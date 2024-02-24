Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2198
Und wie groß ist der maximale zeitliche Abstand zwischen Ursache und Wirkung, gibt es Statistiken?
noch nicht, es ist keine triviale Aufgabe, es ist hundertmal schwieriger, als einen Schritt voraus zu sein oder so etwas...
müssen Sie es selbst herausfinden.
Aber ich stelle eine Gegenfrage: Wie groß ist der Abstand zwischen dem Eröffnen eines Geschäfts und dem Setzen eines Stopps oder zwischen dem Eröffnen eines Geschäfts und dem Setzen eines Take?
Stop and Take ist ein Limit-Auftrag, die Kraft, die Niveaus schafft.
Es ist nun klar, dass dieses Konzept einer "Lücke" keine klaren Grenzen hat ?
Das ist es, was elibrarius nicht verstanden hat
Nein, nach allen Parametern ist der Markt eine Zeitreihe, aber nach seiner internen Struktur ist er es nicht...
der Markt wird von Aufträgen, Markt- und Limitaufträgen bestimmt... Es sind die Grenzwerte, die Ebenen, Kanäle usw. erstellen.
keine einzige BP-Methode, und davon gibt es viele, berücksichtigt den Einfluss von Limit-Ordern auf den Preis (BP) ...
Glauben Sie, dass der Kurs die Limit-Order erreicht und deshalb umdreht?
Ich bin mir dessen sicher, aber das ist meine Meinung, nicht die Wahrheit.Was könnte sonst der Grund sein? ich habe mich wirklich gefragt)
Wenn Sie das Problem nicht lösen, wie die Roboter der großen Akteure funktionieren, wird nichts für Sie herauskommen.
Ja, es gibt Niveaus, aber sie sind immer neu im Vergleich zu früheren Preisen. Das ist das Problem, wenn man die Märkte nicht versteht.
Warum ist das...
Ein großer Spieler eröffnet, indem er an kleine Spieler verkauft, und schließt seine Käufe (Verkäufe) mit Hilfe von Stop Losses(Käufen) derselben kleinen Spieler ...
Stop Losses sammeln sich an einem Ort (dank Yelders, Gerbals und Pro's), dies ist das Niveau, das Sie versuchen können, vorherzusagenin der Theorie....
Warum nicht...
Und warum verkaufen die kleinen Händler, während die großen kaufen? Ist das nicht eine dumme Idee?
Ich bin sicher, dass es so ist, aber das ist meine Meinung, nicht die Wahrheit.Welche anderen Gründe könnte es geben? Ich habe mich wirklich gewundert)
Das ist unterschiedlich - manchmal gibt es wirklich eine Wand aus hohem Volumen in ein paar Ebenen in der Tasse und es gibt weniger Käufer Aktivität - aus natürlichen Gründen gibt es eine Umkehr.
Häufiger jedoch werden die Niveaus visuell verteidigt - die Volumina beginnen zu sinken und der Kurs kehrt sich um.
Wenn wir das Niveau schnell erreichen, ist die Dichte in der Tasse erschöpft, was das Wachstum unhaltbar macht, und wer den Markt verlassen will, wird viel Geld verlieren.
Das heißt, es gibt viele Gründe, und sie müssen in ihrer Gesamtheit betrachtet werden.
Hinzugefügt:
Hier ist die obere Grenze des Regressionskanals als Widerstand auf Si heute
Alexej, Sie verbinden den Devisenhandel nur unter rein spekulativen Gesichtspunkten. Der spekulative Teil ist gering. Es ist schwer, sich darauf zu konzentrieren.
Ich schaue mir die Si-Wette an und ziehe Schlussfolgerungen aus dem, was ich sehe.
Beobachten Sie das Glas.
Und Banken spekulieren, wenn sie Aufträge zum Kauf/Verkauf von Währungen von Kunden, juristischen Personen, ausführen.
Warum verkaufen die Kleinen, wo die Großen kaufen? Ist das nicht eine dumme Idee?
die Frage ist falsch, jede Transaktion ist zweiseitig.
Damit ein großer Spieler für eine Million kaufen kann, muss jemand für eine Million verkaufen .... gleicher Ort, gleicher Preis, gleiche Millisekunde...
Ein großer Spieler kann nicht so gut vom Vakuum kaufen wie ein kleiner Spieler...
Er steht einfach im Glas und wartet auf Aktivitäten der kleinen Spieler und nimmt sie alle, denn er ist das Gegenteil der kleinen Spieler
Jetzt müssen Sie nur noch alle Stops ziehen, um Ihre Position zu schließen ... Sie provozieren alle Teilnehmer "in Position" zu einem Reverse Trade