nehmen), ist der Unterschied nicht groß zwischen XGB und nur ein Wald, aber die Geschwindigkeit ist sehr schön, zum Beispiel 150-200k Punkte mit 30 Features und 5 targetets, lernen für ~ 3 min, die Geschwindigkeit des Lernens ist vergleichbar mit dem Parsen und Extraktion von Features aus Zeilen.
Genossinnen und Genossen, wo kann ich Devisendaten, Minuten, wenn es Sekunden für das Jahr gibt, Gebote, Nachfragen, Majors, Basismetalle, Ölindizes bekommen?
Der Teufel ist nicht so schlimm, wie Sie es darstellen.
Es ist nicht allzu schwierig, beginnen Sie mit diesen wenigen Artikeln(1, 2, 3, 4). Es wird nicht alles auf einmal funktionieren und es wird keinen Sinn ergeben, aber es wird nützlich sein.
Viel Glück!
Ich danke Ihnen! Es sind gute Artikel.
Wo kann ich normale Devisendaten, Minuten, Sekunden pro Jahr, Gebote, Nachfragen, Majors, Basismetalle, Ölindizes erhalten?
Die Frage ist unangemessen, die Kurse werden Ihnen von Ihrem Makler zur Verfügung gestellt, jeder Makler hat seine eigenen, Sie werden nicht von den Kursen eines anderen Maklers profitieren, das ist so, als würde man beim Pokern die Karten von einem anderen Tisch aus betrachten. Wenn der Händler den Verdacht hat, dass Sie irgendwie schummeln, indem Sie Zitate aus anderen Quellen verwenden, werden Sie dafür bestraft.
PS: Ungefähr das Gleiche gilt für alle Arten von nicht-traditionellem Analyseschwindel, absichtlicher Einsatz von maschinellem Lernen, HFT und dergleichen, das nennt man "Toxizität", der Kunde sollte im Durchschnitt zufällig spielen und wenn er konsequent im Plus handelt, ist das extrem nicht normal, innerlich, Betrug.
Die Frage ist nicht angemessen.
Das Thema ist unzureichend, die Fragen dementsprechend. Beim Handel geht es in erster Linie um Psychologie, um Menschenkenntnis, um das Vorhersehen der Handlungen von Politikern und großen Geschäftsleuten, nicht um die Methode der kleinsten Quadrate.
In Ordnung, Vasily. Sagen Sie mir, wie Sie einen Handel eröffnen???? Auf welcher Grundlage? Nehmen wir an, es ist ein Handelstag, Sie haben Ihren TF ausgewählt und sind bereit, sich ins Getümmel zu stürzen. Die Frage ist also, unter welchen Umständen Sie ein Geschäft eröffnen?