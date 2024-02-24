Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2936
Nun, es heißt: ONNX Version = 1.2.1; opset Version = 7. Es ist nicht klar, was es ist, aber offensichtlich Ihre Einstellungen nicht diese Anforderungen erfüllen.
Mein System: Windows 10 Build 19045. Laut derTabelle sollte esfunktionieren (1.2.2 > 1.2.1 und 19045 > 19041).
Basierend auf der zweiten Zeile der Tabelle: Windows 10, Version 2004 (Build 19041) ONNX Version = 1.2.2, 1.3, und 1.4 opset Version = 7, 8, und 9.PS. Vielleicht liegt das Problem darin, dass ich die Home-Version von Windows habe.
Jetzt verfügbar:
Darin ein einfaches Modelltraining in Python mit model.onnx-Generierung, Python-Inversion und Inversion in MQL5.
In der gestrigen MT5-Beta haben wir einen kleinen Fehler in der OnnxRun-Funktion gemacht, morgen werden wir ihn beheben und veröffentlichen.
Wie Sie gesagt haben, gibt es den Fehler: failed, OnnxSetInputShape error 4024.
Ich verstehe nicht, wo das Modell-Array deklariert und definiert ist. In der Python-Datei?
Schauen Sie in den Protokollen nach, welche Version von ONNX API definiert ist:
Legen Sie die neueste Version der ONNX Runtime 1.14 Bibliotheken aus dem Archiv (sie sind von Microsoft signiert) in das Stammverzeichnis des Terminals neben den exe-Dateien und versuchen Sie es erneut.
Jetzt gibt es einen Fehler bei der Parameterüberprüfung:
ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) failed, OnnxRun error 5807
Array-Modell als kurzer Dateiname erschien automatisch, wenn Sie Ressourcen zum Projekt hinzufügen:
Vor dem Kopieren der Bibliotheken aus Ihrem Archiv stand im Protokoll:
Nach dem Kopieren der Bibliotheken im Protokoll:
und in der Registerkarte "Experten":
Es wird im Markt verfügbar sein, auch in der Testversion, einschließlich Cloud Network.
ONNX Runtume wird neu geschrieben und umgestaltet, um nicht von veralteten Systembibliotheken abhängig zu sein.
ONNX-Dateien werden einfach in Projekte eingebunden, verschlüsselt und komprimiert in EX5-Dateien. Sie erhalten saubere Robots aus einer einzigen Datei.
Schema des Betriebs:
Wie fragen Sie die Modelle ab? Im Moment frage ich in Python TensorFlow ab, aber wie?
Ich bin verwirrt.
Wie pollt man die Modelle? Jetzt frage ich in Python TensorFlow ab, aber hier wie?
Wo sind diese Projekte? Wie kommt man in sie hinein?
Gehen Sie zum Editor und schauen Sie im unteren Bereich "Public Projects", dort sehen Sie "ONNX.Price.Prediction".
Klicken Sie im Kontextmenü des Projekts auf Beitreten.
Das Projekt enthält sowohl ein Python-Trainingsskript als auch ein fertiges Modell in model.onnx
Um das Training auszuführen, installieren Sie Python (z. B. 3.10), stellen Sie die Pakete bereit und klicken Sie direkt im MetaEditor auf Kompilieren in der Datei PricePredictionTraining.py - das Training beginnt.
python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx==1.12 pip install --upgrade tf2onnx
Sie können die Vorhersage ausführen, indem Sie die Datei PricePrediction.py beim Kompilieren starten:
Zur Information, MetaEditor kann:
Compiler werden unter Extras -> Optionen -> Compiler konfiguriert: