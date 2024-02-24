Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3309

Neuer Kommentar
 
СанСаныч Фоменко #:

Ich brauche keine Antwort auf Ihre Frage. Wenn ich die Antwort finde, wohin gehe ich dann mit ihr? Was ist der praktische Wert der Antwort auf Ihre Frage?

Wo in der EA werde ich die Antwort auf Ihre Frage einfügen? Wo im IO werde ich die Antwort auf Ihre Frage einfügen?

Warum soll ich hundertmal eine Frage stellen, auf die ich keine Antwort brauche?

Hier ist die Antwort auf Ihre Frage (oder vielmehr auf meine ursprüngliche Frage an Sie):

Ändern Sie das Vorzeichen der roten gestrichelten Linie, die außerhalb des Bereichs liegt. Das, was im gewünschten Intervall verbleibt, hat die maximale Punktzahl dessen, was Sie suchen, so dass sich die Optimierung darauf reduziert, das MAXIMUM zu finden. was Sie suchen, hat die maximal mögliche Punktzahl.

Dies ist ein einfacher Weg, um die von Ihnen verwendete Punktzahl in eine Punktzahl umzuwandeln, deren Maximalwert auf einem Plateau liegt. Aber das ist nicht der richtige Weg, der richtige Weg ist, eine Punktzahl zu verwenden, die anfangs ein Maximum an der gesuchten Stelle hat.

Das gilt für alles, für das Training neuronaler Netze, für die Funktionsoptimierung, für die Strategieoptimierung, für alles.

Daher ist die Aussage "man muss nicht nach einem Maximum suchen, sondern nach einem stabilen Plateau" von vornherein falsch und weist auf die falsche Verwendung von Schätzungen hin.

[Gelöscht]  
Maxim Dmitrievsky #:

Andrew verwechselt das NS-Training mit der Optimierung seiner Parameter, nehme ich an.

beides ist eine Art Optimierung, was etwas verwirrend ist, wenn ein Kätzchen mit einer Menge Futter überschüttet wurde. Es scheint überall eine Optimierung des Futters zu geben und es ist nicht klar, was es essen soll

 
Andrey Dik #:
Die Aussage "Sie brauchen nicht nach einem Maximum zu suchen, sondern nach einem stetigen Plateau" ist also von Natur aus falsch und spricht von der fehlerhaften Verwendung von Schätzungen.

Im Gegensatz zu Ihrer Behauptung haben Sie gezeigt, dass ein Plateau gefunden wurde, indem Sie die Schätzung demonstrierten.

Wo kann ich das in der Praxis anwenden?

Wir diskutieren über Overfitting, das in der Regel auf Optimierung beruht. im Tester ist das klar.

In MO wird die Überanpassung aufgedeckt, indem das Modell auf verschiedene Dateien angewendet wird. Die Variation der Modellleistung ist eine Überanpassung: Es werden keine Kriterien benötigt. Es gibt auch ein Paket, das durch Overfitting aufgedeckt wird.

Kommen Sie vom Himmel herunter, pardon, von Ihren Extremen auf den Boden, wo die Dinge anders sind.

 
СанСаныч Фоменко #:

Im Gegensatz zu Ihrer Behauptung haben Sie durch die Demonstration von Wertschätzung ein Plateau gefunden.

Wo kann ich das in der Praxis anwenden?

Wir diskutieren über eine Überanpassung, die in der Regel auf einer Optimierung beruht. im Tester ist alles klar.

In MO wird die Überanpassung aufgedeckt, indem das Modell auf verschiedene Dateien angewendet wird. Die Variation der Modellleistung ist eine Überanpassung: Es werden keine Kriterien benötigt. Es gibt auch ein Paket, das Overfitting aufdeckt.

Kommen Sie von Ihren Extremen auf den Boden der Tatsachen zurück, wo die Dinge anders sind.


Sie wissen nicht, wonach Sie genau suchen (Sie haben die Frage nie beantwortet), und wenn Sie es nicht wissen, werden Sie es nie finden.
[Gelöscht]  
СОЗДАТЕЛЬ ИИ: ИСКУССТВЕННЫЙ МОЗГ, СВОБОДА ВОЛИ, СИНГУЛЯРНОСТЬ
СОЗДАТЕЛЬ ИИ: ИСКУССТВЕННЫЙ МОЗГ, СВОБОДА ВОЛИ, СИНГУЛЯРНОСТЬ
  • 2023.10.15
  • www.youtube.com
Освойте бесплатно за 2 недели основы Python и анализа данных на курсе «Специалист по Data Science» от Яндекс Практикум: https://ya.cc/t/HG2PtD254WHFyvПереход...
[Gelöscht]  
mytarmailS die Parameter in 10 statt 10000 Iterationen anpassen, kann man das dann als untrainiertes Modell betrachten?

Schließlich impliziert die Formulierung"wir haben uns etwas einfallen lassen" auch eine Art Denkprozess (Iterationen).


Woher weiß das endgültige Modell, ob es sich um Iterationen des Gehirns oder des Computers handelt und ob es einen Unterschied zwischen den beiden gibt?


