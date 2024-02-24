Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3155

Neuer Kommentar
[Gelöscht]  
Forester #:
Es gibt keine offensichtliche Ursache und Wirkung in den Diagrammen, wie z. B. Lufttemperatur und --> Eiscremekauf.

Das Entscheidende ist, wie Sie das System beeinflussen. Hier wird die Auswirkung von Preisänderungen (Ihr Einfluss) auf die Verkäufe berücksichtigt.

Ich habe die Richtung der Transaktionen beeinflusst, indem ich das Modell trainiert habe. Lerner hat mir gezeigt, dass das nichts bringt), aber es hat auch nichts gebracht.
[Gelöscht]  
Was ist also das Fazit? ) Sie bietet weiterhin

Nicht-wissenschaftliches doppeltes/gefälschtes ML#

an, das fast eine vollständige Kopie meines Ansatzes ist, allerdings ohne die aus meiner Sicht wichtigen Zusätze

Und es funktioniert besser.

Bingo! Ich habe selbst die Spitze des Kozul erreicht. Ich könnte nicht glücklicher sein.


Und drückt seine Freude auch mit diesem Bild aus:

Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich meinen Ansatz nennen soll :)

Ich muss ihn für solche schönen Momente bezahlen.


 
macht keinen Sinn
[Gelöscht]  
mytarmailS #:
Das ergibt keinen Sinn.

aber sehr interessant.)

 
Maxim Dmitrievsky #:

aber sehr interessant )

so viel Interesse wie Verständnis)))

 
Maxim Dmitrievsky #:
Was ist also das Fazit? ) Sie bietet weiterhin

Nicht-wissenschaftliches doppeltes/gefälschtes ML#

Testen Sie es mit anderen Währungspaaren, mindestens 10. Wenn es bei allen funktioniert, herzlichen Glückwunsch

[Gelöscht]  
mytarmailS #:

Interesse als auch Verständnis))

gut diese Quest habe ich bestanden, links, um eine andere zu finden oder für Patches warten

[Gelöscht]  
Evgeni Gavrilovi #:

Testen Sie andere Währungspaare, mindestens 10. Wenn es bei allen funktioniert, herzlichen Glückwunsch

Sie können es selbst überprüfen, ich habe ein kleines Kozul-Thema entwickelt, so dass Sie sich nicht langweilen werden.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Du kannst es selbst ausprobieren, ich habe ein bisschen ein Kozul-Thema entwickelt, damit es nicht langweilig wird.

Maxim, können Sie mir eine These geben:

MO arbeitet mit Zitaten?

[Gelöscht]  
Ivan Butko #:

Maxim, können Sie mir eine These geben:

MO arbeitet an Zitaten?

Nein, denn es ist ein Werkzeug, und man braucht eine andere Ebene des Denkens, mit ML-Kategorien.

Die Menschen haben erst vor kurzem die Notwendigkeit erkannt, von ML zu ML überzugehen. Und es haben sich verschiedene neue Richtungen herausgebildet, bei denen es um die Stabilität der Ergebnisse in komplexen Systemen geht. Mit unterschiedlichem Erfolg.
1...314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162...3399
Neuer Kommentar