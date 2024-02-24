Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2820
Gradientenverstärkung
auf der traynesteigt die asscgasuauf 0,85
aber auf dem Test fällt sie auf 0,75.
Als Option, um die assgassu zu erhöhen, können Sie versuchen, den Einfluss von signifikanten Variablen, für jede Klasse -1, 0, 1
Diese Splines als neue Variablen verwenden zuapproximieren .
Zum Beispiel für Klasse 1, der Einfluss von RSI war wie folgt
Durch Annäherung erhalten wir einen neuen Spline.
Und so weiter, für jede Variable und jede Klasse.
Als Ergebnis erhalten wir einen neuen Satz von Splines, die wir anstelle der ursprünglichen Variablen in die Eingabe einspeisen.
In diesen Beispielen wurden alle möglichen Beziehungen zwischen den Variablen automatisch gesetzt.
Obwohl Sie sie deaktivieren können, oder setzen Sie bestimmte Variablen für die Beziehung.
Ich spielte mit Tuning ohne Annäherung, erhöhte die Anzahl der Knoten pro Baum auf die Anzahl der Variablen.
Das Modell wurde komplexer, trainiert für 12 Minuten.
auf der Trainee assugasustieg auf 0,97
aber der Test verdirbt alles bei 0,74.
Im Allgemeinen gibt es wahrscheinlich etwas, woran man arbeiten und worüber man nachdenken kann. Vielleicht ergibt sichetwas aus IhrenDaten.
Es gibt eine Menge verschiedener Einstellungen im Programm, ich verstehe nur nicht ganz, wie man damit arbeitet.
Ich studiere gerade die Funktionalität selbst seit gestern ))
Und Ihr Datensatz ist gerade zufällig aufgetaucht, um die Funktionalität zu studieren, nun, vielleicht ergibt sich etwas aus Ihren Daten.
Ich verstehe nicht ganz, was Sie mit automatischem Feature-Builder meinen?
Automatische Suche nach Features selbst, oder automatische Suche nach Beziehungen zwischen bestehenden Features?
Nein, das ist nicht das, was ich meinte.
Ich meinte, dass ich xgboost auf andere Merkmale trainiert habe, um akurasi 0,83 auf neue Daten zu erhalten.
Ich habe die Merkmale aus OHLC und einem anderen Indikator konstruiert
nach dem Prinzip
O[i] - H[i-1]
L[i-5]-Indikator[i-10]
........
....
..
und so alle möglichen Kombinationen (alle mit allen).
Ich habe etwa 10.000 Eigenschaften.
300 von ihnen sind nützlich.
Das Modell ergab 0,83 für die neuen Daten.
===========
Ich verstehe nicht ganz, was du mit einem automatischen Feature Builder meinst ?
Ich möchte das oben beschriebene automatisieren, so dass der Computer selbst Merkmale konstruiert, und dann gibt es nicht 10k Merkmale zur Auswahl, sondern eine Milliarde zum Beispiel....
Automatische Suche nach den Merkmalen selbst, oder automatische Suche nach Abhängigkeiten zwischen den verfügbaren Merkmalen?
automatische Erstellung/Konstruktion von Merkmalen ---> Prüfung auf Eignung ---> Auswahl der besten Merkmale ---> möglicherweise Mutation der besten Merkmale auf der Suche nach noch besseren Merkmalen ....
Und das alles geschieht automatisch.
Basierend auf MSUA, falls Sie es gelesen haben... aber nur basierend auf MSUA....
Was ist das für ein Programm?
Geometrische Wahrscheinlichkeit lesen
