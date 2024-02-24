Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2908
Wir haben viele Vermittler auf Avito, die virtuelle Prepaid-Debitkarten verkaufen. Sie schlagen 20 Prozent auf die Kosten für den Service auf. Ich gebe ihnen Rubel (Überweisung auf die Karte), sie geben mir die Kartennummer mit $. Schauen Sie sich aufrichtig die Bewertungen an.
Vielleicht haben Sie solche Vermittler.
Vielleicht können Freunde in Europa helfen, das Konto aufzuladen.
Vielleicht wird es mit einer solchen Karte möglich sein, DC aufzufüllen. Sie können mit einem kleinen Betrag testen, und dann nehmen Sie den notwendigen Betrag, wenn es funktioniert.Sie müssen auch schauen, wo die Abhebung sein wird, wenn Sie von einer solchen Karte aufladen, wenn auf der gleichen Karte, ist die Situation komplizierter.
Sind die Konten von A-ri in Russland oder außerhalb?
Es wurde in Russland vor 2-3 Jahren durch Rospotrebnadzor und die Gerichte verboten. Irgendwelche Vorschriften hat es nicht erfüllt, ich weiß nicht mehr, was sie getan haben. Davor gab es ein offiziell arbeitendes Büro, sogar mit Büros in den Regionen.
Sie erstellten regelmäßig eine neue Website für die RF, die von Rospotrebnadzor regelmäßig abgeschaltet wurde. Jetzt scheinen sie keine Briefe mit solchen Meldungen mehr zu erhalten, vielleicht hat sich etwas geändert.
Wer weiß, ob dieses DC das verdiente Geld ohne Probleme auszahlt? Ich denke auch über realen Handel nach.
Es ist alles weg. Paypal und Krypto und... alles, alles, alles.
Dies ist aus dem privaten Büro der Privatbank.
PayPal funktioniert.
PayPal funktioniert.
Wenn die Zahlung "von Person zu Person" erfolgt, ist es möglich, sogar mit Währungskarten, aber wenn die Zahlung "von Person zu Unternehmen" erfolgt, funktioniert es nicht.
Ich habe ein normales Maklerzentrum gefunden, das PayPal akzeptiert , ich habe mich bei dem Maklerzentrum angemeldet, um es zu überprüfen, die PayPal-Schaltfläche ist verschwunden, ich habe den Superport gefragt, er sagt, dass PayPal-Zahlungen aus der Ukraine nicht unterstützt werden.
Bei einigen DCs ist die Ukraine überhaupt nicht in der Länderliste, Usbekistan, Uganda schon, aber die Ukraine nicht)
Es wurde in Russland vor 2-3 Jahren durch Rospotrebnadzor und die Gerichte verboten. Einige Vorschriften wurden nicht erfüllt, ich weiß nicht mehr, was sie getan haben. Davor gab es ein offiziell operierendes Unternehmen, sogar mit Büros in den Regionen.
Sie erstellten regelmäßig eine neue Website für die RF, die von Rospotrebnadzor regelmäßig abgeschaltet wurde. Jetzt haben sie wohl keine Briefe mehr mit solchen Meldungen erhalten, vielleicht hat sich etwas geändert.
Wer weiß, ob dieses DC das verdiente Geld ohne Probleme auszahlt? Ich denke auch über realen Handel nach.
Die Seite scheint lebendig zu sein, aber vor einem halben Jahr zogen sie jede Woche um, jetzt kam nur noch ein Brief über den Umzug. Mehr als ein Viertel dauerte, glaube ich. Also, nach den Bewertungen, sie spike die Elche, aber wenn es zu offensichtlich ist, können sie eine Rückerstattung zu machen, aber das ist eine Seltenheit nach dem Forum zu urteilen.
Wenn es so schwer ist, Geld zu verdienen, wird es unmöglich sein, auf .... Geld abzuheben.
Oder experimentieren Sie?
Ich frage mich, welche Provision Sie für akzeptabel halten. Wie oft planen Sie, Geld abzuheben? Handel mit Händen oder MO?
Ich liebe diese humorvollen Programmierer ))
Website
