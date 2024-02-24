Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2929
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sicherlich gibt es einige Einschränkungen, sowohl im Format selbst als auch in seiner spezifischen Umsetzung. Dennoch hoffe ich, dass es die Verwendung von MO im realen Handel vereinfachen wird, insbesondere wenn VPS verwendet wird.
Auch die Möglichkeit, TS auf MO im MT5-Tester zu testen. Im Allgemeinen wird ein funktionierendes ONNX den Bau von Fahrrädern und die Produktion von Krücken stark reduzieren.
Es sagt auch, dass Sie vinda benötigen, es wird wahrscheinlich nicht auf Mac starten.
Ich werde heute Abend versuchen, das katbusta zu laden.Bei einigen Paketen kann man auch Pipelines aufladen.
Ich habe auf der ersten Seite keine konkreten Vorschläge gefunden. Sie müssen Ihre Geheimnisse nicht verraten, wenn Sie ein Meister im Umgang mit maschinellem Lernen für den Handel sind. Aber Sie können Links angeben oder Materialien anhängen.
Ich denke, dass die beigefügte Skizze für diese Aufgabe gut geeignet ist. Es gibt eine PDF-Datei im Archiv.
Ich schlage vor, den Thread nach den englischen Regeln zu moderieren (Schritt nach rechts, Schritt nach links - Ausführung).
Und Fragen: Statistik, numerische Methoden (die gleiche Berechnung von Fehlergewichten), Datenverarbeitung (DSP, Wavelets) - ist das noch maschinelles Lernen oder nicht im Rahmen dieses Themas?
Ich schlage vor, den Thread nach den englischen Regeln zu moderieren (Schritt nach rechts, Schritt nach links - Ausführung).
Und Fragen: Statistik, numerische Methoden (die gleiche Berechnung der Fehler der Gewichte), Datenverarbeitung (DSP, Wavelets) - ist dies noch maschinelles Lernen oder nicht innerhalb dieses Themas?
Heute ist der Maßstab der Statistik, und MO wird sehr oft auf die Statistik bezogen, R, das natürlich eine Rubrik hat, die der Einheitlichkeit des Verständnisses auf der Ebene der Begriffe dienen kann. und das gleiche Verständnis wird auf der Ebene des Softwarecodes - Pakete - realisiert.
Was sind die Werkzeuge für MO?
https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html
Was sind dieWerkzeuge für Zeitreihen?
https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html
Was sind die Werkzeugefür die Ökonometrie?
https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html
Die Werkzeuge können sich überschneiden.
Wenn Sie jedoch Ihre Gedanken auf der Ebene der Anwendung von Paketen zu diesem oder jenem Bereich äußern, können Sie die Argumentation auf der Ebene der Blätter, Blumen und Butterblumen verschiedener Kolchosenhandwerker ausschließen.
Sicherlich gibt es einige Einschränkungen, sowohl im Format selbst als auch in seiner spezifischen Umsetzung. Dennoch hoffe ich, dass es die Verwendung von MO im realen Handel vereinfachen wird, insbesondere wenn VPS verwendet wird.
Meine Beiträge werden von ADMINs gelöscht, anscheinend sehr heimlich ;)))). Viel Glück an alle
es ist sehr einfach, elementar, eine Menge Geld zu verdienen, nur mit dem Kopf, MO hier ist ein Wald, an einem Abend:
Die Hauptsache ist, nicht zu sagen, sich selbst "Ich bin schlau und ich weiß, wo der Preis gehen wird".
Es ist kein Roboter, der den Kurs bewegt, es ist ein Mensch, der sich einen Dreck schert... auf Formeln.
Wenn Sie einen Kauf eröffnen, verlieren Sie, wenn Sie einen Verkauf eröffnen, ist es das Gleiche.
Das ist das ganze Prinzip, und es hängt vom Volumen ab, d.h. das stärkste Volumen im Moment wird verlieren, dann ein anderes.
Kann man unter diesen Bedingungen gewinnen?
Deshalb ist IO nicht mehr im Spiel.
Irgendwo steht, dass es eine API ist
Eine Art von Sprache, die Graphen von Berechnungen beschreibt. Eine Liste von Operatoren.
Meine Beiträge werden von ADMINs gelöscht, anscheinend sehr heimlich ;)))). Viel Glück für alle
es ist sehr einfach zu verdienen, elementar, eine Menge Geld, nur mit dem Kopf, MO hier ist ein Wald, in einem Abend:
Die Hauptsache ist, nicht zu sagen, um sich selbst "Ich bin schlau und ich weiß, wo der Preis gehen wird".
Es ist kein Roboter, der den Preis bewegt, es ist ein Mensch.
Wenn Sie einen Kauf eröffnen, verlieren Sie, wenn Sie einen Verkauf eröffnen, ist es das Gleiche.
Das ist das ganze Prinzip, und es hängt vom Volumen ab, d.h. das stärkste Volumen wird verlieren.
Können Sie unter diesen Bedingungen gewinnen?
Das ist der Grund, warum die IODs aus dem Geschäft sind.
Ich habe mir Ihren gelöschten Thread angesehen - nichts Nützliches, nur Fluff. Behalten Sie Ihre Meinung über Moderatoren und andere Nutzer für sich.
korrekt gelöscht