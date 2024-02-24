Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2931
Ich kann .onnx auf dem Mac-Terminal nicht öffnen (.dmg-Paket), weil
[in] Modell-Erstellungs-Flags. Derzeit ist nur das Flag FILE_COMMON verfügbar. Verwenden Sie es, um eine Modelldatei aus dem gemeinsamen Ordner der Plattform \Common\Files\ zu laden.
und hier gibt es keinen gemeinsamen Ordner von Terminals (oder ich habe schlecht gesucht), also heißt es, dass die Datei nicht gefunden wurde.
und das Flag ist in der Funktion obligatorisch.
Ich werde morgen die Virtualisierung herunterladen, dann werden wir spielen :)
Werden Sie einen neuen Artikel zu diesem Thema veröffentlichen?
Es scheint einfach zu sein, wenn nicht sogar ein bisschen kompliziert (mac).
Ich werde später ein Beispiel hier posten.
Ich weiß es nicht...
Bei Python ist es das einzige Paket, das sich bisher nicht installieren lässt. Aber mit R - ich konnte es bisher nicht installieren.
Wenn ich Ihnen das Fehlerprotokoll sende, können Sie dann helfen?
Ich habe keine Catbusta und ich habe sie vor langer Zeit eingebaut, daher bin ich mir nicht sicher, ob ich Ihnen helfen kann.
Hier ist das Protokoll, wenn Sie erkennen, was falsch ist, lassen Sie es mich bitte wissen.
Und das sagt das Installationsprogramm für Python bereits
Haben Sie versucht, die Fehler zu googeln?
Die Lösungen, die wir gefunden haben, haben nicht funktioniert.