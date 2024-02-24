Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2177
Ich habe eine Sig hinzugefügt, ich werde sie morgen überprüfen.
Es gibt ein paar Trades aus einem anderen Test, die zählen nicht.
Okay. .
Jetzt kopiere ich es auf die 5R und los geht's
Okay. .
Ich schreibe das jetzt einfach für eine 5 um und dann geht's los.
Alles Gute für ein gutes Geschäft. Aber es ist an der Zeit, eine Pause von der berauschenden Wirkung der Injektionen auf den Körper einzulegen. Machen Sie einen klugen Handel.
Wenn Sie etwas brauchen, lassen Sie es mich bitte wissen, wenn ich helfen kann.
Ich habe einfach eine Zahl zu allen Merkmalen im Datensatz addiert oder subtrahiert, je nach Bezeichnung. Das Modell wird noch eingehender auf seine Geschichte geprüft
addiert oder subtrahiert einfach eine Zahl von allen Merkmalen im Datensatz, je nach Bezeichnung. Das Modell ist zu einer noch tieferen Prüfung der Geschichte geworden
In der Tat, wir haben den Preis berühren die MA entfernt, nicht wahr?
die durchschnittlichen Inkremente verschoben
Ich habe ein paar Moovings in meinem Eingang, die alle den Preis berührt haben. Ich habe mehr als ein Muving am Eingang und das war's.
Das Inkrement ist ein Delta zum MA (oder OHLC?), was im Wesentlichen bedeutet, dass der Preis den MA visuell nicht mehr berührt, wie ich es verstehe. Oder der MA ist ein breites Band geworden. Rein visuell. Ich verstehe, dass die Verschiebung in beide Richtungen erfolgt ist.
Kurz gesagt, alles funktioniert, macht es Sinn, wirklich, um die MAs mit anderen MAs zu versuchen ersetzen. Ich habe ein paar Muwings am Eingang und das war's.
Und was ist die Bedeutung des Ziels?
Der Unterschied zwischen dem MA und dem Preis
Nun ja, meine Vorstellung in meinem Kopf ist also richtig.Haben Sie das Ergebnis zum Vergleich?
Oh, dann... Ich habe es satt )) nicht nur ein Wochenendgetränk wie ein normaler Mensch
Nun, ich lerne seit 2 Monaten, die Prüfung seit 5 Jahren. So sollte ein zuverlässiges Modell sein
und so weiter... Manchmal beginnt es 2010 mit ein paar Monaten Training zu funktionieren.