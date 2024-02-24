Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3150
Wenn Sie darüber nachdenken,
wenn Sie die letzten fünf Kerzen gepitcht haben, sicher.
Und wenn Sie darüber nachdenken und versuchen, alles zu erfassen, was den Preis beeinflussen kann, werden Sie feststellen, dass es Milliarden von Zeichen gibt, und Sie müssen die Invarianz berücksichtigen, die Milliarden mal Milliarden ist.
Deshalb habe ich DIES geschrieben.
Wenn Sie glauben, dass so etwas von Forest oder Boost gemacht werden kann, dann muss ich Sie enttäuschen, die haben noch nicht gelernt, 10 Milliarden Merkmale in Tabellenmodelle einzugeben....
also sind alle vorgefertigten Modelle nicht möglich.
Ich stimme Max im Allgemeinen zu. Die Generierung von Regeln oder Bedingungen innerhalb einer Preisspanne ist auf Vergleiche, Logik und Kalenderbindung beschränkt. Das Allgemeine ist also definitiv da))))
Das ist Unsinn.
Der Sinn der Mathematik besteht darin, die Vielfalt der Welt um uns herum durch ein Minimum an Formeln zu ersetzen, mit denen diese Vielfalt berechnet werden kann.
Sie haben den Fall von allem und jedem auf die Erde beschrieben oder zu beschreiben versucht, und Newton hat eine Formel für die Erdanziehungskraft eines jeden auf die Erde fallenden Objekts abgeleitet.
Ich habe in RF Bäume aus irgendeiner Ableitung von nicht-stationären cotir in 80% der Fälle oder mehr korrekt die Zukunft vorhersagen. Es gibt nicht mehr als 150 solcher Bäume, wenn Sie das Fenster auf 15.000 bar (ich habe nicht versucht, mehr) die Klassifizierung Fehler nicht ändern. Sie können ein Risiko eingehen und ein Minimum von 70 Bäumen verwenden: der Fehler ist ein paar Prozent größer. Das sind alle Ihre Milliarden von Milliarden von Milliarden.
Es ist an der Zeit, eine Quote für Quantencomputer zu beantragen) Sie scheinen Matrixoperationen schnell zu lösen
Ich habe den Algorithmus für die Suche nach Regeln gestartet (den effizientesten, den es gibt), er hat es nicht verstanden, er hat sich aufgehängt)).
Ich musste die Dimensionalität um das 100-fache reduzieren.
Das ist, wenn es begann, etwas zu finden ...
So sieht ein Muster oder eine Regel in meiner Sprache aus...
Nur eine Regel, meine Herren.
Wenn Sie glauben, dass so etwas von Forest oder Boost erledigt werden kann, muss ich Sie enttäuschen, denn die haben noch nicht gelernt, 10 Milliarden Merkmale in Tabellenmodelle einzugeben....
Nur eine verdammte Regel.
Man braucht Supercomputer für diese Art von Dingen.
Was ist, wenn Sie mehrere Trainings brauchen? Zum Beispiel, um einige Metaparameter zu optimieren. Dann wäre ein Supernetzwerk von Supercomputern erforderlich)
Zunächst einmal ist dies kein Lernen, sondern eine Suche nach Regeln.
Es gibt immer einige Metaparameter, die das Ergebnis beeinflussen. Die Größe des Verlaufsfensters zum Beispiel und alles andere. Das Schlimmste, was man mit Metaparametern machen kann, ist, ihre Existenz zu ignorieren und einfach ihren Wert von der Obergrenze zu nehmen.
Ich erinnere mich an die Aussage von fxsaber, dass es manchmal nützlich ist, jede Konstante im TS-Algorithmus als Optimierungsparameter zu behandeln.
die Größe des Verlaufsfensters ist nur eine große Einschränkung für klassische MOs mit tabellarischen Daten.
ACs (asoc. rules) leiden nicht an einer solchen Krankheit, sie verdauen perfekt unstrukturierte Daten, außerdem kann jede Beobachtung von beliebiger Größe sein.
Und das eigentliche "Sichtfenster" (Geschichtsfenster) kann nur durch die deduktive Kraft oder den gesunden Menschenverstand begrenzt werden.
Ihr Beispiel mit der Größe des Geschichtsfensters ist also nur ein Votum für AC und gegen MO.
Gib mir noch ein paar Argumente, ich bin interessiert, vielleicht habe ich wirklich etwas nicht berücksichtigt. Und noch eine Frage, wie sehr bist du im Thema AC drin?
==========================================================================
Lassen Sie uns ein kleines Modell der Daten mit fünf Beobachtungen erstellen.
Beobachtungen - eine Beobachtung sei ein Tag von m5 Zitaten.
Bezeichnen wir"." als ein gewisses Rauschen in den Beobachtungen (einige Ereignisse, an denen wir nicht interessiert sind).
"A" " B " "C " ---> "SELL" Dies ist die Abfolge der Ereignisse, die zum Ziel "SELL" führten.
Alles, was Sie eingeben, sind die letzten 5 Kerzen im MO und das Ziel.
Etwa so:
alles, damit die Daten in einer übersichtlichen Tabellenform vorliegen.
Wie findet AMO ein Muster aus diesem Beispiel?
Er nimmt alle Beobachtungen als Input, und die Beobachtungen können unterschiedlich groß sein (wie im Beispiel).
Er wirft das Rauschen heraus, indem er die Regeln auswählt, und gibt ein Muster in Form einer Regel = "A" "B" "C" führt zu "CELL".
Es verwandelt unstrukturiertes Gerümpel in Muster.