Maxim Dmitrievsky:

addiert oder subtrahiert einfach eine Zahl von allen Merkmalen im Datensatz, je nach Bezeichnung. Das Modell ist zu einer noch tieferen Prüfung der Geschichte geworden

Es ist etwas, mit dem man schlafen muss. Ein primitives Zeug, wie es scheint. Es gibt etwa 10 fünfstellige Punkte, die einfach über die Klassen verteilt sind. Ich weiß nicht, wie man es besser machen kann, da die Attribute eine unterschiedliche Streuung der Werte haben. Wahrscheinlich ist für jede Spalte eine andere Zahl sinnvoll. Oder vielleicht auch nicht.

Ich werde es mir später vorstellen.

Ach ja, richtig.

war

wurde.

Es ist wichtig, dass man es nicht übertreibt.

Interessante Idee! Mit Ihrer Methode habe ich versucht, die Verteilungen der Merkmale mit dem inkrementellen MA-Zeichen aufzuteilen 
    samples_part = samples.copy()
    samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA== 1].index, 1:-1] = samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA == 1].index, 1:-1] + 0.01
    samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA== 0].index, 1:-1] = samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA == 0].index, 1:-1] - 0.01

Ich habe ein Bild wie dieses:

dann habe ich die fehlenden Zuweisungen im ursprünglichen Datenrahmen (gelb im Bild oben) gelöscht

    for row , val in samples_part.items():
        samples.targets.loc[(samples.targets == 1) & (samples_part[row] < 0)] = np.nan
        samples.targets.loc[(samples.targets  == 0) & (samples_part[row] > 0)] = np.nan
    samples = samples.dropna().reset_index(drop=True)

Wir haben also Folgendes

Ich habe alles in einen Zufallsgenerator eingegeben und ihn im Tester laufen lassen


Versuch von 06.20 bis 08.20 Uhr. Nicht sehr viele, aber auch nicht schlecht.

 
[Gelöscht]  
So einen Zauberer gab es hier in der Gegend. Er hat Videos von ähnlichen Verwandlungen aufgenommen. Verschieben von Clustern, Durchführung anderer geometrischer Transformationen. Er hat nichts erklärt, er hat nur Videos geschrieben und sie dann gelöscht 🤣 Es ist nicht klar, was er sagen wollte, aber es heißt, dass er der glückliche Besitzer des Grals ist...
 
Der Trickster wird in diesem Thread nur am Rande erwähnt. 2182 Seiten... mit seinen Helden, Leidenschaften, Traditionen, Gral, Höhen und Tiefen. Ja, es gibt bereits eine eigene Fantasiewelt))))

 
Ja, war, war und war weg ... Vielleicht sogar auf zwei Arten ))

Beschreiben Sie die Regeln für das Verschieben von etwas mit etwas und in die Genetik .... schieben - lehren - Ergebnis sehen ... schieben - lehren - Ergebnis sehen

============================

Ich habe keine Ahnung, ob es eine fertige Möglichkeit gibt, solche Kanäle in R oder Python zu erstellen.


C-ca wie kann man nicht verehren diese R, es hat alles...


Ich denke, statt Inkrementen und Nullen und Salden und so, warum nicht AMO Kanäle zeichnen lassen...

Die Pluspunkte:

1) die Vorhersage ist stationär in dem Sinne, dass sie nicht wackelt und nicht bei jeder Kerze neu berechnet wird

2) Die Prognose berücksichtigt die Volatilität und Schwankungen des Marktes.

3) die Vorhersage ist sehr klar und leicht zu interpretieren ... nach oben verkaufen, nach unten kaufen ... + genaue Einträge

4) sehr einfach zu programmieren

5) es ist möglich, ein Modell für verschiedene TFs zu skalieren


 
Gute Idee - ich benutze sie bereits :)

Die Frage ist, welche Punkte zur Erstellung eines Kanals verwendet werden sollen und welche Informationen als Prädiktoren herangezogen werden sollen.

