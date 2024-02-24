Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2905
Es besteht der Eindruck, dass solche Ansätze grundsätzlich nicht formalisierbar sind. Selbst wenn sie im Rahmen der ursprünglichen Dow-Theorie nur begrenzt möglich sind.
Alles ist formalisierbar Alexey, die Frage ist nur, ob wir die Technologie haben oder nicht....
Einem Computer beizubringen, zwischen Katzen und Hunden zu unterscheiden, ist auf den ersten Blick eine nicht formalisierbare Aufgabe, aber ...
Und wenn wir über "den Markt verstehen" sprechen, dann hat jeder erste Mensch hier im Forum solche Versteher.
Nun, ja, aber nicht jedermanns Verständnis kann sich unter den harten Bedingungen einer Requisitenfirma in Geld verwandeln.... aber darum geht es in dem Video nicht.
Nein...
Entweder ist es etwas, das man erkennen muss, oder es ist noch nicht an der Zeit....
Und Ihnen alles von der Stange zu geben, tut mir leid. Bozhenovs Kurs zum Beispiel kostet 1500$, ich denke, meine Methodik ist sogar besser....
Ich kann Ihnen Tipps geben, wie zum Beispiel dieses Video, das Sie sich nicht einmal ansehen können, aber Sie haben bereits eine Menge Schlussfolgerungen gezogen.
Ziehen Sie also Schlüsse über Ihren Wunsch, etwas Neues zu lernen...
Sie haben also ein Verständnis für den Markt, haben Sie die Wahrheit erkannt?
Ich bin nicht daran interessiert, mir Videos ohne Statistiken anzusehen. Ich kann mit meinen Händen im Plus handeln, wenn ich den Markt verstehe.
Wahrscheinlich ist es möglich, einen Teil zu formalisieren, aber die Hysterese kann sicher nicht formalisiert werden))).
Haben Sie also ein Verständnis für den Markt entwickelt und die Wahrheit erkannt?
Ich habe schon seit langem ein Verständnis, seit vielen Jahren...
Aber erst kürzlich habe ich die richtigen Werkzeuge gefunden, um dieses Verständnis zu verwirklichen....
Ich habe es von der Mitte aus aufgesetzt, es schien seltsam markiert. Wenn ich es dann von Anfang an anziehe, wenn die rechte Seite nicht sichtbar ist, hätte ich wahrscheinlich das Gleiche ausgegeben.
Ich mochte es, langsam und deutlich zu sprechen, zuzuhören, um die am besten geeignete zu entwickeln. Sieht aus wie ein Ausländer).
Wo können Sie CME-Volumina in Echtzeit abrufen?
Sie möchten beitreten?
Wo können Sie CME-Volumina in Echtzeit abrufen?
Vielleicht würde das für Sie funktionieren?
Vielleicht hilft Ihnen das weiter.
Ich habe versucht, sie zu verwenden, aber sie aktualisieren einmal pro Minute. Ich brauche es in Ticks direkt