Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2196
Der Kurs über Roll-ups ist vorbei, obwohl ich ihn aufgegeben habe, da ich nicht daran interessiert bin, einfach Videos auf YouTube einzustellen.
Aber jetzt habe ich eine Menge kostenloser, kostenpflichtiger Kurse eröffnet, z. B. von coursera. Ich nehme noch einen )). Aus irgendeinem Grund empfehlen sie Englisch, aber das macht keinen Unterschied. Je mehr Kurse Sie belegen, desto höher ist Ihr Niveau. Dann wird Ihnen ein digitales Zertifikat ausgestellt.
Wo kommen Sie vorbei?
https://2035.university/
Ja, cool. Mein Tensor will aus irgendeinem Grund nicht aufstehen, also werde ich mir die Taschenlampe ansehen.
Ich interessiere mich nicht einmal so sehr für die Umsetzung als vielmehr für den Ansatz selbst. Wie man Verteilungen festlegt, interpretiert, usw. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun.
hier sind interessante Artikel 1, 2, die einen Eindruck davon vermitteln, was im Inneren vor sich geht
Super!
Hier sind Beispiele für verschiedene generative Modelle einschließlich VAE mit Beispielen für pytorch, kann nützlich sein
https://github.com/wiseodd/generative-models
diese Ebenen, es ist so kompliziert...
Wer hätte gedacht, dass dieser Abschnitt auf der linken Seite die Ursache für den Aufprall auf der rechten Seite sein könnte?
Wie viele zusätzliche Informationen gibt es dazwischen?
Ich werde ein wenig angeben und sagen, dass ich es vermutet habe oder mir fast sicher war, dass es so ist -....
Aber das ist nicht die Hauptsache, die Hauptsache ist, dass es keinen "out of the box" Algorithmus gibt, der solche Beziehungen finden könnte .....
Ich habe viel wissenschaftliche Literatur durchsucht, um eine Lösung für ein ähnliches Problem auf dem Markt zu finden, aber dieses Problem scheint es nicht zu geben...
Deshalb gibt es auch keine Algorithmen, die dieses Problem lösen können...
Und übrigens, wenn man sich das Bild anschaut, kann man verstehen, dass der Markt keine Zeitreihe ist, er ist wie in einem Zeitreihenformat geschrieben, aber man muss mit ihm auf eine andere Weise arbeiten, mit dem Verständnis seiner Struktur ...
Das bedeutet, dass alle bekannten Ansätze nicht funktionieren, was im Prinzip durch die Praxis bestätigt wird...
Ich spreche mich nicht für irgendetwas aus und versuche auch nicht, irgendjemandes Meinung zu ändern ... Ich wollte einfach nur schreiben, und ich schrieb...
Es ist notwendig, die Hypothese zu bestätigen. Das kann durchaus sein. Aber das scheint nicht logisch zu sein. Wir müssen uns verschiedene Standorte ansehen.
Wir müssen die Hypothese bestätigen. Das kann durchaus sein. Aber das scheint nicht logisch zu sein. Wir müssen uns verschiedene Abschnitte ansehen.
Was ist nicht logisch?
Was ist nicht logisch?
Dass das Muster sich wiederholt und nicht zufällig ist. Der Zufall ist dabei zweitrangig.
Sie versuchen, zu weit in die Zukunft zu blicken. 5 bis 10 Takte Vorsprung sind noch möglich. Aber 100 ist unmöglich.
Die Sache ist die, dass ich nicht das Muster, sondern den Abprallpreis prognostiziere, und der notwendige Abprall kann in 5 Kerzen oder in 55 Kerzen geschehen, es spielt keine Rolle, und es wird das gleiche Muster sein...
Das ist, was ich sage, der Ansatz, den Markt als BP zu betrachten, funktioniert nicht, weil es die Preise (Niveaus) sind, die auf dem Markt zählen, nicht die Wellen der Preisbewegungen (Muster).
Die Sache ist die, dass ich nicht ein Muster, sondern einen Bounce-Preis prognostiziere, und der Bounce zum richtigen Preis kann nach 5 Kerzen oder nach 55 Kerzen passieren, es spielt keine Rolle, und es wird das gleiche Muster sein...
Ich will damit sagen, dass die Betrachtung des Marktes als BP nicht funktioniert, weil es die Preise (Niveaus) sind, die auf dem Markt wichtig sind, und nicht die Wellen der Preisbewegungen (Muster).