EinArtikel mit einem ähnlichen Ansatz wie der von Aleksey Vyazmikin propagierte. Anstelle eines Klassifizierungsbaums wird ein "Differenzbaum" konstruiert, bei dem jedes Blatt einer anderen Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses entspricht (z. B. der Häufigkeit von Bränden). Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Variante des Clustering.
Ich möchte gleich anmerken, dass ich nicht bereit bin, den Artikel im Detail wiederzugeben, da ich ihn nur flüchtig überflogen habe.
Ich danke Ihnen für den Artikel!
Ich habe ihn übersetzt und gelesen.
Können Sie mir helfen, den Algorithmus in Form von Formeln in eine verständlichere Sprache zu übersetzen? Und ich werde versuchen, den Code für diese Methode zur Erstellung eines Baums zu schreiben.
Ich habe speziell auf Ihre Frage geantwortet - auf jede, die Sie wollen. Das ist Ihre eigene Angelegenheit. Es ist sogar seltsam, warum ich gefragt wurde. Es hatte nichts mit dem Thema zu tun, an dem ich interessiert war.
Hmm, Sie haben hier im Thread über Uplift-Modelle berichtet, die eine Weiterentwicklung des A-B-Tests sind. Die Methode wurde also entwickelt, um die Auswirkungen abzuschätzen, wenn sich das Ziel durch den neuen Aufprall verändert. Daher ist es für mich offensichtlich, dass der Ausgangspunkt für den Einfluss des gesuchten Prädiktors festgelegt werden sollte. Hier wollte ich Ihre Meinung zu diesem Thema hören. Auch den Grund, warum Sie denken, dass es nicht wichtig ist.
Warum Meisterwerke als Müll bezeichnen? Ich bot Ihnen kostenlos, auch auf Ihre Superlative, genau wie Alexej. Aber ich wurde in den Kodobazu geschickt. Und jetzt läuft er, der Nörgler, herum und beschimpft mich.
Wer ist der Nörgler? Wer beschimpft mich?
Wenn ich es bin, dann sind die Anschuldigungen unbegründet. Ich werde meine Energie darauf verwenden, die Unerwünschten zu beseitigen, und zwar fairerweise nur dann, wenn es notwendig ist, um meine Ziele zu erreichen.
Ich habe angeboten, die Prädiktorwerte zur Überprüfung anzugeben, da dies schnell geht.
Ich habe vorhin geschrieben, dass ich Prädiktoren in großer Zahl auf Daten von ZZ verwende, ich habe sogar den Kern der Sache beschrieben. Es ist kontraproduktiv, es in Python neu zu schreiben.
Dort, in dem Artikel, auf Seite 10, gibt es eine Implementierung in Form von Pseudocode. Auf der vorletzten Seite, im Anhang, finden sich Hinweise auf die Implementierung in der Sprache R und auf die im Artikel verwendeten Daten.
Wie werden Entscheidungsbäume in mql5 generell implementiert? Durch Arrays oder Templates?
Dieser Ansatz funktioniert nicht gut bei neuen Daten. Offensichtlich, weil ich schlecht definiert habe, was ein Tritent sein soll und in welcher Beziehung :)Die Idee von R-learner stammt von hier
Der Artikel verwendet sehr wichtiges Wissen über Inputs - Elastizität von Angebot und Nachfrage. Daher auch der hartnäckige Geruch der Überanpassung.
Wir verfügen nicht über solche fundamentalen Kursdaten, und außerdem funktioniert die Elastizität wahrscheinlich nicht: Der Preis eines Vermögenswerts kann von Null bis zu himmelhoch schwanken.
Der von Ihnen gepostete Code sowie der kausale Ansatz selbst sind nur dann von Wert, wenn sie im MKL-5-Tester ausgeführt werden, und zwar notwendigerweise mit einem Forward.
Selbst wenn man die Elastizität berücksichtigt, funktionierte es mit den neuen Daten überhaupt nicht. Bei der Ausbildung war es dagegen in Ordnung.
Die Gründe dafür werden gerade ermittelt...
Weil es vielleicht funktioniert hat, aber nicht so, wie Sie es gerne hätten
Weil es vielleicht funktioniert hat, aber nicht so, wie Sie es gerne hätten