Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2184
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Im Ernst...
Mit mir ist es 100 Mal einfacher
Ich betrachte die Kanäle mit dem Algorithmus als Bilder, das ist bisher einfacher für mich und skalierbar für verschiedene TFs
Nun ja, es ist praktisch, sie für die Aggregation zu verwenden. Ich denke, es wäre sinnvoll, nach ZZ zu bauen - um die Art der Preisbewegung zu beschreiben.
Was sind also die Kürzungen?
Ich habe die Wirksamkeit der Prädiktoren nicht global analysiert - bisher habe ich es getan, und ich sehe, dass es eine Abhängigkeit von der Strategie gibt.
Im Allgemeinen arbeite ich jetzt weiter an der Auswahl der Prädiktoren und ihrer Nützlichkeit für einen bestimmten TS. Bei der Analyse der Quanten wähle ich 100 Prädiktoren aus 4 und das Ergebnis ist vergleichbar, aber im letzten Fall verstehe ich schon die Gültigkeit der Auswahl, weil ich ohne Training auswähle - einfach durch die Analyse, wie ich früher geschrieben habe, aber das Ziel, das Ergebnis zu verbessern - es ist nicht immer besser, als einfach die Suche von Gittern mit der gleichen Anzahl von Quanten für alle Prädiktoren der Modelle.
Sie können zum Beispiel ganz einfach einen Prädiktor auswählen - nehmen Sie die Prädiktoren und sehen Sie sich an, wie sich die Antwort (Prozent 1) bei jedem Quantum jeder Stichprobe ändert (auch wenn es sich um eine Trainings- und eine Teststichprobe handelt).
Wenn das durchschnittliche Delta durch das Modul der Abweichungen jedes Quants klein ist, dann ist entweder die Quantisierung korrekt und der Prädiktor nützlich, aber wenn nicht, dann ist selbst ein guter Prädiktor nutzlos, und wahrscheinlich ist er überhaupt nicht nützlich.
Fibonacci-Levels sind die Regel :)
Anders ist es hier, wenn man alle Standard-TFs 132 Balken betrachtet. (Oder 144 nach Aufforderung). Nach 1000 Takten habe ich den Eindruck, dass die Erinnerung an die Serie verloren geht. D.h. es ist notwendig, den Zustand der großen TFs zu betrachten. Aber bisher habe ich keine Ahnung, wie ich die Daten der verschiedenen TFs aufbereiten soll.
Ich habe da eine andere Idee - der Kanal ist für einen Tag gebaut und es ist zu langweilig für den Großen, ihn umzubauen :)
Ist dies ein Thema aus der MoD-Serie?
Natürlich ist sie das.
Ich denke, statt Inkrementen und Nullen und Salden und so, warum nicht AMO Kanäle zeichnen lassen.
Ich weiß, was MO ist. Aber was ist AMO?
Maßstab mit Bedeutung, die kleine TF ist eine Entschlüsselung der großen.
Ich verstehe den Punkt nicht....
es ist ein Naturgesetz, es ist ein Axiom...
Ich weiß, was AMO ist. Aber was ist AMO?
dasselbe) Algorithmus für maschinelles Lernen AMO
Es ist nur nicht immer korrekt, MO... zu schreiben.
zum Beispiel - ich habe "maschinelles Lernen" auf Klassenbezeichnungen trainiert
Ich habe "maschinelles Lernen" auf Klassenbezeichnungen trainiert
Das ist nicht sehr schick, oder?
Aber AMO ist in Ordnung.
nicht den Punkt....
Es ist ein Naturgesetz, ein Axiom...
In der manuellen Logik der Extrema))) Extremwerte auf einem niedrigen TF zeigen das Verhalten innerhalb einer Kerze eines hohen TF. Und wenn er nicht gleichmäßig, d. h. chaotisch, sondern z. B. trendgleich ist, gibt es kein Signal für den Beginn des Trends. Der Trend auf der höheren TF setzt sich aus Aufwärts- und Abwärtstrends der niedrigeren zusammen. Dies ist eine gute Bestätigung.
Das Gleiche gilt für die Kanäle. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie die Daten gestalten sollen.
Ist dies ein Thema aus der MoD-Serie?
Es ist bereits klar, dass es sich dabei um eine Affenarbeit handelt. Daran hat niemand gezweifelt.
Wenn Ihr Märtyrer diese Woche nicht ausverkauft ist, haben Sie Glück.
Ich habe jetzt schon die Nase voll von dir. Das tue ich in der Tat immer.
ist bereits klar, dass es sich dabei um ein Affenwerk handelt. Daran hat niemand gezweifelt.
Wenn Ihr Seidenäffchen diese Woche nicht eingesaugt wird, können Sie sich glücklich schätzen.
Ich habe jetzt schon die Nase voll von dir. Wie immer, um genau zu sein.
Komm schon, Mann, zeig mir den Gral, den du einen Gral nennst.
Du schreibst Artikel, postest die Artikel anderer Leute hier und verarschst die Leute, aber auf dem Markt tust du gar nichts...
und vor allem verarschen Sie mich nicht, das ist sinnlos, ich rede nicht gern mit Ihnen.
;)
Kennt jemand die Technologie, um mehrere Werte durch einen darzustellen, mit der Möglichkeit, sie wieder in mehrere Werte umzuwandeln?
mit geringem oder gar keinem Verlust an Genauigkeit