Die Frage kam auf, nachdem ich den Artikel von Prado gelesen hatte

Beim P-Hacking geht es darum, Daten nach den eigenen Wünschen zu strecken. Man nimmt eine beliebige FF und fügt der Eingabe so viele Daten hinzu, dass sie maximiert wird. Wenn das Ergebnis nicht gut ist, fügt man mehr Daten hinzu oder wählt einen genaueren Optimierungsalgorithmus. Das heißt, jede FF kann auf diese Weise maximiert werden. Dies ist der häufigste Fall bei der TC-Optimierung. In diesem Fall: mehr Daten - mehr Übertraining. Keine Optionen. Globale Minima-Maxima sagen überhaupt nichts aus. Die logische Lösung ist, die FF zu maximieren und gleichzeitig die Anzahl der Merkmale zu minimieren, wie ich oben schrieb. Das geringste Übel sozusagen. Baes ist die Variante traidof, in wissenschaftlichen Worten.

Der umgekehrte Prozess ist die Forschung, bei der man keine Anfangsannahmen trifft, bei der man die FF nicht von der Decke holt, sondern die Daten auf Muster untersucht.

"Sie haben sich das ausgedacht" hat nichts mit der Realität zu tun. "Sie haben Ihre Schlüsse aus der Forschung gezogen" schon.

Und wenn Sie forschen wollen, müssen Sie zumindest den Gegenstand und die Methode der Forschung festlegen und dann ein Forschungsinstrument wählen. Wenn es sich bei dem Forschungsgegenstand nicht einmal um BP handelt, sondern um ein Wesen, das nur Ihnen bekannt ist, können Sie sogar das Ergebnis einer solchen Forschung im Voraus bestimmen. Mir ist klar, dass dies nicht an der Universität gelehrt wird, also los geht's :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Beim P-Hacking geht es darum, Daten nach Ihren Wünschen zu dehnen. Man nimmt eine beliebige FF und fügt der Eingabe so viele Daten hinzu, dass sie maximiert wird. Wenn die Maximierung schlecht ausfällt, fügt man mehr Daten hinzu oder wählt einen genaueren Optimierungsalgorithmus. Das heißt, jede FF kann auf diese Weise maximiert werden. Dies ist der häufigste Fall bei der TC-Optimierung. In diesem Fall: mehr Daten - mehr Übertraining. Keine Optionen. Globale Minima-Maxima sagen überhaupt nichts aus. Die logische Lösung ist, die FF zu maximieren und gleichzeitig die Anzahl der Merkmale zu minimieren, wie ich oben schrieb. Sozusagen das geringste Übel. Baes - Variantenkompromiss, in wissenschaftlichen Worten.

Der umgekehrte Prozess ist die Forschung, wenn man keine Anfangsannahmen trifft, keine FF von der Decke nimmt, sondern die Daten auf Muster untersucht.

"Sie haben sich das ausgedacht" hat nichts mit der Realität zu tun. "Sie haben Ihre Schlüsse aus der Forschung gezogen" schon.

Und wenn Sie forschen wollen, müssen Sie zumindest den Gegenstand und die Methode der Forschung festlegen und dann ein Forschungsinstrument wählen. Wenn der Gegenstand Ihrer Forschung nicht einmal BP ist, sondern eine Entität, die nur Ihnen bekannt ist, können Sie sogar das Ergebnis einer solchen Forschung im Voraus bestimmen. Mir ist klar, dass dies nicht an der Universität gelehrt wird, also los geht's :)

Ein Fass Honig mit einem Löffel Teer, damit der Honig weggeschmissen werden kann. Wie Stirlitz sagte, ist es der letzte Satz, der im Gedächtnis bleibt.

[Gelöscht]  
СанСаныч Фоменко #:

Ein Fass Honig mit einem Löffel Teer, damit der Honig weggeschüttet werden kann. Wie Stirlitz sagte, ist es der letzte Satz, der zählt.

Das ist, damit man nicht zu schlau klingt.
 
Der Optimierungsprozess ist eine Suche nach unbekannten Parametern.

Jede Iteration ist ein Experiment/Forschung, bei dem die Hypothese (Parameter) aufgestellt und das Ergebnis des Experiments überprüft wird (FF).

Der Optimierungsprozess (Suche) ist also eine Art Forschung.

Aber das ist nicht dem intellektuellen Nichts gegeben, um zu verstehen, natürlich nicht gegeben, hier müssen Sie denken, Logik sollte enthalten sein....

[Gelöscht]  
mytarmailS #:
Der Optimierungsprozess ist eine Suche nach unbekannten Parametern.

Jede Iteration ist ein Experiment/Forschung, bei dem die Hypothese (Parameter) aufgestellt und das Ergebnis des Experiments überprüft wird (FF).

Der Optimierungsprozess (Suche) ist also eine Art Forschung.

Aber das ist nicht gegeben, um das intellektuelle Nichts zu verstehen, natürlich nicht gegeben, hier muss man denken, Logik einbeziehen ...

Die Parodie eines Forschers erkennt nicht, dass alle Parameter vor Beginn der Optimierung bekannt sind. Und der Prozess der Optimierung ist eine Suche nach Parameterwerten, die eine beliebige Funktion maximieren, die sein entflammter Geist erfunden hat.

Seine Optimierung wird zu einem langen, dornigen Weg der Erkundung des Grundes, auf dem er sich befindet.
1...330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316...3399
Neuer Kommentar