Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3149
Du bist einfach nicht auf dem Laufenden. Der Kunde wird nicht einfach so hingehen, er muss erst gezeigt bekommen, wie cool alles ist. Und dann, na ja, du weißt schon. Und du musst aufpassen, dass du ihn am Ende nicht verlierst. Der Plan muss clever sein.
Selbst wenn das alles stimmt, wird der Kunde am Ende mit nichts dastehen, und damit ist das Thema DC-Arbitrage tot.
Es ist wie bei MMM. Seien Sie nicht kategorisch in Ihrem Urteil. Jemand bleibt auf der positiven Seite. Alles ist schön und gut, die Menschen sind nicht dumm :) Und manchmal geht die dts ins Minus.
Ich würde lieber ehrlich prognostizieren, und in jedem Markt...
Ich kann es auch mit den Händen machen, und zwar ziemlich gut. Aber ich interessiere mich für MO, mein Gehirn arbeitet.an Python
Ich interessiere mich auch für das Verteidigungsministerium).
schön, Sie kennenzulernen )
Es ist wie bei MMM. Seien Sie nicht kategorisch in Ihrem Urteil. Jemand bleibt auf der positiven Seite. Alles passiert schön und gut, die Menschen sind nicht dumm :) Und es kommt vor, dass ein Maklerunternehmen ins Minus geht, nachdem es mit seinen super attraktiven Konditionen gespielt hat. Sie konkurrieren, sie brauchen Kunden.
Viele Maklerunternehmen entschädigen zum Beispiel einen Verlust, der die Einlage übersteigt, so dass auf dem Konto null verbleibt.
Stellen wir uns eine hypothetische Situation vor: Eine bestimmte Währung, die Positionen der Kunden sind ungefähr gleich verteilt. Plötzlich schießt der Kurs eine Kerze für tausend Punkte nach unten. Die Käufer werden bei der bedingten Marke von 300 Punkten einvernehmlich annulliert. Die glücklichen Verkäufer legen ihren Gewinn von, sagen wir, 800 Punkten fest. Woher sollen ihre 500 Punkte Gewinn kommen, wenn die Käufer nur 300 bezahlt haben und der Verlust über das Depot vom Maklerhaus erstattet wurde? Er wird aus der Tasche des Unternehmens kommen.
Die Geschichte ist ziemlich realistisch, Gerüchten zufolge ist alpari-uk auf diese Weise im Jahr 15 auf Franken abgestürzt.
Ich versuche, den Markt mit Regeln zu beschreiben, die fast alles beschreiben... alle Bewegungen mit komplexen Drehungen, Niveaus, Durchbrüchen, Renditen, komplexen Bahnen usw,
also alles, alles, alles.
Ich habe eine Art Sprache entwickelt, die Regelmäßigkeiten beschreibt, um die Dimensionalität zu reduzieren. (Tatsächlich habe ich einen bekannten Kompressionsalgorithmus angepasst).
Ich habe den Algorithmus gestartet, um nach Regeln zu suchen (der effizienteste, den es gibt), er hat es nicht verstanden, hung)))
Ich musste die Dimensionalität um das 100-fache reduzieren.
Dann habe ich etwas gefunden...
So sieht ein Muster oder eine Regel in meiner Sprache aus...
Nur eine Regel, meine Herren.
Wenn Sie glauben, dass Sie so etwas mit Forest oder Boost machen können, muss ich Sie enttäuschen, die haben nicht gelernt, wie man 10 Milliarden Features in Tabellenmodelle einspeist....
Es ist nur eine verdammte Regel.
Man braucht Supercomputer für diese Art von Dingen.