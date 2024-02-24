Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2200
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wasserträger 🤣🤣🤣🤣 aber in einer Bank. Das Mädchen wird Sie fragen, wo Sie arbeiten. In einer Bank!
Nun, nicht buchstäblich als Wasserträger, sondern als Kassierer, es gibt keine Stelle füreinen Wasserträger in einer Bank, aber ich stimme zu, es gibt nicht viel Pathos ((
Banken arbeiten mit Kunden zusammen: Sie erhalten Geld von einigen Kunden und verkaufen es an andere. Wenn es eine Schieflage gibt, können sie kaufen oder verkaufen. Dies ist jedoch keine Spekulation. Ja, und zu diesem Zweck sitzen die Händler herum und schließen Geschäfte zu einem besseren Preis ab.
Theoretisch ja, aber in der Realität träumen alle Top-Banker von einem eigenen Hedgefonds wie Goldman usw. Und Händler handeln nicht nur mit Skews.
Denken wir mal darüber nach, die Hauptsache ist Wissen
Ich weiß nur, dass ich definitiv nichts weiß :)
Maxim Dmitrievsky:
Der Affe hat noch nicht verloren, meiner jedenfalls nicht. Vielleicht werde ich es nächste Woche mit echtem MO ausprobieren, denn ich habe schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Was Rena betrifft, so hat er sich wieder einmal als Sternengucker erwiesen. Er schrieb über Filter und DSP und überwachte einen Affen. Da gibt es also nichts mehr zu diskutieren. + Ich lasse das Thema fallen, denn hier gibt es nichts als Wasser. Nichts Interessantes. Eine Zeitverschwendung.
Schade, Sie sind einer von nicht vielen, die dieses Thema in die Richtung von ICH kippen, nach interessanten Richtungen suchen und Ihre Erkenntnisse teilen. Vielen Dank für Ihre Veröffentlichungen!
Warum verkaufen die Kleinen, wo die Großen kaufen? Ist das nicht eine dumme Idee?
Haben sie eine Wahl? :)))) Die kollektive Landwirtschaft ist freiwillig, nicht so, ob man will oder nicht :)))
Theoretisch ja, aber in der Realität träumen alle Top-Manager in den Banken davon, einen Hedge-Fonds wie die Goldmans usw. zu haben, und die Händler handeln nicht nur schief.
Ich werde Ihnen ein Geheimnis verraten. Nur für niemanden sonst. Es wird getan, um eine bestimmte Gruppe zu bereichern. Just sabe)).
Sie werden nirgendwo hingehen. Sie werden auf dem Bau oder in einer Fabrik arbeiten, sich schlau machen und mit einem neuen Wissensschatz zurückkommen.
Cooles Depot auf dem Signal. Da kommt er nie wieder raus))
Graal schlug er am Montag zurück und schloss heute mit Stiften // reduzierter Prozentsatz "Algotrading"
Es gibt also keinen Grund, darüber zu reden.
Ich weiß nur, dass ich definitiv nichts weiß :)
eine solche Position....
======================================
OOS-Handel
zu den trivialen Zeichen von OHLC.
Ich habe nicht einmal versucht, die Dinge zu verkomplizieren.
eine solche Position....
======================================
OOS-Handel
zu den trivialen Zeichen von OHLC.
Ich habe noch nicht einmal versucht, die Dinge zu komplizieren.
Wer hält dich davon ab, wirklich zu wetten und Geld zu verdienen?
Oder bitten Sie uns um Erlaubnis?
Ja, ich weiß.