Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2227
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich meine die spezifische Implementierung von Yandex. Auf python, ist es klar, dass alles nicht von öffentlich verfügbaren Optionen kompliziert ist :)
Warum konkret? Sie sind keine Suchmaschine.
warum eine bestimmte, Sie sind keine Suchmaschine.
Das ist in der Tat nicht nötig.
Das ist eigentlich nicht nötig.
Studieren Sie Python in allgemeiner Form, es ist ganz einfach. Ich habe Ihnen die Liste der Bücher geschickt. Das habe ich.
Sie werden die interessantesten verwenden können. Wenn Sie langfristig planen, sich für MO zu interessieren, versteht sich.Es gibt einfach keine anderen Möglichkeiten
Python im Allgemeinen zu studieren, ist ganz einfach. Ich habe eine Liste von Büchern hochgeladen. Das habe ich.
Sie werden all die interessanten Dinge nutzen können. Es sei denn, Sie haben vor, sich langfristig für MO zu interessieren.keine anderen Optionen
Hallo, werfen Sie mir den Link zu den Büchern zu) verpasste es.
Das ist eigentlich nicht nötig.
Wenn man sich das Video von Max anschaut, wie er es macht, ist es zu 50% eine Google-Suche nach Paketen und Erklärungen und zur Hälfte alles andere))) Was Python im Gegensatz zu php attraktiv macht, ist die Verfügbarkeit von Open-Source-Material im Internet.
Hallo, geben Sie mir einen Link zu den Büchern) Ich habe es irgendwie verpasst.
Ein wirklich cooles Archiv mit Literatur über Python und maschinelles Lernen in Python
https://codernet.ru/books/python/?page=1
Ich mag das Buch über die rosa Python, aber es ist noch nicht fertig.
Für diejenigen, die gerne über Marktmechanismen nachdenken...
Das Modell wurde darauf trainiert, den Umkehrpunkt nach unten zu erkennen; die Wahrscheinlichkeit der Modellausgabe liegt zwischen 0 und 1
Der Indikator (Ausgang) wird in blau angezeigt
Vereinfacht ausgedrückt, zeigt der Indikator das Interesse der Verkäufer an Verkäufen
Wie Sie auf dem Bild sehen können, funktioniert der Indikator sogar manchmal
Aber noch interessanter ist etwas anderes ... Alle schönen, vanilligen "Abwärtstrends" passieren genau dann, wenn der Indikator null Interesse der Verkäufer an Verkäufen zeigt
Und sobald das Interesse da ist, beginnt das Wachstum))
Sie denken also, warum alle verlieren, warum die TS untergeht usw...
Für diejenigen, die gerne über die Mechanismen des Marktes spekulieren...
wie Sie auf dem Bild sehen können, funktioniert der Indikator sogar manchmal
Aber noch interessanter ist eine andere Sache... Alle schönen, vanilligen "Abwärtstrends" passieren genau dann, wenn der Indikator anzeigt, dass die Verkäufer kein Interesse am Verkauf haben.
Das liegt daran, dass man Käufer und nicht Verkäufer braucht, um eine Abwärtsbewegung der Vanille zu erreichen :)))). Das ist die Funktionsweise des Marktmechanismus.
Das liegt daran, dass man für einen Vanilla-Move nach unten Käufer braucht, keine Verkäufer :)))) Das ist die Art und Weise, wie der Marktmechanismus funktioniert.
Danke Mütze
Das liegt daran, dass man für einen Vanilla-Move nach unten Käufer braucht, keine Verkäufer :)))) Das ist die Funktionsweise des Marktmechanismus.
Warum KÄUFER?