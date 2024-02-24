Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2934
Für Microsofts hauseigene ONNX Runtime wird als Mindestversion Windows 10 Build 1809 angegeben.
Und in C:Windows\System32\onnxruntime.dll gibt es eine sehr alte Version 1.10. Im Moment ist die wünschenswerte Version 1.14.
Wir werden Schritt-für-Schritt-Artikel darüber schreiben, wie man ONNX-Funktionen verwendet.
Hier liegt die neueste Version von ONNX, die von DirectML unterstützt wird.
"
DirectML ist eine leistungsstarke DirectX 12 hardwarebeschleunigte Bibliothek für maschinelles Lernen unter Windows. DirectML bietet GPU-Beschleunigung für gängige Machine-Learning-Aufgaben auf einer breiten Palette von unterstützter Hardware und Treibern.
Bei der eigenständigen Verwendung ist die DirectML-API eine Low-Level-DirectX-12-Bibliothek und eignet sich für leistungsstarke Anwendungen mit geringer Latenz wie Plattformen, Spiele und andere Echtzeitanwendungen. Die nahtlose Kompatibilität von DirectML mit Direct3D 12 sowie der geringe Overhead und die Hardwarekonformität machen DirectML zur idealen Lösung für die Beschleunigung des maschinellen Lernens, wenn eine hohe Leistung erforderlich und die Zuverlässigkeit und Vorhersagbarkeit der Ergebnisse über die Hardware hinweg entscheidend ist.
Der DirectML-Laufzeitanbieter verwendet derzeit DirectML Version1.9.0 und unterstützt bis zu ONNX opset 15(ONNX v1.10). Die Schätzung von Modellen, die eine höhere Opset-Version erfordern, wird nicht unterstützt und führt zu einer schlechten Leistung.
"
Es ist alles sehr, sehr kompliziert...
Eine Beta-Version von 3584 mit ONNX-Unterstützung ist verfügbar.
Sie benötigen Windows 10 Build 1809 und neuer, vorzugsweise Windows 11 mit allen Updates.
Welche Versionen von Windows Server sind für ONNX geeignet?
Schauen Sie hier und hier nach
Zuerst müssen Sie entscheiden
Über Serverversionen habe ich auf Ihren Links nichts gefunden. Sie schreiben hier, dass ein 2019er Server benötigt wird.
Ich bin an einer universellen, kostenfreien und schnellen (in jeder Hinsicht) Möglichkeit interessiert, EAs mit MO-Modellen auf VPS zu betreiben. Naja und hoffe immer noch auf die Arbeit im Tester. Mögliche Probleme mit dem Marktplatz sind nicht wichtig (für mich persönlich).
Ja, sehr viel warten.
Ich verstehe, dass 1.13.1 die neueste Version für Windows 7 ist. Also wird es nicht funktionieren? Die Freuden und Leiden eines armen MT5-Benutzers....
Ist eine zusätzliche Bibliothek erforderlich, um zu funktionieren?
Artikel sind gut - wir werden warten.
Gekauft 10k 3 Stück von geekom mit celeron 5095 8 gb ozu und 128 Hardware erweitert auf 237 gb im Büro und mit 11 pro. Anscheinend wird man es für mich zu nehmen, oder 11 pro zu füllen)))) mit Treibern, die ich hoffe, mit zu bewältigen__
Worum geht es hier so telegrafisch?
Es wird auf dem Markt verfügbar sein, auch im Tester, einschließlich Cloud Network.
ONNX Runtume wird neu geschrieben und umgestaltet, um nicht von veralteten Systembibliotheken abhängig zu sein.
ONNX-Dateien werden einfach in Projekte eingebunden, verschlüsselt und in EX5-Dateien komprimiert. Sie erhalten saubere Robots aus einer einzigen Datei.
Arbeitsablauf:
Ich entschuldige mich für eine möglicherweise dumme Frage, sind Ticks in Python Training verfügbar?
https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5/mt5copyticksfrom_py
Die Python-Schulung wird außerhalb des Testers selbst durchgeführt. Bitte lesen Sie den Abschnitt über Python in der Dokumentation.