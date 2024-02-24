Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2194
Und wir alle werden weiterhin bewundert))))
Warum musstest du eine so große Sache daraus machen, frage ich dich....
Der Zirkus ist weg, aber die Clowns sind geblieben.
Interessantes Beispiel für das Sampling neuer Punkte aus der CVAE, ein Beispiel für die Bereichsauswahl beim Sampling (im Merkmalsraum). Transformation des Merkmalsraums. Visualisierung von Klassen/Verteilungenwenn Sie eine in Python haben, großartig
Hier ist die Formulierung des Variations-Autocoders und seine Überarbeitung in keras mit der Erstellung seiner Verlustfunktion. Ich werde heute Abend daran arbeiten)
https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/
Ja, cool. Mein Tensor will aus irgendeinem Grund nicht aufstehen, also werde ich mir die Taschenlampe ansehen.
Ich interessiere mich nicht einmal so sehr für die Umsetzung, sondern vielmehr für den Ansatz selbst. Wie man Verteilungen festlegt, interpretiert, usw. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun.
hier sind interessante Artikel 1 und 2, die einen Eindruck davon vermitteln, was intern vor sich geht
Nun, ich habe ... Ich bin nicht sehr zufrieden mit dem Ergebnis... Ich war besser im Vorhersagen von Trendlinien
Das Interessante daran ist, dass der Kurs nicht in dem vorhergesagten Kanal verharrt, sondern von ihm abprallt, wenn er ihn durchbricht
Bilder... alles nach der vertikalen Linie ist eine Vorhersage
Termin auf der vorherigen Seite bekannt gegeben
Ich habe Verteilungen mit n-Balken im Vordergrund (Mittelwert und Varianz) prognostiziert. Je nach Verteilung habe ich eine Strategie gewählt. Gut gelernt, auf neue Daten schlecht vorbereitet.
Aber mit dem neuen Resampling-Ansatz könnte es funktionieren.
Er hält sie seit vier Jahren hin. In dieser Zeit hätte er 10.000 Pfund auf der Baustelle verdienen können. Mal sehen, was passiert. Er wird es nicht vermasseln. Und er wird auf der Gewinnerseite stehen.
Ja... das ist keine einfache Sache... Ich habe noch eine Idee, wenn es nicht funktioniert, weiß ich nicht, was ich versuchen soll((
Extremwerte auf beiden Seiten)))) Daten scheinen alles zu sein, was auf dem Diagramm gezählt werden kann. Jetzt ist es schwieriger, das Grundstück in Zonen von Zuständen manuell zu unterteilen.... Ich habe zu viel Angst, es zu tun.... Kompliziert)))))
Ja, jeder Versuch, Pegel vorherzusagen, ist hundertmal schwieriger als die Vorhersage eines Spurenwertes, alles ist nicht klar, man muss sich eine Menge neuer und nicht trivialer Dinge einfallen lassen, um die Idee umzusetzen...
Aber es ist interessant, und ich habe einen rosigen Traum, dass es funktionieren wird).