In den letzten sechs Stunden sind alle gegen den Dollar.
Ist dies ein abendlicher Pullback, eine Reaktion auf kritische Nachrichten, eine Schwankung oder hat die Fed am Vortag beschlossen, die Zinsen nicht zu erhöhen?
Niemand, der sich nur die Notierung eines einzelnen Instruments ansieht, kann diese Frage beantworten. Aus der Sicht eines einzelnen Kurses/Aufklebers sind alle Optionen gleich.
PS/ zu den Zeitfenstern und Bezugspunkten: Aus der Sicht der Inhaber von 10-jährigen Anleihen ist der heutige Anstieg des XAU um 5000 Pence ein Haufen Unsinn, der nicht der Rede wert ist. Und jemand muss seine Einlage verloren haben.
Dies ist keine Analyse, überhaupt keine Analyse))))
Maxim Kuznetsov #:
..а нету обоснованной теории по которой что-то измерить, и почему 10, почему именно этих свечей,
warum jetzt, was erwartet wurde und wie genau GPT-5 geholfen hat.
bis hin zur elementaren Sache - "Bewertung des Ergebnisses des Experiments". Ohne vs. mit GPT - wie kann bewertet werden, ob das Experiment erfolgreich war oder nicht?
zumessen - ...
und Validität zu beweisen ist etwas ganz anderes... eine Hypothese durch einen p-Wert zu beweisen - . ..
aber statistische Signifikanz in Bayes'schen Ansätzen ist unbeweisbar (nur in statistischen Ansätzen) -- beweisen Sie die Gültigkeit von Bayes'schen Methoden ohne Statistik und Sie haben einen Artikel (Sie haben überhaupt keine Artikel in Ihrem Forum, nur Lesematerial -- und es gibt eine Menge Schreihälse, die Artikel fordern (wie Aufsätze in der Schule, und das Niveau der Kultur und die Qualität der Schlussfolgerungen ist niedriger als in der Schule) == lassen Sie sie weiter an ihrer Lektüre arbeiten) ...
Bayes kann Ihnen nur eine probabilistische Entscheidungsfindung liefern
aber Wahrscheinlichkeit != statistische Signifikanz Ihrer Hypothese... und Sie haben sie (Hypothese)?
p.s..
und damit der Autoencoder funktioniert - ja, er sollte alle möglichen Klassen enthalten, nicht nur Katzen und Hunde, wodurch er kein Krokodil definieren wird.... - Die Frage des "gleitenden Fensters" ist also sehr vage....
p.p.s und auch das Timing
Nach meinen Berechnungen reicht die Fenstergröße von 700 bis 2000 Balken. Die Vorhersage eines Taktes im Voraus dauert 35 Sekunden. Bei einem stumpfen Überschießen, d.h. Vergrößerung des Fensters von 700 auf 1800 und Auswahl des optimalen, kommen wir auf 420 Sekunden Das ist extrem lang. Es gibt eine Menge zu optimieren, aber das erfordert andere Computer und die Möglichkeit, alle Kerne zu belasten.
Der heutige Anstieg von XAU um 5000 Pence ist völliger Blödsinn, .
nicht Blödsinn, sondern running_to_security.... Gründe in den Medien
kein Bullshit, sondern running_to_security..... Gründe in den Medien
und es ist die Übersetzung von "Gründen in den Medien" (Twitter, Facebook) in Handelslösungen, die die Domäne von DL und NN ist, sie sind dafür gemacht und werden davon finanziert.... aber wir können es uns nicht leisten :-(
kleiner Stop, großer Take ...
nichts anderes ist erforderlich, aber 726 Regeln, die für zwei Tage abgebaut wurden, und dies ist nur für Verkäufe )
Kleine Haltestelle, große Mitnahme ...
nichts anderes ist erforderlich, aber 726 Regeln, die für zwei Tage abgebaut wurden )
im Licht - ein vergrößertes Bild des Charts, aus der Sicht der Website :-))
alles auf der Welt ist relativ und gleichzeitig kann man nichts verbergen.
PS/ 726 Regeln konnten nicht abgebaut werden - dies ist eine Aufschlüsselung der Eurosession.
im Licht - vergrößertes Bild der Karte, aus der Sicht der Website :-)
alles auf der Welt ist relativ und nichts kann gleichzeitig verborgen sein
Es klebte das alte Bild aus irgendeinem Grund, ich bin in Ordnung, wenn ich vergrößern alle Bilder sind korrekt.
PS/ 726 Regeln konnten nicht abgebaut werden - dies ist eine Aufschlüsselung der Eurosession
Ja, natürlich..... Kreuzung von mashas noch sagen mir)))
aus irgendeinem Grund wurde das alte Bild eingefügt. Wenn ich hineinzoome, sind alle Bilder korrekt.
Ja, natürlich die Kreuzung der Maischen, erzähl mir davon))))
Warum nicht sagen - es kann zu mashki reduziert werden. Aber nach den vorgestellten Bildschirmen ist es genau das, die Aufschlüsselung der Euro-Sitzung. Es gibt solche Strategien und es gibt eine ganze Menge von ihnen, das allgemeine Prinzip ist, die gestrige Handelssitzung in ihren kritischen Momenten zu betrachten und von dort aus zu handeln. Der EURUSD-Aufwärtstrend beginnt, wenn die US-Sitzung über dem Hoch der europäischen Sitzung endet (eindeutige Definition eines Trends).
Aber es ist ein bisschen schade, dass 2 Tage Mining und CPU-Rauch am Ende auf eine zählbare Anzahl von Mashas hinauslaufen