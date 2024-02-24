Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2189
Bei Filtern geht es nicht nur um Mash-ups...
Die CU ist ein Filter, Ihre Lösung für ein Problem ist auch ein Filter ...
Und was gehört zur digitalen (mathematischen) Signalverarbeitung und was nicht zur Ökonometrie. Am Anfang standen analoge Signalverarbeitung und Filter, und mit dem Aufkommen der digitalen Signalanalogie wurde die Signalverarbeitung in die Mathematik verlagert. Und was können Sie in Mathematik nicht, wenn Sie sich mit Ökonometrie und Signalverarbeitung auskennen? )))) Lobachevsky und irrationale Reihen nicht benötigt))))
Matstat wird benötigt - Parameterschätzung, Hypothesentests usw. Zumindest auf der Ebene eines klaren Verständnisses dessen, was ein p-Wert ist, usw.
Auch in der Ökonometrie kommt man nicht ohne sie aus.
Ich habe die Nase voll von dir und deinen Filtern... und du endest als Affe) .
und man hat am Ende Teig.
;)
und am Ende der Teig
im dtz.
bei der DC.
und die Quintessenz ist Teig.
;)
wenn Sie es vor dem Poker herausbekommen können.
wenn Sie es vor dem Poker herausbekommen können.
Neben all dem Schwachsinn - Neuro, Csos, gibt es eine Menge Finanzkonzepte
wie Risiko, MM, usw.
der letzte nimmt etwa 100 Mal mehr Platz im Programm ein
Sie können Geld verdienen, ohne zu wissen, wie man ein Signal erzeugt, Sie kennen nur die Finanzen.
wenn Sie es vor dem Poker herausbekommen können.
Sie haben dummerweise auf dem ganzen Stock nach unten gekauft, weil der Preis vom Filter nach unten abwich. Und verkaufte, als es nach oben ging. Natürlich nur, wenn sie überhaupt genutzt wird.
Das ist nicht der Fall, es ist eine andere Strategie.
Sie können feststellen, dass die Strategie auch gegen den Trend handelt und Pips in einem flachen und viele andere Dinge
Ich sehe gegen den Trend so weit. Die Geschäfte von heute werden morgen abgewickelt.
Es gibt keine Ökonometrie:
1) Vorverarbeitung von Signalen, Quantisierung, Pruning usw. DSP ist voll von diesen Techniken und alles ist durch Theoreme und Praxis bewiesen.
In der DSP gibt es ganze Abschnitte der anfänglichen Vorverarbeitung von Signalen.
2) Es gibt keine Theorie zur Erstellung von Filtern, es gibt einige fertige Lösungen, aber sie sind sehr unterschiedlich und es gibt nur sehr wenige davon...
Es gibt ganze Abschnitte über die Filterung in DSP, was zu erstellen ist, wie man Parameter findet, wie man adaptive "intelligente" Filter erstellt usw.
alle durch Theoreme und Praxis bewiesen.
3) Spetralanalyse hat keine Theorie, nichts, aber es kann verwendet werden, um alle Arten von Saisonalität, Variation, Filterung, Korrelationskoeffizienten, Autokorrelation, Kreuzkorrelation, etc. zu zählen, und im Allgemeinen alle diese Konzepte sind von DSP ...
Ökonometrie ist 2-4% der Informationen von DSP .... so sehe ich es
es gibt nichts, was es in DSP nicht gibt, DSP hat tausendmal mehr, was die Ökonometrie nicht hat
Natürlich überschneiden sich diese Bereiche, aber sie sind grundlegend verschieden. Und die Vorverarbeitung, clevere adaptive Filter mit Rückkopplung, nun, das ist.... Und niemand verbietet diese Methoden, um irgendetwas zu verarbeiten, weder VR noch Musik. In ECM gibt es immer noch matratische und probabilistische Feinheiten, die in DSP fehlen. Die Quantisierung eines Signals ist gut, aber es hat mich immer gestört, ein kontinuierliches Signal periodisch abzutasten, um es durch etwas Quantisiertes zu verkleinern...
Im Allgemeinen beeinträchtigt das eine das andere nicht, und wenn man weiß, wie es zu benutzen ist, ist es gut)))) ECM ist jedoch kein Teil von DSP. Es handelt sich um unterschiedliche Dinge. Und DSP ist Teil der Mathematik, Matstat und der einfachen Mathematik).
Und was gefällt Ihnen nicht an Ökonometrie))))