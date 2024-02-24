Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2929

Aleksey Nikolayev #:

Sicherlich gibt es einige Einschränkungen, sowohl im Format selbst als auch in seiner spezifischen Umsetzung. Dennoch hoffe ich, dass es die Verwendung von MO im realen Handel vereinfachen wird, insbesondere wenn VPS verwendet wird.

Auch die Möglichkeit, TS auf MO im MT5-Tester zu testen. Im Allgemeinen wird ein funktionierendes ONNX den Bau von Fahrrädern und die Produktion von Krücken stark reduzieren.

Es sagt auch, dass Sie vinda benötigen, es wird wahrscheinlich nicht auf Mac starten.

Ich werde heute Abend versuchen, das katbusta zu laden.

Bei einigen Paketen kann man auch Pipelines aufladen.
 
Rashid Umarov #:

Ich habe auf der ersten Seite keine konkreten Vorschläge gefunden. Sie müssen Ihre Geheimnisse nicht verraten, wenn Sie ein Meister im Umgang mit maschinellem Lernen für den Handel sind. Aber Sie können Links angeben oder Materialien anhängen.

Ich denke, dass die beigefügte Skizze für diese Aufgabe gut geeignet ist. Es gibt eine PDF-Datei im Archiv.

Ich schlage vor, den Thread nach den englischen Regeln zu moderieren (Schritt nach rechts, Schritt nach links - Ausführung).

Und Fragen: Statistik, numerische Methoden (die gleiche Berechnung von Fehlergewichten), Datenverarbeitung (DSP, Wavelets) - ist das noch maschinelles Lernen oder nicht im Rahmen dieses Themas?

 
Rorschach #:

Ich schlage vor, den Thread nach den englischen Regeln zu moderieren (Schritt nach rechts, Schritt nach links - Ausführung).

Und Fragen: Statistik, numerische Methoden (die gleiche Berechnung der Fehler der Gewichte), Datenverarbeitung (DSP, Wavelets) - ist dies noch maschinelles Lernen oder nicht innerhalb dieses Themas?

Heute ist der Maßstab der Statistik, und MO wird sehr oft auf die Statistik bezogen, R, das natürlich eine Rubrik hat, die der Einheitlichkeit des Verständnisses auf der Ebene der Begriffe dienen kann. und das gleiche Verständnis wird auf der Ebene des Softwarecodes - Pakete - realisiert.

Was sind die Werkzeuge für MO?

https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html

Was sind dieWerkzeuge für Zeitreihen?

https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html

Was sind die Werkzeugefür die Ökonometrie?

https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html


Die Werkzeuge können sich überschneiden.

Wenn Sie jedoch Ihre Gedanken auf der Ebene der Anwendung von Paketen zu diesem oder jenem Bereich äußern, können Sie die Argumentation auf der Ebene der Blätter, Blumen und Butterblumen verschiedener Kolchosenhandwerker ausschließen.

Several add-on packages implement ideas and methods developed at the borderline between computer science and statistics - this field of research is usually referred to as machine learning. The packages can be roughly structured into the following topics:
 
Ich habe es nicht geschafft, CatBoost weder auf Python (3.11) noch auf R (4.5) zu verwenden - das ist traurig. Vielleicht mag ich das Semester nicht?
 
Aleksey Vyazmikin CatBoost weder auf Python (3.11) noch auf R (4.5) zu installieren - das ist traurig. Vielleicht mag ich 7 nicht?
Ich weiß es nicht...
Ich habe noch R 3.5 benutzt.
Andere Leute haben Python benutzt.
Niemand hatte irgendwelche Probleme.

 
Aleksey Nikolayev #:

Sicherlich gibt es einige Einschränkungen, sowohl im Format selbst als auch in seiner spezifischen Umsetzung. Dennoch hoffe ich, dass es die Verwendung von MO im realen Handel vereinfachen wird, insbesondere wenn VPS verwendet wird.

Irgendwo steht, dass es ein NPS ist.
Irgendwo steht, dass es sich um einen Container für die Portierung von MO mit Unterstützung für bestimmte Bibliotheken handelt....

Ich weiß es nicht.
 

mytarmailS #:
Irgendwo steht, dass es eine API ist
Irgendwo steht, dass es sich um einen Container für die Portierung von MO mit Unterstützung für bestimmte Bibliotheken handelt....

Ich weiß es nicht.

Eine Art von Sprache, die Graphen von Berechnungen beschreibt. Eine Liste von Operatoren.

ONNX Concepts#
  • onnx.ai
ONNX can be compared to a programming language specialized in mathematical functions. It defines all the necessary operations a machine learning model needs to implement its inference function with this language. A linear regression could be represented in the following way: This example is very similar to an expression a developer could write...
 
