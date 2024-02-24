Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2195
Ja, jeder Versuch, Pegel vorherzusagen, ist hundertmal schwieriger als die Vorhersage eines Spurenwertes, alles ist nicht klar, man muss eine Menge neuer und nicht trivialer Dinge erfinden, um die Idee umzusetzen...
Aber es ist interessant, und ich habe einen rosigen Traum, dass es funktioniert)
Nein, es ist schwierig, das Ende herauszufinden. Ich glaube, ich werde mehr als einmal zurückkehren müssen. Und die Korrektheit des Ergebnisses hängt von der Reihenfolge der Bedingungen ab. Wie bei einem guten Käse oder Teig kann man die Zutaten nicht alle auf einmal mischen...)))) Ich beginne mit den stumpfen Extremen zweiter Ordnung, um den Zustand der Extrema der ersten und unteren Balkenbedingung zu bestimmen. Die Bewegung im Inneren der Leiste ist blechern))))
Hören Sie, haben Sie etwas mit AMO gemacht? Wie weit sind Sie in diesem Bereich?
Zuerst der Algorithmus, dann die NS und AMO. Ich muss verstehen, worauf ich achten muss. Ich weiß, was Gewichte sind und wie Gehirne funktionieren, und ich weiß auch ein bisschen, wie AMO-Pakete aufgebaut sind).
Im Moment habe ich Extremwerte, geteilt durch die Ebenen, Rand- und Kreuzgeschwindigkeiten, Korridorspreizung absolut und mittlere Korridorverhältnisse aller Ebenen, Balkenmittelwerte hyloi und openclosis messe ich auch.
Keine. Es macht mehr Sinn für mich manuell.
das ist sehr richtig...
Du weißt doch, wie man trainiert und die Regeln von Forrest lernt, oder?
Das ist sehr richtig...
Es könnten nur Extremwerte oder Inkremente zwischen diesen Werten mit Bezug auf die Taktnummern ausprobiert werden. Sie können die Geschwindigkeiten an den Korridorrändern mit der Korridorbreite vergleichen. So weit zur Aufgabe der Gleichgewichtsstrategie. Zeigen Sie, wie Sie die Plots anhand der empfangenen Daten richtig aufteilen. Der Wortlaut des Problems: Wenn wir in Luv sind, nehmen wir an Kraft zu, wenn wir dagegen sind, verlieren wir an Kraft. Auch Kehrtwendungen kosten uns Kraft. Es ist ganz einfach. ))))
Du verstehst nicht, ich meine etwas anderes... Ich habe etwas Interessantes gefunden, wir könnten uns zusammentun, dass mt4 die Idee umsetzen würde, aber Sie brauchen zumindest grundlegende Dinge, die Sie wissen, wie man mit MO macht...
Ich will Max nicht belästigen, er ist vielleicht besser auf der Suche nach dem Gral ...
Extremwertvorhersage
Das ist vorerst unwahrscheinlich. Und p-ku wird zumindest einen Teil davon verstehen müssen. Noch nicht, auf jeden Fall nicht vor Silvester. Ich habe das rosafarbene Buch nicht einmal zu Ende gelesen, ich habe mich hinreißen lassen)
Bis zum ersten Extremum die Ausdehnung zweiter Ordnung, dann ein Sprung nach unten, dann ein Trend dritter Ordnung nach oben, dann ein Trend zweiter Ordnung nach unten, dann ein Sprung nach oben, dann ein Trend erster Ordnung nach unten, dann ein Sprung nach oben, nach unten, nach oben, dann ein Trend des Balkens, erster Ordnung, Balken nach unten. Das ist es, was ich bekommen möchte)
Es ist unwahrscheinlich, dass sie noch nicht terminiert ist. Und die r-ku wird es zumindest irgendwie herausfinden müssen. Noch nicht, auf jeden Fall nicht vor Silvester. Ich habe das rosa Buch noch gar nicht gelesen, ich habe mich hinreißen lassen) Es ist ein schönes Bild)
Unreal. Es ist kein Labyrinth, das man auswendig lernen muss. Das Labyrinth unseres Händlers ordnet sich immer wieder neu
Natürlich ist es kompliziert, aber die Götter sind nicht die einzigen... Natürlich wird es einen Fehler geben... Der Algorithmus berechnet nun Extrema in der Dynamik und scheint keine Fehler zu machen).