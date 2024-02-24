Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2182
addiert oder subtrahiert einfach eine Zahl von allen Merkmalen im Datensatz, je nach Bezeichnung. Das Modell ist zu einer noch tieferen Prüfung der Geschichte geworden
Es ist etwas, mit dem man schlafen muss. Ein primitives Zeug, wie es scheint. Es gibt etwa 10 fünfstellige Punkte, die einfach über die Klassen verteilt sind. Ich weiß nicht, wie man es besser machen kann, da die Attribute eine unterschiedliche Streuung der Werte haben. Wahrscheinlich ist für jede Spalte eine andere Zahl sinnvoll. Oder vielleicht auch nicht.
Ich werde es mir später vorstellen.
Ach ja, richtig.
war
wurde.
Es ist wichtig, dass man es nicht übertreibt.
Ich habe ein Bild wie dieses:
dann habe ich die fehlenden Zuweisungen im ursprünglichen Datenrahmen (gelb im Bild oben) gelöscht
Wir haben also Folgendes
Ich habe alles in einen Zufallsgenerator eingegeben und ihn im Tester laufen lassen
Versuch von 06.20 bis 08.20 Uhr. Nicht sehr viele, aber auch nicht schlecht.
Warum nimmst du es nicht?
Gestern hat Maximka einen vorgefertigten Gral auf der Grundlage dieser Bilder gepostet und einen Bot auf das Signal gesetzt.
Ich bin auf der Suche nach meinem eigenen, kommen Sie mir nicht in die Quere, bitte.
Es gab hier einen solchen Magier. Er nahm Videos mit ähnlichen Verwandlungen auf. Verschieben von Clustern, Durchführung anderer geometrischer Transformationen. Ich weiß nicht, was er sagen wollte, aber es heißt, er sei ein glücklicher Besitzer von Gral.
Der Trickster wird in diesem Thread nur am Rande erwähnt. 2182 Seiten... mit seinen Helden, Leidenschaften, Traditionen, Gral, Höhen und Tiefen. Ja, es gibt bereits eine eigene Fantasiewelt))))
Ja, war, war und war weg ... Vielleicht sogar auf zwei Arten ))
Beschreiben Sie die Regeln für das Verschieben von etwas mit etwas und in die Genetik .... schieben - lehren - Ergebnis sehen ... schieben - lehren - Ergebnis sehen
============================
Ich habe keine Ahnung, ob es eine fertige Möglichkeit gibt, solche Kanäle in R oder Python zu erstellen.
C-ca wie kann man nicht verehren diese R, es hat alles...
Kann man die Regressionsgerade nicht in p? und 2std Kanal berechnen
Ja, ich suche nur nach einer fertigen Lösung mit einem Minimum an Code.
Ich habe es nur noch nie gemacht.
Stellen Sie sich vor, wie einfach und elegant ein Kanal gebaut werden kann, Sie müssen keine Extrempunkte markieren und einen Kanal darauf setzen, etc.
Ich denke, statt Inkrementen und Nullen und Salden und so, warum nicht AMO Kanäle zeichnen lassen...
Die Pluspunkte:
1) die Vorhersage ist stationär in dem Sinne, dass sie nicht wackelt und nicht bei jeder Kerze neu berechnet wird
2) Die Prognose berücksichtigt die Volatilität und Schwankungen des Marktes.
3) die Vorhersage ist sehr klar und leicht zu interpretieren ... nach oben verkaufen, nach unten kaufen ... + genaue Einträge
4) sehr einfach zu programmieren
5) es ist möglich, ein Modell für verschiedene TFs zu skalieren
Gute Idee - ich benutze sie bereits :)
Die Frage ist, welche Punkte zur Erstellung eines Kanals verwendet werden sollen und welche Informationen als Prädiktoren herangezogen werden sollen.