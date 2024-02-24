Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2139
Ich versuche nicht, ein Marktmodell zu erstellen, sondern nur von den Preisbewegungen zu profitieren...
Das wahrhaftigste Ziel! Und für mich ist das Einkommen das richtigste Kriterium, um Modelle/Ansätze zu bewerten, irgendetwas, ein stabiles Einkommen.
es ist ein einfacher logischer Vergleich von allem und jedem, er ist primitiv und genau richtig
primitiv, weil man es genauer beschreiben kann.
Es ist dumm, weil man es nicht umgekehrt machen kann.
Genau, Maraik. Bisher habe ich reine Balken-Trends nach Williams beschrieben, von max min der ersten Ordnung, von max min der zweiten Ordnung und max min der dritten Ordnung. und die Raten zählen. Ich kodiere es als TrUpB_1 TrDnEx1_0 - es ist ein Flat. Von einem Trend zweiter Ordnung spricht man, wenn der Trend nach dem Auftreten von Extrema zweiter Ordnung seine Richtung nicht mehr ändert.
Die einzelnen Zustände sind auch eine Verengung und Verbreiterung des Korridors, der durch die Geschwindigkeit zwischen den Extremen der gleichen Ordnung definiert ist. Es gibt auch einen JumpUp und einen Bar Fence - das ist, wenn sich die Tiefststände der Maxima erster Ordnung nach einem Balken im nächsten abwechseln. Das ist ein Problem, es scheint leicht zu erkennen zu sein, aber die Daten sind zu unterschiedlich. Im Allgemeinen handelt es sich um einen Zaun aus mehreren Stäben, d. h. er ist dicker als ein normaler Korridor.
Eine Tendenz wird auch durch das Verhältnis zwischen der Körperausdehnung (Korridor) und dem Minimum-Maximum definiert, obwohl dies nicht sehr korrekt ist. Es kann ein dünner flacher Korridor sein und seine Länge kann nur durch die Zeit des Bestehens bestimmt werden, wahrscheinlich sollten wir die Anzahl der Balken zählen. Es ist wirklich kompliziert, die Punkte und die Zeit... Ich habe es noch nicht herausgefunden. Wenn die Korridorbreite für einen Bereich normal ist, handelt es sich um eine Wohnung, wenn sie breiter ist, ist es ein Zaun.
Nun, im Allgemeinen wird eine solche interessante Welt auf 132 Takte erhalten))) Ich plane die Logik der Kanaldurchdringung in Abhängigkeit vom Zustand der Serie und den vorherigen Zuständen.
Die privaten Nachrichten an Sie sind geschlossen, schreiben Sie an sich selbst.
Sie sind offen für Freunde.
Wenn Sie den Kanal durchbrechen, handeln Sie dann nach innen oder nach außen?
Außerhalb. Das Innere ist schwieriger. Allerdings hängt alles von den Bedingungen ab. Es ist nur so, dass der Algorithmus nach außen hin offensichtlich ist. Im Inneren sollte man denken))).
Nur Maraing. Bislang habe ich es auf Williams' Track beschrieben.........
hat es nicht verstanden)
Ich verstehe das nicht.)
Nun, die Frage bezog sich auf die Kodierung des BP-Status. Zuerst wollte ich Zahlen verwenden, aber ich merkte, dass ich sie mir nicht alle merken konnte, also beschloss ich, die stationären Abschnitte in abgekürztem Text darzustellen. Oh, und Sie sind mit Williams befreundet? Kurzfristige mittelfristige Extrema? Ich habe die erste, zweite und dritte Ordnung. Kurz gesagt: Schreiben Sie in den Code-Kommentaren. Williams ist informativer als ZZ.
Ich bin kein Freund, ich habe etwas anderes gemeint, Williams wird hier wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ich spreche nicht von Williams, er ist ein Beispiel, ich habe mich hinreißen lassen. Ich spreche von Codierung. Nun, ich habe es wohl nicht ganz durchschaut. Ich versuche nur zu erklären, wie man die Zickzack-Daten in verschiedenen Maßstäben und in relativen Dateneinheiten erstellt, vielleicht hilft das.
Ich spreche nicht von Williams, er ist ein Beispiel, er hat es übertrieben. Ich spreche von Codierung. Ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden. Darüber, wie man die Zickzack-Daten in verschiedenen Maßstäben, in relativen Einheiten zu machen, um die Daten vorzubereiten, vielleicht und wird helfen.
Um die Strategie mit Trendlinien zu überprüfen und alles in Symbole umzuwandeln, wozu brauche ich das? )))
Außerdem weiß ich, wie man es macht, ich war nur neugierig auf weitere Optionen ...
Ich weiß es nicht... Ich habe sozusagen einen ersten Entwurf des Algorithmus erstellt, die Verallgemeinerung ist nicht sehr gut, aber manchmal ist es eine gute Vermutung.
Wenn jemand damit herumspielen will, können wir darüber diskutieren, wie man Daten so darstellen kann, dass AMO etwas versteht, obwohl ich es nicht einmal direkt ohne Normalisierung versucht habe.