Vladimir Perervenko #:

Nun, es heißt: ONNX Version = 1.2.1; opset Version = 7. Es ist nicht klar, was es ist, aber offensichtlich Ihre Einstellungen nicht diese Anforderungen erfüllen.

Mein System: Windows 10 Build 19045. Laut derTabelle sollte esfunktionieren (1.2.2 > 1.2.1 und 19045 > 19041).

Basierend auf der zweiten Zeile der Tabelle: Windows 10, Version 2004 (Build 19041) ONNX Version = 1.2.2, 1.3, und 1.4 opset Version = 7, 8, und 9.

PS. Vielleicht liegt das Problem darin, dass ich die Home-Version von Windows habe.
 
Renat Fatkhullin Projekt ONNX.Price.Prediction im Bereich der allgemeinen MetaEditor-Projekte ansehen.

Ich habe so etwas nicht gefunden. In der Liste der öffentlichen Projekte mit dem Buchstaben O habe ich nur ein Projekt - Ihr OpenCL.Seascape Projekt

 
Aleksey Nikolayev #:

Ich konnte keins finden. In der Liste der öffentlichen Projekte mit dem Buchstaben O habe ich nur ein Projekt - Ihr OpenCL.Seascape-Projekt

Jetzt verfügbar:



Darin ein einfaches Modelltraining in Python mit model.onnx-Generierung, Python-Inversion und Inversion in MQL5.

In der gestrigen MT5-Beta haben wir einen kleinen Fehler in der OnnxRun-Funktion gemacht, morgen werden wir ihn beheben und veröffentlichen.

 
Renat Fatkhullin #:

Wie Sie gesagt haben, gibt es den Fehler: failed, OnnxSetInputShape error 4024.

Ich verstehe nicht, wo das Modell-Array deklariert und definiert ist. In der Python-Datei?

long handle=OnnxCreateFromBuffer(model);
 
Aleksey Nikolayev #:

Wie Sie sagten, gibt es den Fehler: failed, OnnxSetInputShape error 4024

Ich verstehe nicht, wo das Modell-Array deklariert und definiert ist. In einer Python-Datei?

Schauen Sie in den Protokollen nach, welche Version von ONNX API definiert ist:

2023.02.27 15:16:56.060 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 15:16:56.107 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

Legen Sie die neueste Version der ONNX Runtime 1.14 Bibliotheken aus dem Archiv (sie sind von Microsoft signiert) in das Stammverzeichnis des Terminals neben den exe-Dateien und versuchen Sie es erneut.

Jetzt gibt es einen Fehler bei der Parameterüberprüfung:

ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807


Array-Modell als kurzer Dateiname erschien automatisch, wenn Sie Ressourcen zum Projekt hinzufügen:


'ONNX.Price.Prediction.mqproj'
'model.onnx' as 'const uchar model[89590]'
'ONNX.Price.Prediction.mq5'
code generated
0 errors, 0 warnings, 151 msec elapsed
 
Renat Fatkhullin #:

Sehen Sie in den Protokollen nach, welche Version der ONNX-API definiert ist:

Legen Sie die neueste Version der ONNX Runtime 1.14 Bibliotheken aus dem Archiv (sie sind von Microsoft signiert) in das Stammverzeichnis des Terminals neben den exe-Dateien und versuchen Sie es erneut.

Jetzt tritt ein Fehler bei der Überprüfung der Parameter auf:

Vor dem Kopieren der Bibliotheken aus Ihrem Archiv stand im Protokoll:

2023.02.27 17:11:13.394 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:11:13.500 ONNX    entry point 'OrtGetApiBase' not found

Nach dem Kopieren der Bibliotheken im Protokoll:

2023.02.27 17:18:26.805 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:18:27.124 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

und in der Registerkarte "Experten":

2023.02.27 17:18:27.151 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807
 
mytarmailS #:

Das MO sagt, die Shorts auf den Juden zu schließen und nach einem Kauf zu suchen...

Es gibt eine gute Chance auf einen Anstieg für 2-3 Tage

Nun, genau wie ich bestellt habe...

 
Renat Fatkhullin #:

Es wird im Markt verfügbar sein, auch in der Testversion, einschließlich Cloud Network.

ONNX Runtume wird neu geschrieben und umgestaltet, um nicht von veralteten Systembibliotheken abhängig zu sein.

ONNX-Dateien werden einfach in Projekte eingebunden, verschlüsselt und komprimiert in EX5-Dateien. Sie erhalten saubere Robots aus einer einzigen Datei.



Schema des Betriebs:

  1. Trainieren Sie das Modell auf der Seite, zum Beispiel in Python
  2. Konvertieren Sie es in onnx
  3. Einbindung in den Roboter und Verwendung des Modells (Trayning ist nicht möglich, nur Inferenz)

Ich verstehe das nicht.
Wie fragen Sie die Modelle ab? Im Moment frage ich in Python TensorFlow ab, aber wie?
 
Renat Fatkhullin #:

Wo sind diese Projekte? Wie kommt man an sie heran?
 
Evgeny Dyuka #:
Ich bin verwirrt.
Wie pollt man die Modelle? Jetzt frage ich in Python TensorFlow ab, aber hier wie?
Evgeny Dyuka #:
Wo sind diese Projekte? Wie kommt man in sie hinein?

Gehen Sie zum Editor und schauen Sie im unteren Bereich "Public Projects", dort sehen Sie "ONNX.Price.Prediction".

Klicken Sie im Kontextmenü des Projekts auf Beitreten.


Das Projekt enthält sowohl ein Python-Trainingsskript als auch ein fertiges Modell in model.onnx

Um das Training auszuführen, installieren Sie Python (z. B. 3.10), stellen Sie die Pakete bereit und klicken Sie direkt im MetaEditor auf Kompilieren in der Datei PricePredictionTraining.py - das Training beginnt.

python.exe -m pip install --upgrade pip
pip install --upgrade tensorflow
pip install --upgrade pandas
pip install --upgrade scikit-learn
pip install --upgrade matplotlib
pip install --upgrade tqdm
pip install --upgrade metatrader5
pip install --upgrade onnx==1.12
pip install --upgrade tf2onnx



Sie können die Vorhersage ausführen, indem Sie die Datei PricePrediction.py beim Kompilieren starten:



Zur Information, MetaEditor kann:

  • C++-Projekte mit installiertem Visual Studio kompilieren
  • Python-Programme ausführen

Compiler werden unter Extras -> Optionen -> Compiler konfiguriert:


