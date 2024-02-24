Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2199
Manchmal ist es anders - manchmal stellen sie wirklich ......
Es gibt z.B. Roboter, die alles zum gleichen Preis zurückkaufen, auch bei Market Orders, ich halte das auch für ein Limit Level ...
Wenn jemand den Preis hält (egal wie), betrachte ich ihn als Grenzwert ...
ps. Ihr Channeling hat großartig funktioniert!
Ich schaue in das Glas von Si und ziehe Schlüsse aus dem, was ich sehe.
Beobachten Sie das Glas.
Und die Banken spekulieren bei der Ausführung von Aufträgen zum Kauf/Verkauf von Währungen von Kunden, juristischen Personen.
Spekulanten sind die Kunden der EZ.
Eines ist sicher - die Situationen können unterschiedlich sein und die weitere Kursentwicklung beeinflussen, und ihre Beschreibung ist für eine probabilistische Prognose nützlich.
Und der Kanal - ja, manchmal funktioniert er gut. Neulich hatte er ein schönes Zusammenspiel in der Mittellinie.
Ich möchte ein Modell lehren, das bestimmt, ob es sich um einen Durchbruch oder einen Pullback handelt - für Gewinnmitnahmen.
Auf dem Markt gibt es genügend Informationen für Hypothesen.
Banken sind anders, Händler bearbeiten die Aufträge ihrer Kunden, es ist gut, wenn man die Währung mit Gewinn verkaufen kann...
Ich habe 2008 in einer kleinen Bank als Wasserträger gearbeitet. Es gab eine interne Handelsabteilung mit zwei Typen, die versuchten, den Markt vorherzusagen, und bei einer ihrer Firmenveranstaltungen prahlte einer dieser Händler damit, dass er im letzten Monat einen Gewinn von 30 Kilobucks gemacht hatte. Die Banken machen heutzutage fast alles, was profitabel ist, riskante Investitionen in Hedgefonds und Spekulationen mit sich selbst, warum nicht.
Banken arbeiten mit Kunden zusammen: Sie erhalten Geld von einigen Kunden und verkaufen es an andere. Wenn es eine Schieflage gibt, können sie kaufen oder verkaufen. Aber das ist keine Spekulation. Ja, und zu diesem Zweck sitzen die Händler herum und schließen Geschäfte zu einem besseren Preis ab.
Vielleicht könnt ihr euch zusammentun und die Level gemeinsam erkunden?
Bis jetzt steht es etwa 60:40, aber ich weiß, wo ich hin muss...
Das könnten wir, aber das Format ist nicht klar. Ich werde (falls das, was ich habe, nicht ausreicht) Prädiktoren in MT5 und nicht in R erstellen.
Der Affe hat noch nicht verloren, meiner jedenfalls nicht. Vielleicht werde ich es nächste Woche mit echtem MO ausprobieren, denn ich habe schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Was Rena betrifft, so hat er sich wieder einmal als Sternengucker erwiesen. Er schrieb über Filter und DSP und überwachte einen Affen. Da gibt es also nichts mehr zu diskutieren. + Ich lasse das Thema fallen, denn hier gibt es nichts als Wasser. Nichts Interessantes. Eine Zeitverschwendung.
Sie werden nirgendwo hingehen. Du wirst auf einer Baustelle oder in einer Fabrik arbeiten, du wirst klug und kommst mit neuem Wissen zurück.
Cooles Depot auf dem Signal. Wird nie rauskommen))
Sie können, nur das Format ist nicht klar. Ich werde (falls das, was ich habe, nicht ausreicht) Prädiktoren in MT5 und nicht in R erstellen.
Denken wir nach, die Hauptsache ist Wissen