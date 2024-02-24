Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2201
Wer hält Sie davon ab, wirklich zu wetten und Geld zu verdienen?
Oder bitten Sie uns um Erlaubnis?
Erlaubnis erteilt.
Ja, danke ...
Das ist nur eine lokale Lösung, es gibt Tausende von Lösungen...
Testen Sie es, lösen Sie das Problem des schnellen Handelns, erstellen Sie die TK.
Nun, hier sind Tausende von fertigen auf M5. Auch bei jeder TF ist es dasselbe.
Gemeinsamer Indikator für die Sekundärstufe II
Verbatim, Darling.)) Die Pfeile erscheinen nur bei der Eröffnung eines neuen Taktes. Nicht einmal ein Kichern)
Nun, Sie haben bereits gekichert -10% auf das Signal )))
Ihr Indikator funktioniert zu 100%))
Ist ein Rückgang von 10% ein Crash?
Ich habe eine Menge TS. Und welche ich anwende, ist nicht wichtig, um Sie zu verspotten. Das Signal ist für mich keine Form des Verdienstes.
Ich kann mir vorstellen, dass keines Ihrer Systeme bei einem solchen Depot 10 Trades ohne Verluste überstehen wird.
Sie wollen das Gegenteil beweisen. Beweisen Sie es. Lasst uns gemeinsam lachen.)
Ja, -10% in drei Tagen... in jeder Propaganda würde man mit so einem Handel einen wohlverdienten Tritt in den Hintern bekommen.
und welche ich benutze, um mich über dich lustig zu machen, ist egal.
Ahahaha, wir fühlen uns gedemütigt)))
Ein sehr weiser Mann hat sich bereits in die Hose gemacht und ist weggelaufen. Bald wirst auch du weglaufen)))
wahrscheinlich....
wer wird bleiben....
Neue werden kommen. Es gibt viele Menschen wie Sie, Mahim und Baxavs. Sie werden sie ersetzen.
Sie werden neue Ideen einbringen.)