Sie selbst haben ein Video gezeigt, in dem das Volumen mit CME einmal alle 5 Sekunden oder so aktualisiert wird. Haben Sie nicht von irgendeinem Terminal auf die gleiche Weise handeln? Oder Potikovo?
Ich hatte keine Gelegenheit, Daten von dem Terminal dort zu nehmen, ich möchte Echtzeitdaten in R-ku.... fechten
Ich brauche Streaming-Daten, entweder von einem normalen Terminal (der das Datum angibt) oder von einer Website, zum Beispiel....
Aber gerade Stream Datum benötigt wird, ohne Sprünge und Verzögerungen.
EUR kann schön nach oben schießen, der Market Maker hat Long-Positionen(rote Rechtecke).
Aber zuerst wird jeder eine andere Rotz nach unten, einschließlich mir)))
Wie ist die Prognose? :)
Wir können nur mit weißem Neid neidisch sein.
Mit Respekt, Vladimir.
Dann https://clusterdelta.com/ - gibt Volumen etwa einmal in 10 Sekunden und mit einer Verzögerung auch in ein paar Sekunden (auch etwa 5-10).
Wenn es nicht passt - dann müssen Sie das gleiche tun, wie er tut, aber persönlich für sich selbst (mit minimalen Verzögerungen).
Ich habe sie benutzt, als sie vor etwa 4-6 Jahren kostenlos waren, ich muss sehen, was sie jetzt geben.
Ich bin einfach nur neidisch auf die Weißen.
Bei allem Respekt, Vladimir.
Nicht alles ist so sonnig, wie es scheint, aber ich danke Ihnen....
Ein weiteres Off-Topic-Thema...
PayPal
Ein weiteres Off-Topic.
Entweder Überweisung von Karte - alles funktioniert.
Auf der Seite von DC geben Sie die Kartendaten an - das Geld wird abgebucht